امتدت 9 سنوات :لطفي العبدلي يوقف عروض «عبدلي شو»

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24 ديسمبر 2017
قرر الكوميدي لطفي العبداللي رسميا اختتام عروض مسرحيته « عبدلي شو» في تونس يوم 31 ديسمبر الجاري بعد سلسلة من العروض امتدت تسع سنوات .
وكان اول عرض للمسرحية بعنوان «made in Tunisia « في 2008 اكتشف خلالها الجمهور موهبة العبدلي الكوميدية. ومنذ 2008 ظل العبدلي مسيطرا على الساحة منافسا كل الكوميديين من جيله ومن الجيل الذي سبقه والذي تزعمه لسنوات طويلة الكوميدي لمين النهدي .
وجاء في بلاغ عن ادارة انتاج المسرحية « تسعة أعوام من النجاح الجماهيري في تونس وخارجها جعلته يستوي على عرش الكوميديا في تونس، تسعة أعوام ولا تزال مسرحية «عبدلّي شو» مطلوبة من طرف الجمهور التونسي، إلا أن الفنان لطفي العبدلي أبى إلاّ أن يخرج من الباب الكبير وأن ينهي علاقته بهذا العمل الفني الفريد وهو على قمة النجاح.
اختار العبدلي صحبة إدارة الإنتاج أن يكون مسك الختام بعرض أخير سهرة رأس السنة بالمسرح البلدي بالعاصمة أي 31 ديسمبر الجاري في سهرة ستبقى راسخة في ذاكرة كل من سيواكبها، على أن تتواصل العروض خارج تونس أين سيكون لهذا الفنان لقاءات عديدة في جولة عالمية تشمل دولا عدة .
ويذكر ان العبدلي قد تفرغ كليا لبرنامجه التلفزيوني على قناة التاسعة « العبدلي شوتايم « الذي كما يبدو شغل كل وقته ولم يعد بامكانه الجمع بين العملين .
قرر الكوميدي لطفي العبداللي رسميا اختتام عروض مسرحيته « عبدلي شو» في تونس يوم 31 ديسمبر الجاري بعد سلسلة من العروض امتدت تسع سنوات .
وكان اول عرض للمسرحية بعنوان «made in Tunisia « في 2008 اكتشف خلالها الجمهور موهبة العبدلي الكوميدية. ومنذ 2008 ظل العبدلي مسيطرا على الساحة منافسا كل الكوميديين من جيله ومن الجيل الذي سبقه والذي تزعمه لسنوات طويلة الكوميدي لمين النهدي .
وجاء في بلاغ عن ادارة انتاج المسرحية « تسعة أعوام من النجاح الجماهيري في تونس وخارجها جعلته يستوي على عرش الكوميديا في تونس، تسعة أعوام ولا تزال مسرحية «عبدلّي شو» مطلوبة من طرف الجمهور التونسي، إلا أن الفنان لطفي العبدلي أبى إلاّ أن يخرج من الباب الكبير وأن ينهي علاقته بهذا العمل الفني الفريد وهو على قمة النجاح.
اختار العبدلي صحبة إدارة الإنتاج أن يكون مسك الختام بعرض أخير سهرة رأس السنة بالمسرح البلدي بالعاصمة أي 31 ديسمبر الجاري في سهرة ستبقى راسخة في ذاكرة كل من سيواكبها، على أن تتواصل العروض خارج تونس أين سيكون لهذا الفنان لقاءات عديدة في جولة عالمية تشمل دولا عدة .
ويذكر ان العبدلي قد تفرغ كليا لبرنامجه التلفزيوني على قناة التاسعة « العبدلي شوتايم « الذي كما يبدو شغل كل وقته ولم يعد بامكانه الجمع بين العملين .
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017