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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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لبيد زعفران رئيسا مديرا عامّا لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة
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الإقتصادي
لبيد زعفران رئيسا مديرا عامّا لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تمّ مؤخرا تعيين لبيد زعفران رئيسا مديرا عامّا لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة وقد شغل قبل تعيينه في منصبه الجديد خطّة مدير عام لشركات استثمار وتصرّف في صناديق الاستثمار تابعة للشركة التونسيّة للبنك كما تقلّد مناصب عليا بالقطاع البنكي التونسي تولّى من خلالها قيادة عدّة عمليّات إحداث مؤسسات ماليّة وعمليات إدراج بالبورصة وعمليات دمج. وهو مختصّ في الهندسة الماليّة ومتحصّل على الأستاذيّة في التصرّف من جامعة العلوم الاقتصاديّة والتصرّف بتونس وعلى شهادة التحاليل البنكيّة والشهادة الدّوليّة في التحاليل والهندسة الماليّة.

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لبيد زعفران رئيسا مديرا عامّا لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تمّ مؤخرا تعيين لبيد زعفران رئيسا مديرا عامّا لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة وقد شغل قبل تعيينه في منصبه الجديد خطّة مدير عام لشركات استثمار وتصرّف في صناديق الاستثمار تابعة للشركة التونسيّة للبنك كما تقلّد مناصب عليا بالقطاع البنكي التونسي تولّى من خلالها قيادة عدّة عمليّات إحداث مؤسسات ماليّة وعمليات إدراج بالبورصة وعمليات دمج. وهو مختصّ في الهندسة الماليّة ومتحصّل على الأستاذيّة في التصرّف من جامعة العلوم الاقتصاديّة والتصرّف بتونس وعلى شهادة التحاليل البنكيّة والشهادة الدّوليّة في التحاليل والهندسة الماليّة.

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بورصة تونس تواصل انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أنهت بورصة تونس للأوراق المالية معاملات الأسبوع الممتد من 18 إلى 22 ديسمبر الجاري على منحى سلبي، للأسبوع...
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رقم اليوم
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
هو حجم القرض الذي منحه البنك الافريقي للتنمية الى تونس في اطار اتفاقيتي قرض ستخصص الاولي لتمويل مشروع «تونس...
المزيد >>
كشفتها دراسة حول الأمن الغذائي والتغذية في تونس:ضعف المردودية وتدهور خصوبة التربة خطران ينتظران الحلّ
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
خلصت الدراسة الاستراتيجية حول الامن الغذائي والتغذية في تونس التي قام بها المعهد التونسي للدراسات...
المزيد >>
في اجتماع كاتب الدولة للموارد المائية مع المؤسسات المموّلة :التّقرير  القطاعي السنوي للمياه بين التقييم ...
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
مثلت مناقشة التقرير القطاعي السنوي للمياه محور جلسة العمل التي أشرف عليها عبد الله الرابحي كاتب الدولة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
المزيد >>
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