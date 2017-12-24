رقم اليوم

416 مليون دينار

هو حجم القرض الذي منحه البنك الافريقي للتنمية الى تونس في اطار اتفاقيتي قرض ستخصص الاولي لتمويل مشروع «تونس الرقمية 2020» والثانية لتطوير التعليم الاعدادي والثانوي والتكوين المهني. ووقّع الاتفاق، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، والمدير العام للبنك الافريقي للتنمية لشمال افريقيا، محمد العزيزي، بحضور وزيري تكنولوجيات الاتصال انور معروف والتربية حاتم بن سالم.