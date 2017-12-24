رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالميدة لــ «الشروق» :هناك نقص كبير في مشاتل الزياتين

مكتب نابل (الشروق)

في ظلّ الصعوبات التي يعاني منها القطاع الفلاحي في مستوى نشاط ومردودية القطاعات الإنتاجية، ومدى تأثيرها السلبي عليها أكّد الفلاّح عماد الدريدي رئيس الاتحاد المحلّي للفلاحة والصيد البحري بالميدة على أنّ هذه الصعوبات تتجسم في وجود نقص ملحوظ في الأصناف المحسّنة لمشاتل الزياتين لدى المنابت الكبرى المراقبة ودعا إلى ضرورة توفيرها من فترة إلى أخرى والترفيع في سقف المنحة المخصّصة لغرس الزياتين الجديدة لفائدة الفلاحين ولفت النظر إلى ضعف الكمية المقدّمة للبقر الحلوب من مادة السدّاري المدعمة وهي جزء من مواد المنظومة العلفية المنصوح بها من طرف المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة وهي مادة حتمية لدى صغار ومتوسطي مربّي الماشية ودعا إلى ضرورة الترفيع في سقف هذه المادة بما يتلاءم مع الحاجيات الضرورية للقطيع بمختلف معتمديات جهة نابل التي تتبوأ مرتبة متقدّمة في إنتاج الحليب واللحوم الحمراء على المستوى الوطني. ومن جهة أخرى أكّد على ضرورة تعديل أسعار الأبقار المستوردة من أوروبا والتي تتلاءم تربيتها مع مناخنا الوطني وتتميّز بقدرة فائقة في إنتاج الألبان ومن أجود السّلالات والهدف من ذلك تمكين صغار ومتوسطي الفلاّحين من التزوّد بها نظرا لفوائدها على مستوى المردودية الإنتاجية والاقتصادية وختم حديثه بضرورة وضع مراقبة مسترسلة في مستوى جودة وصلوحية البذور المستوردة وتوفير مختصّين في بيعها وتشمل كل بذور المواد الفلاحية.





المنصف الدايخ