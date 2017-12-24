بمقر نادي الصحافة ببنزرت :استفتاء سنوي

مكتب بنزرت (الشروق)

انتظم امس السبت بمقر نادي الصحافة ببنزرت حفل الاستفتاء السنوي لهذا الفضاء الإعلامي .

وفي تصريحها للشروق أعربت السيدة :»ايمان الشتيتي خنفير «كاتب عام النادي ان : « هذا الاستفتاء هو تقليد للإعلاميين ومنه لنادي الصحافة بجهة بنزرت ... هذا اليوم اردناه لمسة وفاء ومبادرة متواصلة لتشجيع افضل المنجزات الإعلامية والثقافية ..هذه السنة اهتممنا بثلاث مجالات الرياضة والثقافة والاجتماع «. وأضافت محدثتنا انه» تم رصد جائزة افضل جمعية ذات نشاط اجتماعي فضلا عن جائزتي المندوبية الجهوية للثقافة كانت من نصيب فضاء الماجستيك للشاب المبدع ضياء الدين الفالحي عن فضاء الماجستيك . وجائزة نادي الصحافة حيث نالها مهرجان بنزرت الجنوبية»





إيمان عبد الستار