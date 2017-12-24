هل يتم الحسم في اختيار منطقة «السفية» لاحتضان المدينة الصناعية الجديدة

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مكتب قابس (الشروق)
احتضنت يوم الخميس رئاسة الحكومة باشراف رضا السعيدي الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالبرامج والمشاريع العمومية وبحضور والي قابس المنجي ثامر اجتماع لجنة القيادة الوطنية للمشروع البيئي المندمج لوحدات انتاج الحامض الفسفوري والكبريتي بالمجمع الكيميائي التونسي وتم في هذا الاجتماع استعراض الدراسات الجيولوجية والمائية والعقارية والاجتماعية التي تم انجازها حول المواقع المحتملة لايواء المدينة الصناعية الجديدة التي ستحتضن الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي وفق المعايير الدولية للسلامة البيئية كما تمت مناقشة المذكرة التي ستعرض على المجلس الوزاري المضيق الذي سيعقد للبت في الموقع النهائي لهذه المدينة الصناعية قبل نهاية الشهر الجاري . وقد استبعدت اللجنة موقعي «المخشرمة» بالمطوية و»جبل العيدودي» بالحامة وانحصر الاختيار بين موقعي «الزملة البيضة» و»السفية» التابعتين لمعتمدية منزل الحبيب كما تم في هذا الاجتماع التطرق الى تفعيل المسؤولية المجتمعية والاقتصادية بالمنطقة التي ستحتضن المدينة الصناعية الجديدة وتم استعراض حزمة الاجراءات التي تم اقتراحها للغرض مع الحرص على مواصلة الاشتغال على تحقيق المقبولية المجتمعية.
مكتب قابس (الشروق)
احتضنت يوم الخميس رئاسة الحكومة باشراف رضا السعيدي الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالبرامج والمشاريع العمومية وبحضور والي قابس المنجي ثامر اجتماع لجنة القيادة الوطنية للمشروع البيئي المندمج لوحدات انتاج الحامض الفسفوري والكبريتي بالمجمع الكيميائي التونسي وتم في هذا الاجتماع استعراض الدراسات الجيولوجية والمائية والعقارية والاجتماعية التي تم انجازها حول المواقع المحتملة لايواء المدينة الصناعية الجديدة التي ستحتضن الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي وفق المعايير الدولية للسلامة البيئية كما تمت مناقشة المذكرة التي ستعرض على المجلس الوزاري المضيق الذي سيعقد للبت في الموقع النهائي لهذه المدينة الصناعية قبل نهاية الشهر الجاري . وقد استبعدت اللجنة موقعي «المخشرمة» بالمطوية و»جبل العيدودي» بالحامة وانحصر الاختيار بين موقعي «الزملة البيضة» و»السفية» التابعتين لمعتمدية منزل الحبيب كما تم في هذا الاجتماع التطرق الى تفعيل المسؤولية المجتمعية والاقتصادية بالمنطقة التي ستحتضن المدينة الصناعية الجديدة وتم استعراض حزمة الاجراءات التي تم اقتراحها للغرض مع الحرص على مواصلة الاشتغال على تحقيق المقبولية المجتمعية.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017