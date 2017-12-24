القيروان:تسجيل اصابتين بأنفلونزا الخنازير احداهما في حالة حرجة

الشروق: مكتب القيروان

أكد الدكتور محمد المسكيني مدير مصلحة الطب الوقائي بالادارة الجهوية للصحة بالقيروان، للشروق تسجيل إصابتين بفيروس H1N1 المعروف بأنفلونزا الخنازير ، مشيرا إلى أن المصابين يبلغان من العمر 47 سنة و كلاهما يعاني من مرض السكري مفيدا أن أحدهما في حالة حرجة و هو متواجد حاليا بإحدى المصحات الخاصة بالجهة، تحت العناية الطبية في حين وصف حالة المصاب الثاني بالمستقرة.





سعيدة جلاصي