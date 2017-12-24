اليــــــــــــــــوم:نور شيبة وياسمين عزيز في اختتام مهرجان الواحات بتوزر

تختتم اليوم الأحد 24 ديسمبر فعاليات الدورة 39 للمهرجان الدولي للواحات بتوزر من خلال حفل فني لياسمين عزيز بفضاء دار بن عزوز انطلاقا من الثالثة بعدالظهر في حين تتواصل عروض سينما الشارع في عدة مناطق منها ساحة الفنون والحضر والحلبة.

وبداية من السابعة مساء يلتقي جمهور المهرجان بالفنان نور شيبة في حفل غنائي.