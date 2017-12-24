هل يتم الحسم في اختيار منطقة «السفية» لاحتضان المدينة الصناعية الجديدة

مكتب قابس (الشروق)

احتضنت يوم الخميس رئاسة الحكومة باشراف رضا السعيدي الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالبرامج والمشاريع العمومية وبحضور والي قابس المنجي ثامر اجتماع لجنة القيادة الوطنية للمشروع البيئي المندمج لوحدات انتاج الحامض الفسفوري والكبريتي بالمجمع الكيميائي التونسي وتم في هذا الاجتماع استعراض الدراسات الجيولوجية والمائية والعقارية والاجتماعية التي تم انجازها حول المواقع المحتملة لايواء المدينة الصناعية الجديدة التي ستحتضن الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي وفق المعايير الدولية للسلامة البيئية كما تمت مناقشة المذكرة التي ستعرض على المجلس الوزاري المضيق الذي سيعقد للبت في الموقع النهائي لهذه المدينة الصناعية قبل نهاية الشهر الجاري . وقد استبعدت اللجنة موقعي «المخشرمة» بالمطوية و»جبل العيدودي» بالحامة وانحصر الاختيار بين موقعي «الزملة البيضة» و»السفية» التابعتين لمعتمدية منزل الحبيب كما تم في هذا الاجتماع التطرق الى تفعيل المسؤولية المجتمعية والاقتصادية بالمنطقة التي ستحتضن المدينة الصناعية الجديدة وتم استعراض حزمة الاجراءات التي تم اقتراحها للغرض مع الحرص على مواصلة الاشتغال على تحقيق المقبولية المجتمعية.





الحبيب الحفيان