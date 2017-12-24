سوسة:في «أيام الحرفي»:إبداعات يدوية وتثمين للتّراث

تُختتم اليوم بأحد الفضاءات الخاصة بسوسة «أيام الحرفي» التي نظمتها المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية وشركة «فن وأصالة» في إطار الشراكة بين العمومي والخاص في هذا القطاع.

الشروق ـ مكتب الساحل:

وشهدت التظاهرة التي امتدت على أربعة أيام مشاركة نحو 40 حرفيا من سوسة والمنستير والمهدية والقيروان وتونس وصفاقس وقابس، عرضوا مجموعة من المنتوجات المصنوعة يدويا والمستعملة للديكور والأكسسوارات والملبس والمأكل، فضلا عن جناح تنشيطي وورشات للأطفال في فن الخط والرسم وفن القولبة نشطها عدد من الحرفيين ومسابقات في الطبخ وعرض للأزياء التقليدية.

وقالت منسقة التظاهرة كوثر المهدوي إنّ «أيام الحرفي» بلغت هذه السنة دورتها الثالثة والجديد فيها انخراط الديوان الوطني للصناعات التقليدية وعدد من الشركاء بتجميع أربعين حرفيا من مختلف الجهات لتقديم منتوجاتهم المستوحاة من التراث التونسي بهدف تثمينه والحفاظ عليه.

واعتبرت أميرة ضيف الله، وهي إحدى العارضات أنّ مثل هذه التظاهرات تمكّن الحرفيات من تشبيك العلاقات بينهنّ والتواصل مع الحرفاء وتشجيعهم على استهلاك المنتوج التونسي الأصيل من ملابس تقليدية وتُحف مستوحاة من التراث.

وقالت أميرة، وهي مهندسة متخصصة في الطيران المدني إنّ ما تعرضه إبداع تونسي 100 % مستوحى أساسا من الخشب الذي يتم قطعه وتزيينه وتزويقه أخذا في الاعتبار الألوان ذات الجاذبية في هذا الشتاء كالأخضر والأصفر، وتقديمه في أشكال مختلفة ولاستعمالات يومية متعددة.





محمد علي خليفة