تونس في مهرجان الأقصر للسينما الافريقية

تنعقد الدورة السابعة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية جنوب مصر في الفترة من 16 الى 22 مارس 2018.

هذه الدورة الجديدة مهداة الى الناقد المصري سمير فريد وتكريم النجم المصري جميل راتب والمخرج السينغالي موسى توري.

ويحتفي المهرجان بمرور 100 عام على ميلاد الزعيمين جمال عبد الناصر والجنوب إفريقي نلسون مانديلا وتشارك تونس في هذه الدورة بعدد من الأفلام في مختلف المسابقات الطويلة والوثائقية والقصيرة والأفلام الحرّة وأفلام الطلبة الأفارقة. ومن هذه الأفلام «على كف عفريت» لكوثر بن هنية والجايدة لسلمى بكار وشرش لوليد مطار.