عروض اليوم

الأحد 24 ديسمبر 2017

* المركب الثقافي نيابوليس بنابل:

11:00 – عرض مسرحية «عودة بينوكيو» لشركة جوكر للإنتاج بصفاقس (تونس).

16:00 – عرض مسرحية «قال الثعلب» للمركز الوطني لفن العرائس (تونس).

* دار الثقافة نابل:

10:00 – عرض مسرحية «الزهرة العنيدة» لشركة علاء الدين (تونس).

15:00 – عرض مسرحية «البجعات» لشركة رتاج للإنتاج (تونس).

* دار الثقافة ابن رشيق بتونس:

11:00 – عرض مسرحية «حورية» للمسرح الجهوي بمستغانم (الجزائر).

15:00 – عرض مسرحية «فتفوتة» للمسرح القومي للأطفال (مصر).

* قاعة سينما الكوليزي بتونس:

11:00 – 18:00 – عرض فيلم «ولدك راجل» لهيفل بن يوسف.

12:00 – عرض فيلم «coco».

14:00 – 16:00 – 21:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

18:00 – عرض فيلم «Star Wars».

* قاعة سينما البالاص بتونس:

11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».

13:00 – 15:00 – 19:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

17:00 – عرض فيلم «Jumanji».

* قاعة المونديال بتونس:

11:00 – عرض فيلم «تونس الليل» لإلياس بكار.

* قاعة سينما البرناص بتونس:

13:00 – 14:30 – 16:00 – 17:30 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.

* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:

11:00 – عرض فيلم «coco».

14:00 – عرض فيلم «Ferdinand».

16:00 – 21:00 – عرض فيلم «Star Wars».

19:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

* قاعة سينما الـ»ABC» بتونس:

12:30 – عرض فيلم «THE SQUARE».

15:00 – 17:00 – 19:00 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.

* قاعة سينما أميلكار بالمنار:

16:30 – 21:00 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.

18:30 – عرض فيلم «The Square».

* فضاء سيني مدار بقرطاج:

15:00 – 17:00 – 21:00 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.

19:00 – عرض فيلم «The Square».

* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:

11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».

14:00 – عرض فيلم «Jumanji».

16:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

20:30 – عرض أمير «سلام موسيو».

* قاعة الأقورا بالمرسى:

15:00 – عرض فيلم «coco».

17:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

19:00 – عرض فيلم «Murder on the Orient Expres».

21:15 – عرض فيلم «Star Wars».

* قاعة سينما البالاص بسوسة:

11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».

13:00 – عرض فيلم «Jumanji».

15:00 – عرض فيلم «coco».

17:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

19:00 – عرض فيلم «Murder on the Orient Expres».