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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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سليانة:بداية من غرة جانفي:توفير 4 خطوط جديدة للحافلات
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شروق الجهات
سليانة:بداية من غرة جانفي:توفير 4 خطوط جديدة للحافلات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

مكتب سليانة ـ الشروق

اكد السيد عماد العياري الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بسليانة «للشروق»أن الشركة ستقوم بداية من غرة جانفي القادم بتوفير 4 حافلات , وهي عبارة عن مجموعة خطوط ستنطلق سفراتها بداية من الساعة 7 صباحا وكلها في اتجاه مدينة سليانة لتعود مساءا ابتداء من الساعة 5 بعد الزوال .ويضيف أن من بين المعتمديات التي ستتمتع بهذه الخطوط ،مدينة سيدي بورويس التي ينعدم فيها تماما خط للحافلات .

مراد البوبكري
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سليانة:بداية من غرة جانفي:توفير 4 خطوط جديدة للحافلات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

مكتب سليانة ـ الشروق

اكد السيد عماد العياري الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بسليانة «للشروق»أن الشركة ستقوم بداية من غرة جانفي القادم بتوفير 4 حافلات , وهي عبارة عن مجموعة خطوط ستنطلق سفراتها بداية من الساعة 7 صباحا وكلها في اتجاه مدينة سليانة لتعود مساءا ابتداء من الساعة 5 بعد الزوال .ويضيف أن من بين المعتمديات التي ستتمتع بهذه الخطوط ،مدينة سيدي بورويس التي ينعدم فيها تماما خط للحافلات .

مراد البوبكري
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تطاوين:«المرازيق» و«الصابرية» و«العذارى» يطالبون بحقهم في استغلال أراضيهم
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
صرح مؤخرا رئيس لجنة التصرف في الاراضي الاشتراكية بالعوينة بتطاوين فتحي التليلي أن قبائل المرازيق والصابرية...
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بنزرت:4 وفيات بأنفلونزا الخنازير
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
ارتفعت حالات الإصابة بالنزلة الوافدة ببنزرت الى 16 اصابة وبلغ عدد الوفيات 4 وفق تاكيد المدير الجهوي للصحة...
المزيد >>
الصمعة:غلق 5 حنفيات عمومية على ملك الخواص
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أعلن مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي انه قد تم إصدار قرار بغلق حنفيات عمومية...
المزيد >>
رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالميدة لــ «الشروق» :هناك نقص كبير في مشاتل الزياتين
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
في ظلّ الصعوبات التي يعاني منها القطاع الفلاحي في مستوى نشاط ومردودية القطاعات الإنتاجية، ومدى تأثيرها...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
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