منزل المهيري:معلّم يتطوّع خلال العطلة لصيانه قسمه ودهن طاولاته

الشروق- مكتب القيروان:

في مبادرة متميزة تطوع المربي حبيب بن رمضان الجملي خلال ايام العطلة المدرسية الحالية للعناية بقسمه في المدرسة اﻻبتدائية منزل المهيري 1 وتزويقه لمفاجأة تلاميذه عند عودتهم الى مقاعد الدراسة.

فقد قام هذا المعلم وعلى نفقته الخاصة بطلاء جدران القسم وتزويقها بأشكال ولوحات فنية ودهن كل المقاعد بالوان زاهية مع تثبيت محامل معاطف للأطفال ودهن الشبابيك وتركيب ستائر. مبادرة تحتذى وجب على كل المدرسين أن يحذوا حذوها لأن تلاميذنا هم رأس مال المستقبل والمعلم وجب أن يكون قدوة لتلاميذه في المبادرة الذاتية وتحمّل المسؤولية وتوفير مناخ ملائم للدراسة حتى بأبسط الامكانيات.





جمال الدين الذهبي