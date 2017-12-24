هشام النقاطي:«ها هي جات المزيانة» مع حاتم القيزاني

أنهى الفنان الاستعراضي هشام النقاطي تسجيل أغنية جديدة كتب نصّها ولحّنها الشاعر حاتم القيزاني يقول مطلعها:

ها هي جات المزيانة

ملاّ زين وملاّ فيانة

نوارة عيني أنا

عيني عليها باردة

وأشرف على توزيعها سامي المعتوقي، هذه الأغنية سيتم تصويرها قريبا في كليب.

وفي لقاء خاطف معه قال هشام النقاطي إنه سعيد بهذا الانتاج الغنائي الجديد دون أن ينسى توجيه تحية حارّة لسامي الفهري الذي وجه له الدعوة ليكون ضيفا بارزا في «نهار الأحد ما يهمّك لحد» على قناة «الحوار التونسي»... وبيّن أن هذه المشاركة التي أسعدته كثيرا يرى فيها إنصافا من قناة «الحوار التونسي» لعطاء فني زاخر ومتنوع على امتداد أكثر من ثلاثين سنة.

في نيس

وكشف هشام النقاطي أنه سيتحول يوم 31 ديسمبر الى مدينة نيس الفرنسية صحبة الفنان فرحات الجويني لمشاركة الجالية التونسية والعربية في تلك الربوع للاحتفال بالسنة الجديدة من خلال حفل فني متنوع.