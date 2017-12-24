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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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الثقافي
عروض اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

الأحد 24 ديسمبر 2017
* المركب الثقافي نيابوليس بنابل:
11:00 – عرض مسرحية «عودة بينوكيو» لشركة جوكر للإنتاج بصفاقس (تونس).
16:00 – عرض مسرحية «قال الثعلب» للمركز الوطني لفن العرائس (تونس).
* دار الثقافة نابل:
10:00 – عرض مسرحية «الزهرة العنيدة» لشركة علاء الدين (تونس).
15:00 – عرض مسرحية «البجعات» لشركة رتاج للإنتاج (تونس).
* دار الثقافة ابن رشيق بتونس:
11:00 – عرض مسرحية «حورية» للمسرح الجهوي بمستغانم (الجزائر).
15:00 – عرض مسرحية «فتفوتة» للمسرح القومي للأطفال (مصر).
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 18:00 – عرض فيلم «ولدك راجل» لهيفل بن يوسف.
12:00 – عرض فيلم «coco».
14:00 – 16:00 – 21:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
18:00 – عرض فيلم «Star Wars».
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
13:00 – 15:00 – 19:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
17:00 – عرض فيلم «Jumanji».
* قاعة المونديال بتونس:
11:00 – عرض فيلم «تونس الليل» لإلياس بكار.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:00 – 14:30 – 16:00 – 17:30 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
11:00 – عرض فيلم «coco».
14:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
16:00 – 21:00 – عرض فيلم «Star Wars».
19:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سينما الـ»ABC» بتونس:
12:30 – عرض فيلم «THE SQUARE».
15:00 – 17:00 – 19:00 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 21:00 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
18:30 – عرض فيلم «The Square».
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 21:00 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
19:00 – عرض فيلم «The Square».
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
14:00 – عرض فيلم «Jumanji».
16:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
20:30 – عرض أمير «سلام موسيو».
* قاعة الأقورا بالمرسى:
15:00 – عرض فيلم «coco».
17:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم «Murder on the Orient Expres».
21:15 – عرض فيلم «Star Wars».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
13:00 – عرض فيلم «Jumanji».
15:00 – عرض فيلم «coco».
17:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم «Murder on the Orient Expres».

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الثقافي
عروض اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

الأحد 24 ديسمبر 2017
* المركب الثقافي نيابوليس بنابل:
11:00 – عرض مسرحية «عودة بينوكيو» لشركة جوكر للإنتاج بصفاقس (تونس).
16:00 – عرض مسرحية «قال الثعلب» للمركز الوطني لفن العرائس (تونس).
* دار الثقافة نابل:
10:00 – عرض مسرحية «الزهرة العنيدة» لشركة علاء الدين (تونس).
15:00 – عرض مسرحية «البجعات» لشركة رتاج للإنتاج (تونس).
* دار الثقافة ابن رشيق بتونس:
11:00 – عرض مسرحية «حورية» للمسرح الجهوي بمستغانم (الجزائر).
15:00 – عرض مسرحية «فتفوتة» للمسرح القومي للأطفال (مصر).
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 18:00 – عرض فيلم «ولدك راجل» لهيفل بن يوسف.
12:00 – عرض فيلم «coco».
14:00 – 16:00 – 21:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
18:00 – عرض فيلم «Star Wars».
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
13:00 – 15:00 – 19:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
17:00 – عرض فيلم «Jumanji».
* قاعة المونديال بتونس:
11:00 – عرض فيلم «تونس الليل» لإلياس بكار.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:00 – 14:30 – 16:00 – 17:30 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
11:00 – عرض فيلم «coco».
14:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
16:00 – 21:00 – عرض فيلم «Star Wars».
19:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سينما الـ»ABC» بتونس:
12:30 – عرض فيلم «THE SQUARE».
15:00 – 17:00 – 19:00 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 21:00 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
18:30 – عرض فيلم «The Square».
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 21:00 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
19:00 – عرض فيلم «The Square».
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
14:00 – عرض فيلم «Jumanji».
16:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
20:30 – عرض أمير «سلام موسيو».
* قاعة الأقورا بالمرسى:
15:00 – عرض فيلم «coco».
17:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم «Murder on the Orient Expres».
21:15 – عرض فيلم «Star Wars».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
13:00 – عرض فيلم «Jumanji».
15:00 – عرض فيلم «coco».
17:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم «Murder on the Orient Expres».

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