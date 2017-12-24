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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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الإقتصادي
رقم اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

416 مليون دينار

هو حجم القرض الذي منحه البنك الافريقي للتنمية الى تونس في اطار اتفاقيتي قرض ستخصص الاولي لتمويل مشروع «تونس الرقمية 2020» والثانية لتطوير التعليم الاعدادي والثانوي والتكوين المهني. ووقّع الاتفاق، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، والمدير العام للبنك الافريقي للتنمية لشمال افريقيا، محمد العزيزي، بحضور وزيري تكنولوجيات الاتصال انور معروف والتربية حاتم بن سالم. 

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رقم اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

416 مليون دينار

هو حجم القرض الذي منحه البنك الافريقي للتنمية الى تونس في اطار اتفاقيتي قرض ستخصص الاولي لتمويل مشروع «تونس الرقمية 2020» والثانية لتطوير التعليم الاعدادي والثانوي والتكوين المهني. ووقّع الاتفاق، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، والمدير العام للبنك الافريقي للتنمية لشمال افريقيا، محمد العزيزي، بحضور وزيري تكنولوجيات الاتصال انور معروف والتربية حاتم بن سالم. 

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رقم اليوم
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
هو حجم القرض الذي منحه البنك الافريقي للتنمية الى تونس في اطار اتفاقيتي قرض ستخصص الاولي لتمويل مشروع «تونس...
المزيد >>
كشفتها دراسة حول الأمن الغذائي والتغذية في تونس:ضعف المردودية وتدهور خصوبة التربة خطران ينتظران الحلّ
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
خلصت الدراسة الاستراتيجية حول الامن الغذائي والتغذية في تونس التي قام بها المعهد التونسي للدراسات...
المزيد >>
في اجتماع كاتب الدولة للموارد المائية مع المؤسسات المموّلة :التّقرير  القطاعي السنوي للمياه بين التقييم ...
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
مثلت مناقشة التقرير القطاعي السنوي للمياه محور جلسة العمل التي أشرف عليها عبد الله الرابحي كاتب الدولة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
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