جندوبة:فيما المواطنون يطالبون بالتدخّل العاجل:مافيا مآوى السيارات تعربد... والسماسرة على الخطّ

تعاني مدينة جندوبة من غياب شبه تام لمآوى السيارات و باستثناء عدد قليل تابع للبلدية , فان عددا من السماسرة يسيطرون على حواشي الطرقات و الانهج وسط المدينة و يحولونها الى اماكن لابتزاز اصحاب السيارات الذين اكدوا انهم سئموا هذا الممارسات ويطالبون بتدخل السلط مرجع النظر لتنظيم العملية و التصدي للسماسرة .

كما تعيش المدينة مع كل مناسبة دينية او عطلة انتشار ظاهرة سماسرة المحطات الذين يطالبون الركاب بمبالغ مالية مقابل تمكينهم من اماكن بسيارات الأجرة بطريقة ابتزازية بامتياز و قد اعرب عدد من رواد محطات النقل عن استيائهم من هذه الظاهرة وطالبوا بالتصدي لها .

طارق الغضبان الكاتب العام للولاية و رئيس النيابة الخصوصية لبلدية جندوبة أكد ان النيابة الخصوصية ساعية لتنظيم مواقف السيارات و تفعيل دور الشرطة البلدية و البيئية في التصدي للظاهرة و على كل مواطن الابلاغ عن كل تجاوز أو ابتزاز خارج اطر مواقف السيارات الرسمية و التي يتمكن منها اشخاص في اطار مناقصة و يتم تمكين أصحابها من وصولات قانونية و ما دون ذلك فالبلدية ساعية للتصدي اليهم . .

من جهته عادل العبيدي رئيس دائرة الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بجندوبة" ان الشركة ستكلف مراقبين بمناسبة عطلة راس السنة قصد التصدي لأي اخلال رغم التأكيد على ان الادارة لم تتلق اشعارات من المواطنين و ابوابها مفتوحة للجميع ".





عبد الكريم السلطاني