سوسة:في «أيام الحرفي»:إبداعات يدوية وتثمين للتّراث

-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017
تُختتم اليوم بأحد الفضاءات الخاصة بسوسة «أيام الحرفي» التي نظمتها المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية وشركة «فن وأصالة» في إطار الشراكة بين العمومي والخاص في هذا القطاع.
الشروق ـ مكتب الساحل:
وشهدت التظاهرة التي امتدت على أربعة أيام مشاركة نحو 40 حرفيا من سوسة والمنستير والمهدية والقيروان وتونس وصفاقس وقابس، عرضوا مجموعة من المنتوجات المصنوعة يدويا والمستعملة للديكور والأكسسوارات والملبس والمأكل، فضلا عن جناح تنشيطي وورشات للأطفال في فن الخط والرسم وفن القولبة نشطها عدد من الحرفيين ومسابقات في الطبخ وعرض للأزياء التقليدية.
وقالت منسقة التظاهرة كوثر المهدوي إنّ «أيام الحرفي» بلغت هذه السنة دورتها الثالثة والجديد فيها انخراط الديوان الوطني للصناعات التقليدية وعدد من الشركاء بتجميع أربعين حرفيا من مختلف الجهات لتقديم منتوجاتهم المستوحاة من التراث التونسي بهدف تثمينه والحفاظ عليه.
واعتبرت أميرة ضيف الله، وهي إحدى العارضات أنّ مثل هذه التظاهرات تمكّن الحرفيات من تشبيك العلاقات بينهنّ والتواصل مع الحرفاء وتشجيعهم على استهلاك المنتوج التونسي الأصيل من ملابس تقليدية وتُحف مستوحاة من التراث.
وقالت أميرة، وهي مهندسة متخصصة في الطيران المدني إنّ ما تعرضه إبداع تونسي 100 % مستوحى أساسا من الخشب الذي يتم قطعه وتزيينه وتزويقه أخذا في الاعتبار الألوان ذات الجاذبية في هذا الشتاء كالأخضر والأصفر، وتقديمه في أشكال مختلفة ولاستعمالات يومية متعددة.
تُختتم اليوم بأحد الفضاءات الخاصة بسوسة «أيام الحرفي» التي نظمتها المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية وشركة «فن وأصالة» في إطار الشراكة بين العمومي والخاص في هذا القطاع.
الشروق ـ مكتب الساحل:
وشهدت التظاهرة التي امتدت على أربعة أيام مشاركة نحو 40 حرفيا من سوسة والمنستير والمهدية والقيروان وتونس وصفاقس وقابس، عرضوا مجموعة من المنتوجات المصنوعة يدويا والمستعملة للديكور والأكسسوارات والملبس والمأكل، فضلا عن جناح تنشيطي وورشات للأطفال في فن الخط والرسم وفن القولبة نشطها عدد من الحرفيين ومسابقات في الطبخ وعرض للأزياء التقليدية.
وقالت منسقة التظاهرة كوثر المهدوي إنّ «أيام الحرفي» بلغت هذه السنة دورتها الثالثة والجديد فيها انخراط الديوان الوطني للصناعات التقليدية وعدد من الشركاء بتجميع أربعين حرفيا من مختلف الجهات لتقديم منتوجاتهم المستوحاة من التراث التونسي بهدف تثمينه والحفاظ عليه.
واعتبرت أميرة ضيف الله، وهي إحدى العارضات أنّ مثل هذه التظاهرات تمكّن الحرفيات من تشبيك العلاقات بينهنّ والتواصل مع الحرفاء وتشجيعهم على استهلاك المنتوج التونسي الأصيل من ملابس تقليدية وتُحف مستوحاة من التراث.
وقالت أميرة، وهي مهندسة متخصصة في الطيران المدني إنّ ما تعرضه إبداع تونسي 100 % مستوحى أساسا من الخشب الذي يتم قطعه وتزيينه وتزويقه أخذا في الاعتبار الألوان ذات الجاذبية في هذا الشتاء كالأخضر والأصفر، وتقديمه في أشكال مختلفة ولاستعمالات يومية متعددة.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017