الجزاء العادل:حضور لافت في مهرجانات مسرح الطفل

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يواصل مسرح الفردوس بإدارة الممثل والمخرج القدير أنور العياشي رحلته الابداعية المتوهّجة والموجهة الى الأطفال من خلال عمله «الجزاء العادل» بطولة وحيد مقديشي وسندس حمو ومحمد الخريجي والمنصف العجنقي وعبد القادر دخيل وفتحي ميلاد... كتب أغاني هذا العمل البشير فرح وألحان أيمن الرياحي.
وكان لمسرحية «الجزاء العادل» حضور بارز في مهرجان سيدي هلال ببني خداش (17 ديسمبر) ومهرجان نيابوليس لمسرح الطفل بنابل (21 ديسمبر) لتتواصل رحلته المتميزة على امتداد عطلة الشتاء المدرسية.
تقدم المسرحية قصة أسد ملك عادل يصاب بمرض عضال فيقرّر البحث عن معلّم لابنه ليخلفه في الحكم إلا أن الثعلب «أرقط» بصحبة شقيقه «ثعلوب» يسعيان لقطع الطريق أمام القرد الحكيم الذي وقع عليه الاختيار لتعليم الابن الشبل... وتتواصل المفاجآت.
يواصل مسرح الفردوس بإدارة الممثل والمخرج القدير أنور العياشي رحلته الابداعية المتوهّجة والموجهة الى الأطفال من خلال عمله «الجزاء العادل» بطولة وحيد مقديشي وسندس حمو ومحمد الخريجي والمنصف العجنقي وعبد القادر دخيل وفتحي ميلاد... كتب أغاني هذا العمل البشير فرح وألحان أيمن الرياحي.
وكان لمسرحية «الجزاء العادل» حضور بارز في مهرجان سيدي هلال ببني خداش (17 ديسمبر) ومهرجان نيابوليس لمسرح الطفل بنابل (21 ديسمبر) لتتواصل رحلته المتميزة على امتداد عطلة الشتاء المدرسية.
تقدم المسرحية قصة أسد ملك عادل يصاب بمرض عضال فيقرّر البحث عن معلّم لابنه ليخلفه في الحكم إلا أن الثعلب «أرقط» بصحبة شقيقه «ثعلوب» يسعيان لقطع الطريق أمام القرد الحكيم الذي وقع عليه الاختيار لتعليم الابن الشبل... وتتواصل المفاجآت.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017