الوسلاتية :كتابات حائطية تمجد «داعش»

الشروق: مكتب القيروان

تم امس العثور على كتابات حائطية بجامع « الهداية « بمعتمدية الوسلاتية تمجد ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» هذا ونشير وان الجامع المذكور سبق وان خرج عن سيطرة وزارة الشؤون الدينية ابان الثورة من قبل عدد من المجموعات المتشددة ، هذا وقد تم فتح بحث في الموضوع من قبل الأجهزة الامنية المختصة بالوسلاتية لمعرفة كل من له علاقة بالكتابات الحائطية موضوع الحال.





عادل فتيتي