تينجة:استبشار بتهيئة حي العريش

مكتب بنزرت (الشروق)

لا ينكر أحد أن البنية التحتية بحي العريش حدث ولا حرج عن الطرقات التي تحولت إلى مسالك فلاحية رديئة داخل الحي حيث لا يمكن التنقل إلا بصعوبة حيث لا تدخل سيارات الأجرة وأم وسائل النقل الخاصة فقد تعطلت بسبب الحفر والخنادق .واستجابة لاستغاثة المتساكنين تم برمجة تهيئة الحي بتدخل من وكالة التجديد والتهذيب العمراني باعتمادات 444 مليون واضافة 120 مليون أخرى لإتمام كل الطرقات الداخلية بالخرسانة الاسفلتية والاسمنتية وتم إنجاز المشروع مع تأخير في انتهاء الأشغال وتحولت المسالك المدمرة إلى زرابي مبثوثة في كل أنحاء الحي ولقد عبر المتساكنون عن فرحتهم الكبرى لمشروعهم.





صالح انوايل