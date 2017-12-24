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بعد تجديد العرض:نعمة ترفض تصوير حياتها في السينما
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017
تجدّد العرض من احدى شركات الانتاج لتحويل حياة ومسيرة الفنانة الكبيرة السيدة نعمة الى السينما، غير أنها رفضت هذا المقترح وهذه ليست المرّة الأولى التي ترفض فيها السيدة نعمة تصوير حياتها في السينما أو التلفزيون وكان قد سبق أن تقدم أحد المخرجين بمقترح لتصوير حياتها لكنها قابلت هذا العرض بالرفض.
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بعد تجديد العرض:نعمة ترفض تصوير حياتها في السينما
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017
تجدّد العرض من احدى شركات الانتاج لتحويل حياة ومسيرة الفنانة الكبيرة السيدة نعمة الى السينما، غير أنها رفضت هذا المقترح وهذه ليست المرّة الأولى التي ترفض فيها السيدة نعمة تصوير حياتها في السينما أو التلفزيون وكان قد سبق أن تقدم أحد المخرجين بمقترح لتصوير حياتها لكنها قابلت هذا العرض بالرفض.
مدير مهرجان قرطاج مختار الرصاع لــ«الشروق»:نسعى الى برمجة جوليا بطرس وكاظم الساهر في دورة 2018
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أكد مدير مهرجان قرطاج الدولي مختار الرصاع أنه يسعى الى برمجة عروض كبيرة في هذه الدورة منها بالي روسي وأوبرا...المزيد >>
عروض اليوم
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
19:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.المزيد >>
اليــــــــــــــــوم:نور شيبة وياسمين عزيز في اختتام مهرجان الواحات بتوزر
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تختتم اليوم الأحد 24 ديسمبر فعاليات الدورة 39 للمهرجان الدولي للواحات بتوزر من خلال حفل فني لياسمين عزيز...المزيد >>
يسرى المحنوش تحتفل بالسنة الجديدة في تونس
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
اختارت الفنانة يسرى المحنوش الغناء في تونس احتفالا بالسنة الجديدة رغم العروض المغرية التي تهاطلت عليها من...المزيد >>
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017
خالد الحدّادالتوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...المزيد >>
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