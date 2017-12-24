جندوبة:فيما المواطنون يطالبون بالتدخّل العاجل:مافيا مآوى السيارات تعربد... والسماسرة على الخطّ

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تعاني مدينة جندوبة من غياب شبه تام لمآوى السيارات و باستثناء عدد قليل تابع للبلدية , فان عددا من السماسرة يسيطرون على حواشي الطرقات و الانهج وسط المدينة و يحولونها الى اماكن لابتزاز اصحاب السيارات الذين اكدوا انهم سئموا هذا الممارسات ويطالبون بتدخل السلط مرجع النظر لتنظيم العملية و التصدي للسماسرة .
كما تعيش المدينة مع كل مناسبة دينية او عطلة انتشار ظاهرة سماسرة المحطات الذين يطالبون الركاب بمبالغ مالية مقابل تمكينهم من اماكن بسيارات الأجرة بطريقة ابتزازية بامتياز و قد اعرب عدد من رواد محطات النقل عن استيائهم من هذه الظاهرة وطالبوا بالتصدي لها .
طارق الغضبان الكاتب العام للولاية و رئيس النيابة الخصوصية لبلدية جندوبة أكد ان النيابة الخصوصية ساعية لتنظيم مواقف السيارات و تفعيل دور الشرطة البلدية و البيئية في التصدي للظاهرة و على كل مواطن الابلاغ عن كل تجاوز أو ابتزاز خارج اطر مواقف السيارات الرسمية و التي يتمكن منها اشخاص في اطار مناقصة و يتم تمكين أصحابها من وصولات قانونية و ما دون ذلك فالبلدية ساعية للتصدي اليهم . .
من جهته عادل العبيدي رئيس دائرة الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بجندوبة" ان الشركة ستكلف مراقبين بمناسبة عطلة راس السنة قصد التصدي لأي اخلال رغم التأكيد على ان الادارة لم تتلق اشعارات من المواطنين و ابوابها مفتوحة للجميع ".
تعاني مدينة جندوبة من غياب شبه تام لمآوى السيارات و باستثناء عدد قليل تابع للبلدية , فان عددا من السماسرة يسيطرون على حواشي الطرقات و الانهج وسط المدينة و يحولونها الى اماكن لابتزاز اصحاب السيارات الذين اكدوا انهم سئموا هذا الممارسات ويطالبون بتدخل السلط مرجع النظر لتنظيم العملية و التصدي للسماسرة .
كما تعيش المدينة مع كل مناسبة دينية او عطلة انتشار ظاهرة سماسرة المحطات الذين يطالبون الركاب بمبالغ مالية مقابل تمكينهم من اماكن بسيارات الأجرة بطريقة ابتزازية بامتياز و قد اعرب عدد من رواد محطات النقل عن استيائهم من هذه الظاهرة وطالبوا بالتصدي لها .
طارق الغضبان الكاتب العام للولاية و رئيس النيابة الخصوصية لبلدية جندوبة أكد ان النيابة الخصوصية ساعية لتنظيم مواقف السيارات و تفعيل دور الشرطة البلدية و البيئية في التصدي للظاهرة و على كل مواطن الابلاغ عن كل تجاوز أو ابتزاز خارج اطر مواقف السيارات الرسمية و التي يتمكن منها اشخاص في اطار مناقصة و يتم تمكين أصحابها من وصولات قانونية و ما دون ذلك فالبلدية ساعية للتصدي اليهم . .
من جهته عادل العبيدي رئيس دائرة الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بجندوبة" ان الشركة ستكلف مراقبين بمناسبة عطلة راس السنة قصد التصدي لأي اخلال رغم التأكيد على ان الادارة لم تتلق اشعارات من المواطنين و ابوابها مفتوحة للجميع ".
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017