الجزاء العادل:حضور لافت في مهرجانات مسرح الطفل

يواصل مسرح الفردوس بإدارة الممثل والمخرج القدير أنور العياشي رحلته الابداعية المتوهّجة والموجهة الى الأطفال من خلال عمله «الجزاء العادل» بطولة وحيد مقديشي وسندس حمو ومحمد الخريجي والمنصف العجنقي وعبد القادر دخيل وفتحي ميلاد... كتب أغاني هذا العمل البشير فرح وألحان أيمن الرياحي.

وكان لمسرحية «الجزاء العادل» حضور بارز في مهرجان سيدي هلال ببني خداش (17 ديسمبر) ومهرجان نيابوليس لمسرح الطفل بنابل (21 ديسمبر) لتتواصل رحلته المتميزة على امتداد عطلة الشتاء المدرسية.

تقدم المسرحية قصة أسد ملك عادل يصاب بمرض عضال فيقرّر البحث عن معلّم لابنه ليخلفه في الحكم إلا أن الثعلب «أرقط» بصحبة شقيقه «ثعلوب» يسعيان لقطع الطريق أمام القرد الحكيم الذي وقع عليه الاختيار لتعليم الابن الشبل... وتتواصل المفاجآت.