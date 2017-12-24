ارتفاع اسهم مجمع البياحي في المغازة العامة

اعلنت شركة «ماد انفست كومبني» التابعة لمجمع البياحي قيامها يومي 6 و15 ديسمبر الفارط بشراء 18 ألفا و244 سهما من رأس مال المغازة العامة أي ما يمثل 0,16 بالمائة من رأس المال مما رفع مساهمة المجمع إلى 70.58 بالمائة. وأشارت شركة المغازة العامة وفق بيانات أوردتها «مينا كابتال»، إلى أنها قامت بشراء السهم الواحد بمبلغ 37.340 دينارا مما يجعل السعر الإجمالي للأسهم في حدود 681,241 مليون دينار.