كشفتها دراسة حول الأمن الغذائي والتغذية في تونس:ضعف المردودية وتدهور خصوبة التربة خطران ينتظران الحلّ

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خلصت الدراسة الاستراتيجية حول الامن الغذائي والتغذية في تونس التي قام بها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي الى ان تونس مدعوة إلى وضع استراتيجية جديدة تهم الأمن الغذائي تستجيب لانتظارات الفلاحين والمستهلكين وكذلك ارساء مقاربات جديدة بين المدن والارياف والجهات الداخلية والجنوب والساحلية والشمال. وتعتبر الدراسة ان هذه الاستراتيجية عليها ان تستجيب لعدة تحديات تواجه البلاد وخاصة منها ضعف المردودية، علما وان الفلاحة التونسية قد حققت تطورا هاما خلال العقدين الاخيرين من ذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدة منتوجات على غرار الحليب واللحوم والغلال والخضر والوصول الى اسواق خارجية بفضل منتوجات ذات جودة عالية واسعار مناسبة.
وتشير الدراسة التي قدمها الخبير بالمعهد كريم بن كحلة إلى أن ضعف المردودية يلاحظ بصفة كبيرة في مجال الحبوب، خاصة ان تونس تحتل المرتبة 120 عالميا من ضمن 191 بلدا بالنسبة إلى مردودية الزراعات، مبرزا أن ضعف مردودية الحبوب يرتبط باشكاليات السقي وجودة الارض والمدخلات. وفي ما يتعلق بالمخاطر، لفتت الدراسة نفسها إلى تراجع جودة التربة وتدهور خصوبة الأرض حيث أن 46 بالمائة من الغراسات حاليا تنجز في تربة ذات خصوبة محدودة أو ضعيفة جدا وأن مليون و100 ألف هكتار مزروعة على أراض مهددة بالإنجراف. وأضافت الدراسة أن تدهور جودة التربة مرتبط بالانجراف والإستعمالات الزراعية الخاطئة منها اللجوء الى الزراعة الأحدية، موصية في هذا الإطار، بإعادة هيكلة برنامج التوعية الفلاحية وتحيين قائمة الأراضي الفلاحية وإعادة تثمين التقنيات الفلاحية القدمية (البيولوجية) والعودة إلى أنظمة الإنتاج الصحي والتقليدي.
ولاحظت الدراسة أن التبذير الغذائي لايزال يمثل اشكالية كبرى، ويعد الخبز المنتوج الأول الذي يبذره التونسي خاصة ان 16 بالمائة من الخبز الذي يتم اقتناؤه يرمى في القمامة، تليه المنتوجات المصنوعة بالحبوب (10 بالمائة) والخضر (6,5 بالمائة) والغلال (4 بالمائة) والحليب ومشتقاته (2,3 بالمائة) واللحوم (2 بالمائة). كما أوصت الدراسة بتدعيم وتعزيز نجاعة التغطية الاجتماعية التي تمثل استثمارا مهما في الرأسمال البشري ووسيلة ناجعة للاندماج الاجتماعي.
خلصت الدراسة الاستراتيجية حول الامن الغذائي والتغذية في تونس التي قام بها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي الى ان تونس مدعوة إلى وضع استراتيجية جديدة تهم الأمن الغذائي تستجيب لانتظارات الفلاحين والمستهلكين وكذلك ارساء مقاربات جديدة بين المدن والارياف والجهات الداخلية والجنوب والساحلية والشمال. وتعتبر الدراسة ان هذه الاستراتيجية عليها ان تستجيب لعدة تحديات تواجه البلاد وخاصة منها ضعف المردودية، علما وان الفلاحة التونسية قد حققت تطورا هاما خلال العقدين الاخيرين من ذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدة منتوجات على غرار الحليب واللحوم والغلال والخضر والوصول الى اسواق خارجية بفضل منتوجات ذات جودة عالية واسعار مناسبة.
وتشير الدراسة التي قدمها الخبير بالمعهد كريم بن كحلة إلى أن ضعف المردودية يلاحظ بصفة كبيرة في مجال الحبوب، خاصة ان تونس تحتل المرتبة 120 عالميا من ضمن 191 بلدا بالنسبة إلى مردودية الزراعات، مبرزا أن ضعف مردودية الحبوب يرتبط باشكاليات السقي وجودة الارض والمدخلات. وفي ما يتعلق بالمخاطر، لفتت الدراسة نفسها إلى تراجع جودة التربة وتدهور خصوبة الأرض حيث أن 46 بالمائة من الغراسات حاليا تنجز في تربة ذات خصوبة محدودة أو ضعيفة جدا وأن مليون و100 ألف هكتار مزروعة على أراض مهددة بالإنجراف. وأضافت الدراسة أن تدهور جودة التربة مرتبط بالانجراف والإستعمالات الزراعية الخاطئة منها اللجوء الى الزراعة الأحدية، موصية في هذا الإطار، بإعادة هيكلة برنامج التوعية الفلاحية وتحيين قائمة الأراضي الفلاحية وإعادة تثمين التقنيات الفلاحية القدمية (البيولوجية) والعودة إلى أنظمة الإنتاج الصحي والتقليدي.
ولاحظت الدراسة أن التبذير الغذائي لايزال يمثل اشكالية كبرى، ويعد الخبز المنتوج الأول الذي يبذره التونسي خاصة ان 16 بالمائة من الخبز الذي يتم اقتناؤه يرمى في القمامة، تليه المنتوجات المصنوعة بالحبوب (10 بالمائة) والخضر (6,5 بالمائة) والغلال (4 بالمائة) والحليب ومشتقاته (2,3 بالمائة) واللحوم (2 بالمائة). كما أوصت الدراسة بتدعيم وتعزيز نجاعة التغطية الاجتماعية التي تمثل استثمارا مهما في الرأسمال البشري ووسيلة ناجعة للاندماج الاجتماعي.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017