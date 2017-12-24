وزير التعليم النمساوي: على المدرسات عدم ارتداء الحجاب

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أعلن وزير التعليم النمساوي هاينز فسمان، في الحكومة اليمنية الجديدة، أنه ينبغي على المدرسات عدم ارتداء الحجاب.
ونقلت صحيفة "كوير"، اليوم السبت، عن الوزير تصريحاته، أنه يقف إلى جانب مفهوم الدولة العلمانية، وإنه ينبغي على المدرّسات عدم ارتداء الحجاب.
وعن سؤال حول منع الحجاب في المدارس قال فسمان: "أحمل داخلي تعاطفا مع الدولة العلمانية، وأعتقد أنه ينبغي على المدرسات ألا يتحجبن، باستثناء المدارس الدينية، والخاصة".
وحول لباس التلاميذ، أوضح فسمان أنه لا ينوي الخوض بنقاشات في هذا الخصوص، معتبرا أن النمسا ليست فرنسا، لذا لا ينوي مناقشة تنظيم الملابس بالنسبة للأطفال.
وشدد فسمان على ضرورة تعلم الطلاب الأجانب القادمين إلى البلاد، في بادئ الأمر اللغة الألمانية، مبينا أنه بعد وصول الطلبة إلى مستوى معين من التعليم ينبغي أن يواصلوا دراستهم في صفوف مختلطة بدلًا من استمرارهم في صفوف خاصة بالأجانب.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة الائتلاف النمساوية الجديدة، المؤلفة من حزب الشعب اليميني الوسط ، وحزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف، بدأت مهامها عقب أدائها اليمين، الاثنين الماضي.
وقد عكست تصريحات المسؤولين في الحكومة الجديدة معاداة للأجانب واللاجئين في البلاد، وعلى رأسهم المسلمون.
أعلن وزير التعليم النمساوي هاينز فسمان، في الحكومة اليمنية الجديدة، أنه ينبغي على المدرسات عدم ارتداء الحجاب.
ونقلت صحيفة "كوير"، اليوم السبت، عن الوزير تصريحاته، أنه يقف إلى جانب مفهوم الدولة العلمانية، وإنه ينبغي على المدرّسات عدم ارتداء الحجاب.
وعن سؤال حول منع الحجاب في المدارس قال فسمان: "أحمل داخلي تعاطفا مع الدولة العلمانية، وأعتقد أنه ينبغي على المدرسات ألا يتحجبن، باستثناء المدارس الدينية، والخاصة".
وحول لباس التلاميذ، أوضح فسمان أنه لا ينوي الخوض بنقاشات في هذا الخصوص، معتبرا أن النمسا ليست فرنسا، لذا لا ينوي مناقشة تنظيم الملابس بالنسبة للأطفال.
وشدد فسمان على ضرورة تعلم الطلاب الأجانب القادمين إلى البلاد، في بادئ الأمر اللغة الألمانية، مبينا أنه بعد وصول الطلبة إلى مستوى معين من التعليم ينبغي أن يواصلوا دراستهم في صفوف مختلطة بدلًا من استمرارهم في صفوف خاصة بالأجانب.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة الائتلاف النمساوية الجديدة، المؤلفة من حزب الشعب اليميني الوسط ، وحزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف، بدأت مهامها عقب أدائها اليمين، الاثنين الماضي.
وقد عكست تصريحات المسؤولين في الحكومة الجديدة معاداة للأجانب واللاجئين في البلاد، وعلى رأسهم المسلمون.
-
10:33بطولة انقلترا: هدف في الدقيقة الأخيرة يبعد يونايتد أكثر عن القمة
24 ديسمبر 2017
-
10:22مصر: مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 8 بهجوم في الجيزة
24 ديسمبر 2017
-
09:26وزير التعليم النمساوي: على المدرسات عدم ارتداء الحجاب
24 ديسمبر 2017
-
09:01اكتشاف غريب قرب برج إيفل
24 ديسمبر 2017
-
08:48اعتقال زوجين مسنين بحوزتهما 28 كلغ ماريخوانا حاولا توزيعها كهدايا
24 ديسمبر 2017
-
08:41كوريا الشمالية لوزير دفاع بريطانيا: تصريحاتك "طائشة"
24 ديسمبر 2017
-
00:20صلاح الدين يمتطي جواده ليدافع عن القدس" في ملعب تركي!
24 ديسمبر 2017
-
23:45في الكلاسيكو: ميسي يهزم ريال مدريد بدون "حذائه" !
23 ديسمبر 2017
-
23:34الفلبين: حصيلة ضحايا عاصفة "تيمبن" تقترب من 200 قتيل
23 ديسمبر 2017
-
23:10فنزويلا تطرد سفير البرازيل والقائم بالأعمال الكندي
23 ديسمبر 2017
-
22:53بطولة القسم الوطني (أ) لكرة السلة: نتائج الجولة الثامنة
23 ديسمبر 2017
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017