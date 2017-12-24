بسبب إيقاف برنامج «باب المدينة»:مشادة كلامية بين مديرة «الوطنية الأولى» و«المنتج»

تونس (الشروق)

علمت «الشروق» من مصادر مطلعة داخل التلفزة التونسية ان مشادة كلامية وصلت الى حد السب والشتم بين مديرة الوطنية الأولى عواطف الدالي والمنتج المنفذ لحصة الألعاب باب المدينة ادى الى وقف بث هذا البرنامج وإرسال عدل منفذ من قبل المنتج المذكور الى ادارة القناة في حين نفت الادارة العامة للمؤسسة هذا الخبر.

ويشار الى ان الوطنية الأولى انطلقت في بث برنامج ألعاب يومي منذ أسبوعين ينشطه الممثل محمد مراد وقد تم بث 6 حلقات ثم تم ايقاف بث الحصة وأفادت مصادر مطلعة للشروق ان خلافا نشب بين مديرة الوطنية الاولى عواطف الدالي والمنتج المنفذ للحصة وصل الى حد الشتم وهوما ادى الى ايقاف بث البرنامج وكردة فعل أرسل المنتج المنفذ عدل منفذ الى التلفزة حسب ما افادنا به مصدر من التلفزة اكد انه كان شاهدا على كل التفاصيل.

وفي اتصالنا بالإدارة العامة للتلفزة التونسية نفت الخبر مؤكدة ان ايقاف عقد البرنامج تم بالتراضي بين الطرفين بعد ان رأت الإدارة ان الحصة ليست في المستوى المطلوب ونسب المشاهدة ضعيفة لم تتجاوز ال 4 بالمائة مضيفة ان كل الملاحظات اجمعت على ان منشط البرنامج ممل ولم يقدم اي اضافة رغم ان التلفزة وفرت للحصة كل الإمكانات حسبما أفادتنا به الإدارة العامة التي اكدت ايضا ان ما ترنو له المؤسسة تقديم برامج راقية تشد المشاهد.

وقد تنازل المنتج المنفذ على الديكور والفكرة الى التلفزة التونسية حسب مصدر من الإدارة العامة.





نجوى الحيدري