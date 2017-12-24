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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالميدة لــ «الشروق» :هناك نقص كبير في مشاتل الزياتين
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شروق الجهات
رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالميدة لــ «الشروق» :هناك نقص كبير في مشاتل الزياتين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

مكتب نابل (الشروق)

في ظلّ الصعوبات التي يعاني منها القطاع الفلاحي في مستوى نشاط ومردودية القطاعات الإنتاجية، ومدى تأثيرها السلبي عليها أكّد الفلاّح عماد الدريدي رئيس الاتحاد المحلّي للفلاحة والصيد البحري بالميدة على أنّ هذه الصعوبات تتجسم في وجود نقص ملحوظ في الأصناف المحسّنة لمشاتل الزياتين لدى المنابت الكبرى المراقبة ودعا إلى ضرورة توفيرها من فترة إلى أخرى والترفيع في سقف المنحة المخصّصة لغرس الزياتين الجديدة لفائدة الفلاحين ولفت النظر إلى ضعف الكمية المقدّمة للبقر الحلوب من مادة السدّاري المدعمة وهي جزء من مواد المنظومة العلفية المنصوح بها من طرف المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة وهي مادة حتمية لدى صغار ومتوسطي مربّي الماشية ودعا إلى ضرورة الترفيع في سقف هذه المادة بما يتلاءم مع الحاجيات الضرورية للقطيع بمختلف معتمديات جهة نابل التي تتبوأ مرتبة متقدّمة في إنتاج الحليب واللحوم الحمراء على المستوى الوطني. ومن جهة أخرى أكّد على ضرورة تعديل أسعار الأبقار المستوردة من أوروبا والتي تتلاءم تربيتها مع مناخنا الوطني وتتميّز بقدرة فائقة في إنتاج الألبان ومن أجود السّلالات والهدف من ذلك تمكين صغار ومتوسطي الفلاّحين من التزوّد بها نظرا لفوائدها على مستوى المردودية الإنتاجية والاقتصادية وختم حديثه بضرورة وضع مراقبة مسترسلة في مستوى جودة وصلوحية البذور المستوردة وتوفير مختصّين في بيعها وتشمل كل بذور المواد الفلاحية.

المنصف الدايخ
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في ظلّ الصعوبات التي يعاني منها القطاع الفلاحي في مستوى نشاط ومردودية القطاعات الإنتاجية، ومدى تأثيرها...
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شروق الجهات
رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالميدة لــ «الشروق» :هناك نقص كبير في مشاتل الزياتين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

مكتب نابل (الشروق)

في ظلّ الصعوبات التي يعاني منها القطاع الفلاحي في مستوى نشاط ومردودية القطاعات الإنتاجية، ومدى تأثيرها السلبي عليها أكّد الفلاّح عماد الدريدي رئيس الاتحاد المحلّي للفلاحة والصيد البحري بالميدة على أنّ هذه الصعوبات تتجسم في وجود نقص ملحوظ في الأصناف المحسّنة لمشاتل الزياتين لدى المنابت الكبرى المراقبة ودعا إلى ضرورة توفيرها من فترة إلى أخرى والترفيع في سقف المنحة المخصّصة لغرس الزياتين الجديدة لفائدة الفلاحين ولفت النظر إلى ضعف الكمية المقدّمة للبقر الحلوب من مادة السدّاري المدعمة وهي جزء من مواد المنظومة العلفية المنصوح بها من طرف المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة وهي مادة حتمية لدى صغار ومتوسطي مربّي الماشية ودعا إلى ضرورة الترفيع في سقف هذه المادة بما يتلاءم مع الحاجيات الضرورية للقطيع بمختلف معتمديات جهة نابل التي تتبوأ مرتبة متقدّمة في إنتاج الحليب واللحوم الحمراء على المستوى الوطني. ومن جهة أخرى أكّد على ضرورة تعديل أسعار الأبقار المستوردة من أوروبا والتي تتلاءم تربيتها مع مناخنا الوطني وتتميّز بقدرة فائقة في إنتاج الألبان ومن أجود السّلالات والهدف من ذلك تمكين صغار ومتوسطي الفلاّحين من التزوّد بها نظرا لفوائدها على مستوى المردودية الإنتاجية والاقتصادية وختم حديثه بضرورة وضع مراقبة مسترسلة في مستوى جودة وصلوحية البذور المستوردة وتوفير مختصّين في بيعها وتشمل كل بذور المواد الفلاحية.

المنصف الدايخ
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24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
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بنزرت:4 وفيات بأنفلونزا الخنازير
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
ارتفعت حالات الإصابة بالنزلة الوافدة ببنزرت الى 16 اصابة وبلغ عدد الوفيات 4 وفق تاكيد المدير الجهوي للصحة...
المزيد >>
الصمعة:غلق 5 حنفيات عمومية على ملك الخواص
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أعلن مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي انه قد تم إصدار قرار بغلق حنفيات عمومية...
المزيد >>
رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالميدة لــ «الشروق» :هناك نقص كبير في مشاتل الزياتين
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
في ظلّ الصعوبات التي يعاني منها القطاع الفلاحي في مستوى نشاط ومردودية القطاعات الإنتاجية، ومدى تأثيرها...
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التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
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