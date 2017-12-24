في اجتماع كاتب الدولة للموارد المائية مع المؤسسات المموّلة :التّقرير  القطاعي السنوي للمياه بين التقييم  والتّوجّهات الجديدة

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24 ديسمبر 2017
مثلت مناقشة التقرير القطاعي السنوي للمياه محور جلسة العمل التي أشرف عليها عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري مؤخرا بمقر الوزارة بحضور كافة ممثلي المؤسسات الممولة لقطاع المياه، والمجتمع المدني والخبراء والمؤسسات المتداخلة في هذا القطاع.
ودعا كاتب الدولة جميع الأطراف لا سيما مستغلي المياه والمجتمع المدني إلى مواصلة منهجية العمل التشاركي في سبيل تحقيق نتائج طيبة على مستوى تعبئة الموارد المائية والتزويد بالماء الصالح للشرب وتحلية المياه والاقتصاد في الماء. كما بين كاتب الدولة ان من توجهات الوزارة تأمين التزود بالماء الصالح للشرب بصفة متواصلة وبدون انقطاع من خلال حسن إدارة المخزون المتوفر. بالإضافة إلى اعتماد سياسة إدارة الطلب التي تتمثل في إصلاحات تشريعية ومؤسساتية وتقنية ومالية. وفي هذا المجال تندرج النظرة الاستشرافية التي ستأتي بها مجلة المياه. وفيما يتعلق بالتقرير فقد شمل الاشكاليات والتحديات التي يواجهها قطاع المياه على مستوى محدوديتها في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها تونس اضافة الى الإنجازات والمؤشرات التي بلغها على غرار نسبة تعبئة الموارد المائية التي تفوق 92 بالمائة ونسبة التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي التي تقدر حوالي 92,9 بالمائة.
مثلت مناقشة التقرير القطاعي السنوي للمياه محور جلسة العمل التي أشرف عليها عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري مؤخرا بمقر الوزارة بحضور كافة ممثلي المؤسسات الممولة لقطاع المياه، والمجتمع المدني والخبراء والمؤسسات المتداخلة في هذا القطاع.
ودعا كاتب الدولة جميع الأطراف لا سيما مستغلي المياه والمجتمع المدني إلى مواصلة منهجية العمل التشاركي في سبيل تحقيق نتائج طيبة على مستوى تعبئة الموارد المائية والتزويد بالماء الصالح للشرب وتحلية المياه والاقتصاد في الماء. كما بين كاتب الدولة ان من توجهات الوزارة تأمين التزود بالماء الصالح للشرب بصفة متواصلة وبدون انقطاع من خلال حسن إدارة المخزون المتوفر. بالإضافة إلى اعتماد سياسة إدارة الطلب التي تتمثل في إصلاحات تشريعية ومؤسساتية وتقنية ومالية. وفي هذا المجال تندرج النظرة الاستشرافية التي ستأتي بها مجلة المياه. وفيما يتعلق بالتقرير فقد شمل الاشكاليات والتحديات التي يواجهها قطاع المياه على مستوى محدوديتها في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها تونس اضافة الى الإنجازات والمؤشرات التي بلغها على غرار نسبة تعبئة الموارد المائية التي تفوق 92 بالمائة ونسبة التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي التي تقدر حوالي 92,9 بالمائة.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017