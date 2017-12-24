سليانة:بداية من غرة جانفي:توفير 4 خطوط جديدة للحافلات

مكتب سليانة ـ الشروق

اكد السيد عماد العياري الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بسليانة «للشروق»أن الشركة ستقوم بداية من غرة جانفي القادم بتوفير 4 حافلات , وهي عبارة عن مجموعة خطوط ستنطلق سفراتها بداية من الساعة 7 صباحا وكلها في اتجاه مدينة سليانة لتعود مساءا ابتداء من الساعة 5 بعد الزوال .ويضيف أن من بين المعتمديات التي ستتمتع بهذه الخطوط ،مدينة سيدي بورويس التي ينعدم فيها تماما خط للحافلات .





مراد البوبكري