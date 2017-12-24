الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
بعد تجديد العرض:نعمة ترفض تصوير حياتها في السينما
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم الاحد 24 ديسمبر 2017 وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من... نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي ميسي لنيمار: سنشرب "المتة" مجددا (فيديو) ايقاف المدون صحبي العمري
الثقافي
بعد تجديد العرض:نعمة ترفض تصوير حياتها في السينما
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تجدّد العرض من احدى شركات الانتاج لتحويل حياة ومسيرة الفنانة الكبيرة السيدة نعمة الى السينما، غير أنها رفضت هذا المقترح وهذه ليست المرّة الأولى التي ترفض فيها السيدة نعمة تصوير حياتها في السينما أو التلفزيون وكان قد سبق أن تقدم أحد المخرجين بمقترح لتصوير حياتها لكنها قابلت هذا العرض بالرفض.

تقرؤون أيضا
مدير مهرجان قرطاج مختار الرصاع لــ«الشروق»:نسعى الى برمجة جوليا بطرس وكاظم الساهر في دورة 2018
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أكد مدير مهرجان قرطاج الدولي مختار الرصاع أنه يسعى الى برمجة عروض كبيرة في هذه الدورة منها بالي روسي وأوبرا...
المزيد >>
عروض اليوم
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
19:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
المزيد >>
اليــــــــــــــــوم:نور شيبة وياسمين عزيز في اختتام مهرجان الواحات بتوزر
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تختتم اليوم الأحد 24 ديسمبر فعاليات الدورة 39 للمهرجان الدولي للواحات بتوزر من خلال حفل فني لياسمين عزيز...
المزيد >>
يسرى المحنوش تحتفل بالسنة الجديدة في تونس
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
اختارت الفنانة يسرى المحنوش الغناء في تونس احتفالا بالسنة الجديدة رغم العروض المغرية التي تهاطلت عليها من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الثقافي
بعد تجديد العرض:نعمة ترفض تصوير حياتها في السينما
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تجدّد العرض من احدى شركات الانتاج لتحويل حياة ومسيرة الفنانة الكبيرة السيدة نعمة الى السينما، غير أنها رفضت هذا المقترح وهذه ليست المرّة الأولى التي ترفض فيها السيدة نعمة تصوير حياتها في السينما أو التلفزيون وكان قد سبق أن تقدم أحد المخرجين بمقترح لتصوير حياتها لكنها قابلت هذا العرض بالرفض.

تقرؤون أيضا
مدير مهرجان قرطاج مختار الرصاع لــ«الشروق»:نسعى الى برمجة جوليا بطرس وكاظم الساهر في دورة 2018
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أكد مدير مهرجان قرطاج الدولي مختار الرصاع أنه يسعى الى برمجة عروض كبيرة في هذه الدورة منها بالي روسي وأوبرا...
المزيد >>
عروض اليوم
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
19:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
المزيد >>
اليــــــــــــــــوم:نور شيبة وياسمين عزيز في اختتام مهرجان الواحات بتوزر
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تختتم اليوم الأحد 24 ديسمبر فعاليات الدورة 39 للمهرجان الدولي للواحات بتوزر من خلال حفل فني لياسمين عزيز...
المزيد >>
يسرى المحنوش تحتفل بالسنة الجديدة في تونس
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
اختارت الفنانة يسرى المحنوش الغناء في تونس احتفالا بالسنة الجديدة رغم العروض المغرية التي تهاطلت عليها من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم الاحد 24 ديسمبر 2017 وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من... نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي ميسي لنيمار: سنشرب "المتة" مجددا (فيديو) ايقاف المدون صحبي العمري
﻿