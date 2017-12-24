في اجتماع كاتب الدولة للموارد المائية مع المؤسسات المموّلة :التّقرير القطاعي السنوي للمياه بين التقييم والتّوجّهات الجديدة

مثلت مناقشة التقرير القطاعي السنوي للمياه محور جلسة العمل التي أشرف عليها عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري مؤخرا بمقر الوزارة بحضور كافة ممثلي المؤسسات الممولة لقطاع المياه، والمجتمع المدني والخبراء والمؤسسات المتداخلة في هذا القطاع.

ودعا كاتب الدولة جميع الأطراف لا سيما مستغلي المياه والمجتمع المدني إلى مواصلة منهجية العمل التشاركي في سبيل تحقيق نتائج طيبة على مستوى تعبئة الموارد المائية والتزويد بالماء الصالح للشرب وتحلية المياه والاقتصاد في الماء. كما بين كاتب الدولة ان من توجهات الوزارة تأمين التزود بالماء الصالح للشرب بصفة متواصلة وبدون انقطاع من خلال حسن إدارة المخزون المتوفر. بالإضافة إلى اعتماد سياسة إدارة الطلب التي تتمثل في إصلاحات تشريعية ومؤسساتية وتقنية ومالية. وفي هذا المجال تندرج النظرة الاستشرافية التي ستأتي بها مجلة المياه. وفيما يتعلق بالتقرير فقد شمل الاشكاليات والتحديات التي يواجهها قطاع المياه على مستوى محدوديتها في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها تونس اضافة الى الإنجازات والمؤشرات التي بلغها على غرار نسبة تعبئة الموارد المائية التي تفوق 92 بالمائة ونسبة التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي التي تقدر حوالي 92,9 بالمائة.