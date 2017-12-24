رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالميدة لــ «الشروق» :هناك نقص كبير في مشاتل الزياتين

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مكتب نابل (الشروق)
في ظلّ الصعوبات التي يعاني منها القطاع الفلاحي في مستوى نشاط ومردودية القطاعات الإنتاجية، ومدى تأثيرها السلبي عليها أكّد الفلاّح عماد الدريدي رئيس الاتحاد المحلّي للفلاحة والصيد البحري بالميدة على أنّ هذه الصعوبات تتجسم في وجود نقص ملحوظ في الأصناف المحسّنة لمشاتل الزياتين لدى المنابت الكبرى المراقبة ودعا إلى ضرورة توفيرها من فترة إلى أخرى والترفيع في سقف المنحة المخصّصة لغرس الزياتين الجديدة لفائدة الفلاحين ولفت النظر إلى ضعف الكمية المقدّمة للبقر الحلوب من مادة السدّاري المدعمة وهي جزء من مواد المنظومة العلفية المنصوح بها من طرف المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة وهي مادة حتمية لدى صغار ومتوسطي مربّي الماشية ودعا إلى ضرورة الترفيع في سقف هذه المادة بما يتلاءم مع الحاجيات الضرورية للقطيع بمختلف معتمديات جهة نابل التي تتبوأ مرتبة متقدّمة في إنتاج الحليب واللحوم الحمراء على المستوى الوطني. ومن جهة أخرى أكّد على ضرورة تعديل أسعار الأبقار المستوردة من أوروبا والتي تتلاءم تربيتها مع مناخنا الوطني وتتميّز بقدرة فائقة في إنتاج الألبان ومن أجود السّلالات والهدف من ذلك تمكين صغار ومتوسطي الفلاّحين من التزوّد بها نظرا لفوائدها على مستوى المردودية الإنتاجية والاقتصادية وختم حديثه بضرورة وضع مراقبة مسترسلة في مستوى جودة وصلوحية البذور المستوردة وتوفير مختصّين في بيعها وتشمل كل بذور المواد الفلاحية.
مكتب نابل (الشروق)
في ظلّ الصعوبات التي يعاني منها القطاع الفلاحي في مستوى نشاط ومردودية القطاعات الإنتاجية، ومدى تأثيرها السلبي عليها أكّد الفلاّح عماد الدريدي رئيس الاتحاد المحلّي للفلاحة والصيد البحري بالميدة على أنّ هذه الصعوبات تتجسم في وجود نقص ملحوظ في الأصناف المحسّنة لمشاتل الزياتين لدى المنابت الكبرى المراقبة ودعا إلى ضرورة توفيرها من فترة إلى أخرى والترفيع في سقف المنحة المخصّصة لغرس الزياتين الجديدة لفائدة الفلاحين ولفت النظر إلى ضعف الكمية المقدّمة للبقر الحلوب من مادة السدّاري المدعمة وهي جزء من مواد المنظومة العلفية المنصوح بها من طرف المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة وهي مادة حتمية لدى صغار ومتوسطي مربّي الماشية ودعا إلى ضرورة الترفيع في سقف هذه المادة بما يتلاءم مع الحاجيات الضرورية للقطيع بمختلف معتمديات جهة نابل التي تتبوأ مرتبة متقدّمة في إنتاج الحليب واللحوم الحمراء على المستوى الوطني. ومن جهة أخرى أكّد على ضرورة تعديل أسعار الأبقار المستوردة من أوروبا والتي تتلاءم تربيتها مع مناخنا الوطني وتتميّز بقدرة فائقة في إنتاج الألبان ومن أجود السّلالات والهدف من ذلك تمكين صغار ومتوسطي الفلاّحين من التزوّد بها نظرا لفوائدها على مستوى المردودية الإنتاجية والاقتصادية وختم حديثه بضرورة وضع مراقبة مسترسلة في مستوى جودة وصلوحية البذور المستوردة وتوفير مختصّين في بيعها وتشمل كل بذور المواد الفلاحية.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017