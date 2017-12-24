بعد تجديد العرض:نعمة ترفض تصوير حياتها في السينما

تجدّد العرض من احدى شركات الانتاج لتحويل حياة ومسيرة الفنانة الكبيرة السيدة نعمة الى السينما، غير أنها رفضت هذا المقترح وهذه ليست المرّة الأولى التي ترفض فيها السيدة نعمة تصوير حياتها في السينما أو التلفزيون وكان قد سبق أن تقدم أحد المخرجين بمقترح لتصوير حياتها لكنها قابلت هذا العرض بالرفض.