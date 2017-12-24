نابـــــــل : شوقي الطبيب لـ «الشروق» :الهيئة احالت اكثر من 26 ملف فساد إعلامي

مكتب نابل (الشروق)

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب خلال حضوره لأشغال المؤتمر الوطني للهيئة المنعقد بمنطقة ياسمين الحمامات أمس تحت شعار المجتمع المدني يكافح الفساد في تصريح للشروق وجود لوبيات فساد منخرطين في عملية التشكيك في عمل الهيئة وفِي التأثير على التونسيين مشيرا في ذات السياق الى ان الهيئة قد احالت عديد ملفات الفساد الإعلامي او لوبيات الفساد بلغت 26 ملفا سنة 2016 و بخصوص السنة الحالية أشار الى تسجيل ارتفاع هام في عدد الملفات.

كما نبه الطبيب من خطورة الظاهرة التي من شانها ان تحد من حرية الصحافة و تهدد القطاع بشكل عام و تؤثر على المسار الديمقراطي و التي حذرت من تفشيها عديد الاطراف المعنية على غرار نقابة الصحفيين و اتحاد الشغل و هيئة المحامين مضيفا ان الهيئة لديها تقارير و أبحاث و احكام قضائية تثبت اختراق صحفيين لاجهزة الدولة وصفهم باللوبيات و المرتزقة





فاطمة بن عثمان