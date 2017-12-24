الكـــــاف:انفلونزا الخنازير :خلية يقظة بالإدارة الجهوية للصحة

الشروق ـ الكاف :

اكد الدكتور محمد المنصف الهواني المدير الجهوي للصحة بالكاف أنه تم تركيز خلية يقظة تابعة للإدارة الجهوية للصحة للمتابعة والتبليغ عن حالات الإصابة إن وجدت للقيام بالإجراءات الناجعة ، واضاف محدثنا أن ولاية الكاف لم تشهد أي إصابة بهذا الفيروس، مضيفا أنه قد تم أخذ الاحتياطات اللازمة منذ سبتمبر الماضي بإجراء التلاقيح الضرورية لمن يعاني من الأمراض المزمنة ويفوق سنه 65 سنة ، وأيضا تم التلقيح لأعوان الصحة العمومية





رشاد الصالحي