قابس:احياء أربعينية الشهيدين محسن بن عاسي ومهدي الحداد

مكتب قابس (الشروق)

احتضنت صباح الجمعة دار الثقافة بمطماطة موكب احياء اربعينية محسن بن عاسي معتمد مطماطة الجديدة والرائد مهدي الحداد رئيس مركز الحرس اللذين استشهدا اثناء قيامهما بالواجب خلال الفيضات التي اجتاحت المنطقة خلال الاسبوع الاول من شهر نوفمبر الفارط .

الموكب اشرف عليه والي قابس بحضور عائلتي الشهيدين ومختلف الاسلاك الامنية والحماية المدنية والعسكرية التي ساهمت في عمليات الانقاذ والبحث عن جثة المفقودين وقد تداول على الكلمة ممثلو العائلات والمجتمع المدني وتم في نهاية الموكب تكريم للعناصر الامنية والعسكرية التي ساهمت في عملية البحث عن جثة المعتمد المفقود خلال الاحداث.

وقد اكد والي قابس في كلمته على ان الدولة لا تنسى شهدائها الذين ضحوا بأرواحهم اثناء القيام بالواجب.





لحبيب الحفيان