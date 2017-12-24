بنزرت:منزل بورقيبة:تسليم عقود 5 مساكن اجتماعية

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24 ديسمبر 2017
تولى اول امس الجمعة السيد والي بنزرت محمد قويدر الاشراف على موكب تسليم عقود 5 منازل اجتماعية لفائدة مستحقيها من ضعاف الحال بمنطقة حي سيسيليا بمنزل بورقيبة وانجزت في اطار البرنامج العام للسكن الاجتماعي في محوره الخاص بالإزالة واعادة البناء.
مكتب بنزرت (الشروق)
وقال والي بنزرت بالمناسبة بحضور معتمد المكان السيد زياد حرز الله وثلة من المكونات الرسمية والمجتمعية وعضوي مجلس نواب الشعب السيدة لمياء الدريدي والسيدة امنة حميد، ان مجمل المساكن الموزعة تم تخصيص ارض على ملك بلدية المكان مشكورة وانجازها بالكامل بقيمة مالية تناهز الـ150 ا د دون اعتبار ثمن الارض وذلك في اطار تنفيذ التوصيات الحكومية والرئاسية في رعاية الحالات الاجتماعية الهشة مبينا ان العائلات الخمس كانت تعيش في وضع صعب وغير قانوني باعتبارهم كانوا يتحوزون ويقيمون بقاعة بلدية المكان ومركز الصحة الاساسية ومقر الحماية المدنية، حيث تجندت كل الاطراف ضمن البرنامج لتمكينهم من مسكن لائق وحفظ كرامتهم بالتوازي ايضا مع حفظ الملك العام.
وبين والي بنزرت بذات المناسبة ان السلط الجهوية عملت على تسريع وتيرة ملف السكن الاجتماعي المعطل لأسباب متنوعة وتوضيح الرؤيا بشأنه حيث صادقت اللجنة الجهوية الاستشارية للسكن الاجتماعي بولاية بنزرت في اجتماعها الاخير بداية الاسبوع على 14 ملفا جديدا لإنجاز مساكن بكل من جومين وسجنان وغزالة وماطر، و توجيه اكثر من 70 بالمائة من ملف السكن الاجتماعي في محوره الخاص بإزالة المساكن البدائية الذي يظم انجاز ما يوازي 433 مسكنا نحو معتمديات سجنان بعدد 114 مسكنا و جومين بعدد 91 مسكنا و غزالة بعدد 95 مسكنا واغلبها تم تسليمها او في المراحل الاخيرة من الانجاز على غرار بقية الملفات ببقية مناطق الولاية.
وينتظر اتمام ملف السكن الاجتماعي خلال الثلاثية الاولى من السنة المقبلة 2018.
يذكر انه بالتوازي مع توزيع 85 ملف سندات الاسبوع الفارط لأصحابها صادقت ايضا لجنة السكن الجهوية على 148 ملف خاص بتحسين السكن حيث سينتفع اصحابها بمنح تتراوح بين 2000 د و 5000 د من مجموع اعتمادات محالة للجهة في هذا الاطار تقدر اجمالا بحوالي 300 ا د.
بينما بالنسبة للعنصر الثالث في ملف السكن الاجتماعي والخاص بإضافة اجزاء بالمنزل تم حصر 147 ملفا- سيتم النظر فيها الاسبوع المقبل لإتمامها. مع العلم ان الاعتمادات المحالة لفائدة المجلس الجهوي ببنزرت من قبل وزارة التجهيز والخاص بملف السكن الاجتماعي تقدر بحوالي 12.7 م د وفق المصدر ذاته.
يشار ان جمعية خليل تونس في شخص رئيسها السيد نبيل القروي كانت تولت تمكين العائلات المنتفعة من كافة لوازم واثاث المساكن الجديدة، وسط اجواء تضامنية مميزة
تولى اول امس الجمعة السيد والي بنزرت محمد قويدر الاشراف على موكب تسليم عقود 5 منازل اجتماعية لفائدة مستحقيها من ضعاف الحال بمنطقة حي سيسيليا بمنزل بورقيبة وانجزت في اطار البرنامج العام للسكن الاجتماعي في محوره الخاص بالإزالة واعادة البناء.
مكتب بنزرت (الشروق)
وقال والي بنزرت بالمناسبة بحضور معتمد المكان السيد زياد حرز الله وثلة من المكونات الرسمية والمجتمعية وعضوي مجلس نواب الشعب السيدة لمياء الدريدي والسيدة امنة حميد، ان مجمل المساكن الموزعة تم تخصيص ارض على ملك بلدية المكان مشكورة وانجازها بالكامل بقيمة مالية تناهز الـ150 ا د دون اعتبار ثمن الارض وذلك في اطار تنفيذ التوصيات الحكومية والرئاسية في رعاية الحالات الاجتماعية الهشة مبينا ان العائلات الخمس كانت تعيش في وضع صعب وغير قانوني باعتبارهم كانوا يتحوزون ويقيمون بقاعة بلدية المكان ومركز الصحة الاساسية ومقر الحماية المدنية، حيث تجندت كل الاطراف ضمن البرنامج لتمكينهم من مسكن لائق وحفظ كرامتهم بالتوازي ايضا مع حفظ الملك العام.
وبين والي بنزرت بذات المناسبة ان السلط الجهوية عملت على تسريع وتيرة ملف السكن الاجتماعي المعطل لأسباب متنوعة وتوضيح الرؤيا بشأنه حيث صادقت اللجنة الجهوية الاستشارية للسكن الاجتماعي بولاية بنزرت في اجتماعها الاخير بداية الاسبوع على 14 ملفا جديدا لإنجاز مساكن بكل من جومين وسجنان وغزالة وماطر، و توجيه اكثر من 70 بالمائة من ملف السكن الاجتماعي في محوره الخاص بإزالة المساكن البدائية الذي يظم انجاز ما يوازي 433 مسكنا نحو معتمديات سجنان بعدد 114 مسكنا و جومين بعدد 91 مسكنا و غزالة بعدد 95 مسكنا واغلبها تم تسليمها او في المراحل الاخيرة من الانجاز على غرار بقية الملفات ببقية مناطق الولاية.
وينتظر اتمام ملف السكن الاجتماعي خلال الثلاثية الاولى من السنة المقبلة 2018.
يذكر انه بالتوازي مع توزيع 85 ملف سندات الاسبوع الفارط لأصحابها صادقت ايضا لجنة السكن الجهوية على 148 ملف خاص بتحسين السكن حيث سينتفع اصحابها بمنح تتراوح بين 2000 د و 5000 د من مجموع اعتمادات محالة للجهة في هذا الاطار تقدر اجمالا بحوالي 300 ا د.
بينما بالنسبة للعنصر الثالث في ملف السكن الاجتماعي والخاص بإضافة اجزاء بالمنزل تم حصر 147 ملفا- سيتم النظر فيها الاسبوع المقبل لإتمامها. مع العلم ان الاعتمادات المحالة لفائدة المجلس الجهوي ببنزرت من قبل وزارة التجهيز والخاص بملف السكن الاجتماعي تقدر بحوالي 12.7 م د وفق المصدر ذاته.
يشار ان جمعية خليل تونس في شخص رئيسها السيد نبيل القروي كانت تولت تمكين العائلات المنتفعة من كافة لوازم واثاث المساكن الجديدة، وسط اجواء تضامنية مميزة
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017