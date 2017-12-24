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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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جندوبة:فيما المواطنون يطالبون بالتدخّل العاجل:مافيا مآوى السيارات تعربد... والسماسرة على الخطّ
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جندوبة:فيما المواطنون يطالبون بالتدخّل العاجل:مافيا مآوى السيارات تعربد... والسماسرة على الخطّ
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تعاني مدينة جندوبة من غياب شبه تام لمآوى السيارات و باستثناء عدد قليل تابع للبلدية , فان عددا من السماسرة يسيطرون على حواشي الطرقات و الانهج وسط المدينة و يحولونها الى اماكن لابتزاز اصحاب السيارات الذين اكدوا انهم سئموا هذا الممارسات ويطالبون بتدخل السلط مرجع النظر لتنظيم العملية و التصدي للسماسرة .
كما تعيش المدينة مع كل مناسبة دينية او عطلة انتشار ظاهرة سماسرة المحطات الذين يطالبون الركاب بمبالغ مالية مقابل تمكينهم من اماكن بسيارات الأجرة بطريقة ابتزازية بامتياز و قد اعرب عدد من رواد محطات النقل عن استيائهم من هذه الظاهرة وطالبوا بالتصدي لها .
طارق الغضبان الكاتب العام للولاية و رئيس النيابة الخصوصية لبلدية جندوبة أكد ان النيابة الخصوصية ساعية لتنظيم مواقف السيارات و تفعيل دور الشرطة البلدية و البيئية في التصدي للظاهرة و على كل مواطن الابلاغ عن كل تجاوز أو ابتزاز خارج اطر مواقف السيارات الرسمية و التي يتمكن منها اشخاص في اطار مناقصة و يتم تمكين أصحابها من وصولات قانونية و ما دون ذلك فالبلدية ساعية للتصدي اليهم . .
من جهته عادل العبيدي رئيس دائرة الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بجندوبة" ان الشركة ستكلف مراقبين بمناسبة عطلة راس السنة قصد التصدي لأي اخلال رغم التأكيد على ان الادارة لم تتلق اشعارات من المواطنين و ابوابها مفتوحة للجميع ".

عبد الكريم السلطاني
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جندوبة:فيما المواطنون يطالبون بالتدخّل العاجل:مافيا مآوى السيارات تعربد... والسماسرة على الخطّ
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تعاني مدينة جندوبة من غياب شبه تام لمآوى السيارات و باستثناء عدد قليل تابع للبلدية , فان عددا من السماسرة يسيطرون على حواشي الطرقات و الانهج وسط المدينة و يحولونها الى اماكن لابتزاز اصحاب السيارات الذين اكدوا انهم سئموا هذا الممارسات ويطالبون بتدخل السلط مرجع النظر لتنظيم العملية و التصدي للسماسرة .
كما تعيش المدينة مع كل مناسبة دينية او عطلة انتشار ظاهرة سماسرة المحطات الذين يطالبون الركاب بمبالغ مالية مقابل تمكينهم من اماكن بسيارات الأجرة بطريقة ابتزازية بامتياز و قد اعرب عدد من رواد محطات النقل عن استيائهم من هذه الظاهرة وطالبوا بالتصدي لها .
طارق الغضبان الكاتب العام للولاية و رئيس النيابة الخصوصية لبلدية جندوبة أكد ان النيابة الخصوصية ساعية لتنظيم مواقف السيارات و تفعيل دور الشرطة البلدية و البيئية في التصدي للظاهرة و على كل مواطن الابلاغ عن كل تجاوز أو ابتزاز خارج اطر مواقف السيارات الرسمية و التي يتمكن منها اشخاص في اطار مناقصة و يتم تمكين أصحابها من وصولات قانونية و ما دون ذلك فالبلدية ساعية للتصدي اليهم . .
من جهته عادل العبيدي رئيس دائرة الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بجندوبة" ان الشركة ستكلف مراقبين بمناسبة عطلة راس السنة قصد التصدي لأي اخلال رغم التأكيد على ان الادارة لم تتلق اشعارات من المواطنين و ابوابها مفتوحة للجميع ".

عبد الكريم السلطاني
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24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
صرح مؤخرا رئيس لجنة التصرف في الاراضي الاشتراكية بالعوينة بتطاوين فتحي التليلي أن قبائل المرازيق والصابرية...
المزيد >>
بنزرت:4 وفيات بأنفلونزا الخنازير
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
ارتفعت حالات الإصابة بالنزلة الوافدة ببنزرت الى 16 اصابة وبلغ عدد الوفيات 4 وفق تاكيد المدير الجهوي للصحة...
المزيد >>
الصمعة:غلق 5 حنفيات عمومية على ملك الخواص
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أعلن مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي انه قد تم إصدار قرار بغلق حنفيات عمومية...
المزيد >>
رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالميدة لــ «الشروق» :هناك نقص كبير في مشاتل الزياتين
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
في ظلّ الصعوبات التي يعاني منها القطاع الفلاحي في مستوى نشاط ومردودية القطاعات الإنتاجية، ومدى تأثيرها...
المزيد >>
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خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
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