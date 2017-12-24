لبيد زعفران رئيسا مديرا عامّا لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة

تمّ مؤخرا تعيين لبيد زعفران رئيسا مديرا عامّا لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة وقد شغل قبل تعيينه في منصبه الجديد خطّة مدير عام لشركات استثمار وتصرّف في صناديق الاستثمار تابعة للشركة التونسيّة للبنك كما تقلّد مناصب عليا بالقطاع البنكي التونسي تولّى من خلالها قيادة عدّة عمليّات إحداث مؤسسات ماليّة وعمليات إدراج بالبورصة وعمليات دمج. وهو مختصّ في الهندسة الماليّة ومتحصّل على الأستاذيّة في التصرّف من جامعة العلوم الاقتصاديّة والتصرّف بتونس وعلى شهادة التحاليل البنكيّة والشهادة الدّوليّة في التحاليل والهندسة الماليّة.