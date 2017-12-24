مدير مهرجان قرطاج مختار الرصاع لــ«الشروق»:نسعى الى برمجة جوليا بطرس وكاظم الساهر في دورة 2018

أكد مدير مهرجان قرطاج الدولي مختار الرصاع أنه يسعى الى برمجة عروض كبيرة في هذه الدورة منها بالي روسي وأوبرا من إيطاليا وعدة أسماء عربية كبيرة على غرار كاظم الساهر وجوليا بطرس.

* تونس (الشروق) ــ

وشدد الرصاع على أن هيئته تسعى الى تقديم برمجة متميزة في الدورة الـ54 لمهرجان قرطاج الدولي، مؤكدا انضمام الفنان المسرحي لسعد بن عبد الله صديقه الشخصي إلى هيئة المهرجان .

وقال إنه نجح في تنظيم مهرجان كبير خلال الدورة الفارطة ، مشيرا إلى أن سمة مهرجان قرطاج هي أنه احتفال كبير وتلك هي طبيعة المهرجان على حد تعبيره.

وبخصوص التدوينة التي كتبت على صفحة المهرجان على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، والتي سأل مدونها عما يطلبه الجمهور في دورة 2018 من مهرجان قرطاج الدولي، نفى الرصاع علمه المسبق بها، مشددا على أنه مدير المهرجان. وهو المخول له اختيار العروض بعيدا عن الشعبوية. و اعتبر ساخرا ان ما كتب «ناس تخدم على أرواحها»، مبرزا أنه كمدير سيقدم البرمجة التي يختارها ويراها مناسبة.

ونشرت صفحة مهرجان قرطاج الدولي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يومي الاحد و الاثنين الماضيين تدوينتين جاء فيهما «ندعو محبي مهرجان قرطاج الدولي الى تقديم اقتراحاتهم بشأن الدورةالـ54 لصيف 2018 ، نحن في الاستماع إليكم»، «شكون تحبو تشوفو على ركح قرطاج العام الجاي «، وهو ما نفاه مختار الرصاع سواء من حيث علمه بالتدوينة و من كتبها او من حيث الفكرة و المقترح مؤكدا انفراده باختيار عروض المهرجان رفقة الهيئة المديرة .

وبالعودة إلى البرمجة، أشار السيد مختار الرصاع إلى أن مهرجان قرطاج في بداياته كان مهرجان جاز يجمع على أقصى تقدير 800 متفرج. لكن بعد أن شيد مسرح يتسع لعدد كبير من الجماهير، أصبح مسخرا لبرمجة عروض تجلب الجماهير...

وعن العروض التونسية، قال الرصاع «في الدورة الماضية كل العروض التونسية دون استثناء كانت خاسرة. وبالنسبة للدورة المقبلة لم نحدد بعد اختياراتنا. وسنفتح قريبا أبواب الترشح لتقديم ملفات للفنانين الراغبين في المشاركة ثم سندرسها، لتحديد البرمجة...

ولم يخف مدير مهرجان قرطاج تخوفه من التراجع الكبير للدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية التي يقع التعامل بها في العروض العربية والأجنبية عموما، كالدولار والأورو خاصة، مبينا أن المهرجان خسر ما قدره 400 ألف دينار في الدورة الماضية جراء تراجع الدينار. لكن محدثنا أبرز أن هيئته وضعت بعين الاعتبار هذه المسألة في برمجتها للدورة المقبلة خاصة أن الميزانية تراجعت هي الأخرى على حد تعبيره.

وسام المختار