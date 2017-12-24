امتدت 9 سنوات :لطفي العبدلي يوقف عروض «عبدلي شو»

قرر الكوميدي لطفي العبداللي رسميا اختتام عروض مسرحيته « عبدلي شو» في تونس يوم 31 ديسمبر الجاري بعد سلسلة من العروض امتدت تسع سنوات .

وكان اول عرض للمسرحية بعنوان «made in Tunisia « في 2008 اكتشف خلالها الجمهور موهبة العبدلي الكوميدية. ومنذ 2008 ظل العبدلي مسيطرا على الساحة منافسا كل الكوميديين من جيله ومن الجيل الذي سبقه والذي تزعمه لسنوات طويلة الكوميدي لمين النهدي .

وجاء في بلاغ عن ادارة انتاج المسرحية « تسعة أعوام من النجاح الجماهيري في تونس وخارجها جعلته يستوي على عرش الكوميديا في تونس، تسعة أعوام ولا تزال مسرحية «عبدلّي شو» مطلوبة من طرف الجمهور التونسي، إلا أن الفنان لطفي العبدلي أبى إلاّ أن يخرج من الباب الكبير وأن ينهي علاقته بهذا العمل الفني الفريد وهو على قمة النجاح.

اختار العبدلي صحبة إدارة الإنتاج أن يكون مسك الختام بعرض أخير سهرة رأس السنة بالمسرح البلدي بالعاصمة أي 31 ديسمبر الجاري في سهرة ستبقى راسخة في ذاكرة كل من سيواكبها، على أن تتواصل العروض خارج تونس أين سيكون لهذا الفنان لقاءات عديدة في جولة عالمية تشمل دولا عدة .

ويذكر ان العبدلي قد تفرغ كليا لبرنامجه التلفزيوني على قناة التاسعة « العبدلي شوتايم « الذي كما يبدو شغل كل وقته ولم يعد بامكانه الجمع بين العملين .