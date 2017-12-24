رواق الهادي التركي في سيدي بوسعيد :69 لوحة في معرض وليد شقراي

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تونس (الشروق)
تحت عنوان «ذاكرة» يتواصل إلى غاية 30 ديسمبر الجاري برواق الفنون الهادي التركي بسيدي بوسعيد المعرض الشخصي للفنّان التشكيلي وليد شقراي. ويتضمّن المعرض الذي انطلق منذ اكثر من أسبوع 69 لوحة فنيّة تمثّل باقة مختارة من لوحاته الزيتيّة والمائيّة بقديمها وجديدها والخاصّة بالثلاث سنوات الأخيرة وذات أحجام ومواضيع تستندّ إلى رؤى وتقنيّات متنوّعة يبرز فيها البحث والتّجديد الابداعي الشبابي. وذلك ضمن خُصوبة الخيال الفني التي طوّعها الفنّان وليد شقراي ليرسم عبرها عُمق أحاسيسه وارتباطاته الانسانيّة في تفاعل وتحكّم في الخطوط اللّينة التي كساها بجملة من الألوان الحيّة كالأحمر والبرتقالي والأزرق والبنيّ وغيرها بعيدا عن الألوان الدّاكنة ضمن ابتكاره لأبعاد جديدة للصّورة من خلال مزجه بين الفنّ الواقعي والتجريدي في تجاوز لبداياته التي قامت على الواقع الكلاسيكي. والفنان وليد شقراي كان وفيّا في أعماله لشذرات من هويّته «الامازيغيّة» وعبقها التاريخي من خلال لوحات المرأة الأمازيغيّة «الهدوء» –خصوصيّة اللّباس - الجمال النسوي البربري - مطماطة القديمة وجربة في ذاكرتي. وأيضا منخرطا في روح التّراث الثقافي الوطني بمختلف مكوّناته بالعودة لذاكرة العادات والتقاليد والحرف اليدويّة والحياة اليوميّة على غرار لوحات الوشم – بائع المشموم – الحداد والاسكافي وكذلك ابراز الابعاد المعماريّة كلوحات قصر الجم – معمار – القصور العتيقة – تطاوين – سوسة وتونس المدينة العتيقة وآثار كسرى والتي طبعها الفنان وليد شقراي ببصمة فنيّة فيها الكثير من الحنين للأصالة ولخصائص رسائلها ضمن لوحات اشتغل عليها بشاعريّة الحكايّة وبهاء الرّسم ففاح عبير سحر الألوان التي تحكّم فيها بدقّة. وشكّلت لوحاته ابداعا جماليا أشعّ في فضاء الرواق ولفت انتباه زائري الضاحيّة الشماليّة وسيّاحها من الداخل والخارج إلى جانب التلامذة والطلبة والمهتمين خصوصا. ووجبت الاشارة إلى أن هذا المعرض هو الخامس في المسيرة الفنيّة للشاب وليد شقراي (39 سنة) والتي انطلقت منذ سنة 2010 وهو بالأساس فنّان عصامي البدايات والهوايات وخريج المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيا التصميم بتونس (مهندس داخلي) وهذا التخصّص المهني لم يمنعه من صقل موهبته وقدراته الفنيّة بإرادة المُداومة والبحث بدعم من زوجته خريجة المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس والتي مكّنته من تطوير تقنياته وألوانه.
تونس (الشروق)
تحت عنوان «ذاكرة» يتواصل إلى غاية 30 ديسمبر الجاري برواق الفنون الهادي التركي بسيدي بوسعيد المعرض الشخصي للفنّان التشكيلي وليد شقراي. ويتضمّن المعرض الذي انطلق منذ اكثر من أسبوع 69 لوحة فنيّة تمثّل باقة مختارة من لوحاته الزيتيّة والمائيّة بقديمها وجديدها والخاصّة بالثلاث سنوات الأخيرة وذات أحجام ومواضيع تستندّ إلى رؤى وتقنيّات متنوّعة يبرز فيها البحث والتّجديد الابداعي الشبابي. وذلك ضمن خُصوبة الخيال الفني التي طوّعها الفنّان وليد شقراي ليرسم عبرها عُمق أحاسيسه وارتباطاته الانسانيّة في تفاعل وتحكّم في الخطوط اللّينة التي كساها بجملة من الألوان الحيّة كالأحمر والبرتقالي والأزرق والبنيّ وغيرها بعيدا عن الألوان الدّاكنة ضمن ابتكاره لأبعاد جديدة للصّورة من خلال مزجه بين الفنّ الواقعي والتجريدي في تجاوز لبداياته التي قامت على الواقع الكلاسيكي. والفنان وليد شقراي كان وفيّا في أعماله لشذرات من هويّته «الامازيغيّة» وعبقها التاريخي من خلال لوحات المرأة الأمازيغيّة «الهدوء» –خصوصيّة اللّباس - الجمال النسوي البربري - مطماطة القديمة وجربة في ذاكرتي. وأيضا منخرطا في روح التّراث الثقافي الوطني بمختلف مكوّناته بالعودة لذاكرة العادات والتقاليد والحرف اليدويّة والحياة اليوميّة على غرار لوحات الوشم – بائع المشموم – الحداد والاسكافي وكذلك ابراز الابعاد المعماريّة كلوحات قصر الجم – معمار – القصور العتيقة – تطاوين – سوسة وتونس المدينة العتيقة وآثار كسرى والتي طبعها الفنان وليد شقراي ببصمة فنيّة فيها الكثير من الحنين للأصالة ولخصائص رسائلها ضمن لوحات اشتغل عليها بشاعريّة الحكايّة وبهاء الرّسم ففاح عبير سحر الألوان التي تحكّم فيها بدقّة. وشكّلت لوحاته ابداعا جماليا أشعّ في فضاء الرواق ولفت انتباه زائري الضاحيّة الشماليّة وسيّاحها من الداخل والخارج إلى جانب التلامذة والطلبة والمهتمين خصوصا. ووجبت الاشارة إلى أن هذا المعرض هو الخامس في المسيرة الفنيّة للشاب وليد شقراي (39 سنة) والتي انطلقت منذ سنة 2010 وهو بالأساس فنّان عصامي البدايات والهوايات وخريج المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيا التصميم بتونس (مهندس داخلي) وهذا التخصّص المهني لم يمنعه من صقل موهبته وقدراته الفنيّة بإرادة المُداومة والبحث بدعم من زوجته خريجة المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس والتي مكّنته من تطوير تقنياته وألوانه.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017