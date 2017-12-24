عروض اليوم

-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017
الأحد 24 ديسمبر 2017
* المركب الثقافي نيابوليس بنابل:
11:00 – عرض مسرحية «عودة بينوكيو» لشركة جوكر للإنتاج بصفاقس (تونس).
16:00 – عرض مسرحية «قال الثعلب» للمركز الوطني لفن العرائس (تونس).
* دار الثقافة نابل:
10:00 – عرض مسرحية «الزهرة العنيدة» لشركة علاء الدين (تونس).
15:00 – عرض مسرحية «البجعات» لشركة رتاج للإنتاج (تونس).
* دار الثقافة ابن رشيق بتونس:
11:00 – عرض مسرحية «حورية» للمسرح الجهوي بمستغانم (الجزائر).
15:00 – عرض مسرحية «فتفوتة» للمسرح القومي للأطفال (مصر).
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 18:00 – عرض فيلم «ولدك راجل» لهيفل بن يوسف.
12:00 – عرض فيلم «coco».
14:00 – 16:00 – 21:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
18:00 – عرض فيلم «Star Wars».
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
13:00 – 15:00 – 19:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
17:00 – عرض فيلم «Jumanji».
* قاعة المونديال بتونس:
11:00 – عرض فيلم «تونس الليل» لإلياس بكار.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:00 – 14:30 – 16:00 – 17:30 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
11:00 – عرض فيلم «coco».
14:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
16:00 – 21:00 – عرض فيلم «Star Wars».
19:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سينما الـ»ABC» بتونس:
12:30 – عرض فيلم «THE SQUARE».
15:00 – 17:00 – 19:00 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 21:00 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
18:30 – عرض فيلم «The Square».
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 21:00 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
19:00 – عرض فيلم «The Square».
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
14:00 – عرض فيلم «Jumanji».
16:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
20:30 – عرض أمير «سلام موسيو».
* قاعة الأقورا بالمرسى:
15:00 – عرض فيلم «coco».
17:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم «Murder on the Orient Expres».
21:15 – عرض فيلم «Star Wars».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
13:00 – عرض فيلم «Jumanji».
15:00 – عرض فيلم «coco».
17:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم «Murder on the Orient Expres».
الأحد 24 ديسمبر 2017
* المركب الثقافي نيابوليس بنابل:
11:00 – عرض مسرحية «عودة بينوكيو» لشركة جوكر للإنتاج بصفاقس (تونس).
16:00 – عرض مسرحية «قال الثعلب» للمركز الوطني لفن العرائس (تونس).
* دار الثقافة نابل:
10:00 – عرض مسرحية «الزهرة العنيدة» لشركة علاء الدين (تونس).
15:00 – عرض مسرحية «البجعات» لشركة رتاج للإنتاج (تونس).
* دار الثقافة ابن رشيق بتونس:
11:00 – عرض مسرحية «حورية» للمسرح الجهوي بمستغانم (الجزائر).
15:00 – عرض مسرحية «فتفوتة» للمسرح القومي للأطفال (مصر).
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 18:00 – عرض فيلم «ولدك راجل» لهيفل بن يوسف.
12:00 – عرض فيلم «coco».
14:00 – 16:00 – 21:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
18:00 – عرض فيلم «Star Wars».
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
13:00 – 15:00 – 19:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
17:00 – عرض فيلم «Jumanji».
* قاعة المونديال بتونس:
11:00 – عرض فيلم «تونس الليل» لإلياس بكار.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:00 – 14:30 – 16:00 – 17:30 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
11:00 – عرض فيلم «coco».
14:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
16:00 – 21:00 – عرض فيلم «Star Wars».
19:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سينما الـ»ABC» بتونس:
12:30 – عرض فيلم «THE SQUARE».
15:00 – 17:00 – 19:00 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 21:00 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
18:30 – عرض فيلم «The Square».
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 21:00 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
19:00 – عرض فيلم «The Square».
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
14:00 – عرض فيلم «Jumanji».
16:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
20:30 – عرض أمير «سلام موسيو».
* قاعة الأقورا بالمرسى:
15:00 – عرض فيلم «coco».
17:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم «Murder on the Orient Expres».
21:15 – عرض فيلم «Star Wars».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
13:00 – عرض فيلم «Jumanji».
15:00 – عرض فيلم «coco».
17:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم «Murder on the Orient Expres».
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017