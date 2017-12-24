بورصة تونس تواصل انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي

أنهت بورصة تونس للأوراق المالية معاملات الأسبوع الممتد من 18 إلى 22 ديسمبر الجاري على منحى سلبي، للأسبوع الثالث على التوالي، ليسجل مؤشرها المرجعي «توننداكس» انخفاضا بنسبة 0,12 بالمائة في حدود النقطة 6142,15 حسب تحليل تونس للأوراق المالية «. وسجلت السوق خلال هذا الأسبوع حجم مبادلات بمعدل 6,8 مليون دينار يوميا. كما تم تسجيل عمليتي تبادل في شكل كتل بحجم مبادلات 5 ملايين دينار شملت شركة صنع المشروبات بتونس وشركة «آرليكيد». وحققت أسهم «أوفيس بلاست» أهم ارتفاع بنسبة 19,1 بالمائة بسعر 2,810 د للسهم الواحد محسنا من آدائه بنسبة 7,6 بالمائة منذ بداية السنة. وارتقت قيمة أسهم شركة تونس لمجنبات الألمنيوم بنسبة 16,9 بالمائة وبسعر 3,450 د للسهم وسط حجم مبادلات بقيمة 1,8 مليون دينار محسنا من آداءه السنوي منذ بداية السنة بنسبة 29 بالمائة.

في المقابل، تراجعت أسهم الكتروستار بنسبة 13,5 بالمائة بسعر 2,620 د للسهم وسط حجم مبادلات ضعيف بقيمة 16 ألف دينار.