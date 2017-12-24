بسبب إيقاف برنامج «باب المدينة»:مشادة كلامية بين مديرة «الوطنية الأولى» و«المنتج»

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تونس (الشروق)
علمت «الشروق» من مصادر مطلعة داخل التلفزة التونسية ان مشادة كلامية وصلت الى حد السب والشتم بين مديرة الوطنية الأولى عواطف الدالي والمنتج المنفذ لحصة الألعاب باب المدينة ادى الى وقف بث هذا البرنامج وإرسال عدل منفذ من قبل المنتج المذكور الى ادارة القناة في حين نفت الادارة العامة للمؤسسة هذا الخبر.
ويشار الى ان الوطنية الأولى انطلقت في بث برنامج ألعاب يومي منذ أسبوعين ينشطه الممثل محمد مراد وقد تم بث 6 حلقات ثم تم ايقاف بث الحصة وأفادت مصادر مطلعة للشروق ان خلافا نشب بين مديرة الوطنية الاولى عواطف الدالي والمنتج المنفذ للحصة وصل الى حد الشتم وهوما ادى الى ايقاف بث البرنامج وكردة فعل أرسل المنتج المنفذ عدل منفذ الى التلفزة حسب ما افادنا به مصدر من التلفزة اكد انه كان شاهدا على كل التفاصيل.
وفي اتصالنا بالإدارة العامة للتلفزة التونسية نفت الخبر مؤكدة ان ايقاف عقد البرنامج تم بالتراضي بين الطرفين بعد ان رأت الإدارة ان الحصة ليست في المستوى المطلوب ونسب المشاهدة ضعيفة لم تتجاوز ال 4 بالمائة مضيفة ان كل الملاحظات اجمعت على ان منشط البرنامج ممل ولم يقدم اي اضافة رغم ان التلفزة وفرت للحصة كل الإمكانات حسبما أفادتنا به الإدارة العامة التي اكدت ايضا ان ما ترنو له المؤسسة تقديم برامج راقية تشد المشاهد.
وقد تنازل المنتج المنفذ على الديكور والفكرة الى التلفزة التونسية حسب مصدر من الإدارة العامة.
تونس (الشروق)
علمت «الشروق» من مصادر مطلعة داخل التلفزة التونسية ان مشادة كلامية وصلت الى حد السب والشتم بين مديرة الوطنية الأولى عواطف الدالي والمنتج المنفذ لحصة الألعاب باب المدينة ادى الى وقف بث هذا البرنامج وإرسال عدل منفذ من قبل المنتج المذكور الى ادارة القناة في حين نفت الادارة العامة للمؤسسة هذا الخبر.
ويشار الى ان الوطنية الأولى انطلقت في بث برنامج ألعاب يومي منذ أسبوعين ينشطه الممثل محمد مراد وقد تم بث 6 حلقات ثم تم ايقاف بث الحصة وأفادت مصادر مطلعة للشروق ان خلافا نشب بين مديرة الوطنية الاولى عواطف الدالي والمنتج المنفذ للحصة وصل الى حد الشتم وهوما ادى الى ايقاف بث البرنامج وكردة فعل أرسل المنتج المنفذ عدل منفذ الى التلفزة حسب ما افادنا به مصدر من التلفزة اكد انه كان شاهدا على كل التفاصيل.
وفي اتصالنا بالإدارة العامة للتلفزة التونسية نفت الخبر مؤكدة ان ايقاف عقد البرنامج تم بالتراضي بين الطرفين بعد ان رأت الإدارة ان الحصة ليست في المستوى المطلوب ونسب المشاهدة ضعيفة لم تتجاوز ال 4 بالمائة مضيفة ان كل الملاحظات اجمعت على ان منشط البرنامج ممل ولم يقدم اي اضافة رغم ان التلفزة وفرت للحصة كل الإمكانات حسبما أفادتنا به الإدارة العامة التي اكدت ايضا ان ما ترنو له المؤسسة تقديم برامج راقية تشد المشاهد.
وقد تنازل المنتج المنفذ على الديكور والفكرة الى التلفزة التونسية حسب مصدر من الإدارة العامة.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017