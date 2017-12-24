يسرى المحنوش تحتفل بالسنة الجديدة في تونس

اختارت الفنانة يسرى المحنوش الغناء في تونس احتفالا بالسنة الجديدة رغم العروض المغرية التي تهاطلت عليها من عديد الدول العربية وكانت يسرى المحنوش قد شاركت في العديد من المهرجانات الصيفية ذات الحضور الجماهيري الغفير.

يسرى الحنوش تنطلق بعد الاحتفال بالسنة الجديدة في تسجيل مجموعة من الأغاني الجديدة إثراء لرصيدها.