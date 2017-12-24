نابـــــــل : شوقي الطبيب لـ «الشروق» :الهيئة احالت اكثر من 26 ملف فساد إعلامي

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مكتب نابل (الشروق)
أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب خلال حضوره لأشغال المؤتمر الوطني للهيئة المنعقد بمنطقة ياسمين الحمامات أمس تحت شعار المجتمع المدني يكافح الفساد في تصريح للشروق وجود لوبيات فساد منخرطين في عملية التشكيك في عمل الهيئة وفِي التأثير على التونسيين مشيرا في ذات السياق الى ان الهيئة قد احالت عديد ملفات الفساد الإعلامي او لوبيات الفساد بلغت 26 ملفا سنة 2016 و بخصوص السنة الحالية أشار الى تسجيل ارتفاع هام في عدد الملفات.
كما نبه الطبيب من خطورة الظاهرة التي من شانها ان تحد من حرية الصحافة و تهدد القطاع بشكل عام و تؤثر على المسار الديمقراطي و التي حذرت من تفشيها عديد الاطراف المعنية على غرار نقابة الصحفيين و اتحاد الشغل و هيئة المحامين مضيفا ان الهيئة لديها تقارير و أبحاث و احكام قضائية تثبت اختراق صحفيين لاجهزة الدولة وصفهم باللوبيات و المرتزقة
مكتب نابل (الشروق)
أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب خلال حضوره لأشغال المؤتمر الوطني للهيئة المنعقد بمنطقة ياسمين الحمامات أمس تحت شعار المجتمع المدني يكافح الفساد في تصريح للشروق وجود لوبيات فساد منخرطين في عملية التشكيك في عمل الهيئة وفِي التأثير على التونسيين مشيرا في ذات السياق الى ان الهيئة قد احالت عديد ملفات الفساد الإعلامي او لوبيات الفساد بلغت 26 ملفا سنة 2016 و بخصوص السنة الحالية أشار الى تسجيل ارتفاع هام في عدد الملفات.
كما نبه الطبيب من خطورة الظاهرة التي من شانها ان تحد من حرية الصحافة و تهدد القطاع بشكل عام و تؤثر على المسار الديمقراطي و التي حذرت من تفشيها عديد الاطراف المعنية على غرار نقابة الصحفيين و اتحاد الشغل و هيئة المحامين مضيفا ان الهيئة لديها تقارير و أبحاث و احكام قضائية تثبت اختراق صحفيين لاجهزة الدولة وصفهم باللوبيات و المرتزقة
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017