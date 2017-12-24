بنزرت:منزل بورقيبة:تسليم عقود 5 مساكن اجتماعية

تولى اول امس الجمعة السيد والي بنزرت محمد قويدر الاشراف على موكب تسليم عقود 5 منازل اجتماعية لفائدة مستحقيها من ضعاف الحال بمنطقة حي سيسيليا بمنزل بورقيبة وانجزت في اطار البرنامج العام للسكن الاجتماعي في محوره الخاص بالإزالة واعادة البناء.

مكتب بنزرت (الشروق)

وقال والي بنزرت بالمناسبة بحضور معتمد المكان السيد زياد حرز الله وثلة من المكونات الرسمية والمجتمعية وعضوي مجلس نواب الشعب السيدة لمياء الدريدي والسيدة امنة حميد، ان مجمل المساكن الموزعة تم تخصيص ارض على ملك بلدية المكان مشكورة وانجازها بالكامل بقيمة مالية تناهز الـ150 ا د دون اعتبار ثمن الارض وذلك في اطار تنفيذ التوصيات الحكومية والرئاسية في رعاية الحالات الاجتماعية الهشة مبينا ان العائلات الخمس كانت تعيش في وضع صعب وغير قانوني باعتبارهم كانوا يتحوزون ويقيمون بقاعة بلدية المكان ومركز الصحة الاساسية ومقر الحماية المدنية، حيث تجندت كل الاطراف ضمن البرنامج لتمكينهم من مسكن لائق وحفظ كرامتهم بالتوازي ايضا مع حفظ الملك العام.

وبين والي بنزرت بذات المناسبة ان السلط الجهوية عملت على تسريع وتيرة ملف السكن الاجتماعي المعطل لأسباب متنوعة وتوضيح الرؤيا بشأنه حيث صادقت اللجنة الجهوية الاستشارية للسكن الاجتماعي بولاية بنزرت في اجتماعها الاخير بداية الاسبوع على 14 ملفا جديدا لإنجاز مساكن بكل من جومين وسجنان وغزالة وماطر، و توجيه اكثر من 70 بالمائة من ملف السكن الاجتماعي في محوره الخاص بإزالة المساكن البدائية الذي يظم انجاز ما يوازي 433 مسكنا نحو معتمديات سجنان بعدد 114 مسكنا و جومين بعدد 91 مسكنا و غزالة بعدد 95 مسكنا واغلبها تم تسليمها او في المراحل الاخيرة من الانجاز على غرار بقية الملفات ببقية مناطق الولاية.

وينتظر اتمام ملف السكن الاجتماعي خلال الثلاثية الاولى من السنة المقبلة 2018.

يذكر انه بالتوازي مع توزيع 85 ملف سندات الاسبوع الفارط لأصحابها صادقت ايضا لجنة السكن الجهوية على 148 ملف خاص بتحسين السكن حيث سينتفع اصحابها بمنح تتراوح بين 2000 د و 5000 د من مجموع اعتمادات محالة للجهة في هذا الاطار تقدر اجمالا بحوالي 300 ا د.

بينما بالنسبة للعنصر الثالث في ملف السكن الاجتماعي والخاص بإضافة اجزاء بالمنزل تم حصر 147 ملفا- سيتم النظر فيها الاسبوع المقبل لإتمامها. مع العلم ان الاعتمادات المحالة لفائدة المجلس الجهوي ببنزرت من قبل وزارة التجهيز والخاص بملف السكن الاجتماعي تقدر بحوالي 12.7 م د وفق المصدر ذاته.

يشار ان جمعية خليل تونس في شخص رئيسها السيد نبيل القروي كانت تولت تمكين العائلات المنتفعة من كافة لوازم واثاث المساكن الجديدة، وسط اجواء تضامنية مميزة





بدرالدين عرعار