الصمعة:غلق 5 حنفيات عمومية على ملك الخواص

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14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017
مكتب نابل (الشروق)
أعلن مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي انه قد تم إصدار قرار بغلق حنفيات عمومية على ملك الخواص بمدينة الصمعة التابعة لمعتمدية بني خيار من ولاية نابل من قبل والية الجهة سلوى الخياري.
وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد التأكد من ان الماء غير صالح للشرب باعتبار وان مصدر الماء هوآبار خاصة معدة للري الفلاحي و لا تتوفر فيه شروط حفظ الصحة ومن شانه ان يتسبب في عديد الأمراض لمستعملي الحنفيات كالتهاب الكبد الفيروسي وغيرها من الأمراض الخطيرة على صحة المواطنين وخاصة الاطفال. وفي سياق متصل حذّر السليمي المواطنين وطالبهم بضرورة التوقي والتأكد من مصدر المياه وخاصة تفادي شراء المياه مجهولة المصدر من الباعة المتجولين مشيرا الى ان الادارة الجهوية للصحة بنابل قد كثفت من حملات مراقبة الحنفيات بمختلف المعتمديات وخاصة منها المناطق الريفية حفاظا منها على صحة وسلامة المستهلك حملات شملت مجامع المياه والحنفيات المركزة بالطرقات بصفة عشوائية مع الحرص على تنفيذ القانون وردع المخالفين حسب ما يضبطه القانون
مكتب نابل (الشروق)
أعلن مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي انه قد تم إصدار قرار بغلق حنفيات عمومية على ملك الخواص بمدينة الصمعة التابعة لمعتمدية بني خيار من ولاية نابل من قبل والية الجهة سلوى الخياري.
وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد التأكد من ان الماء غير صالح للشرب باعتبار وان مصدر الماء هوآبار خاصة معدة للري الفلاحي و لا تتوفر فيه شروط حفظ الصحة ومن شانه ان يتسبب في عديد الأمراض لمستعملي الحنفيات كالتهاب الكبد الفيروسي وغيرها من الأمراض الخطيرة على صحة المواطنين وخاصة الاطفال. وفي سياق متصل حذّر السليمي المواطنين وطالبهم بضرورة التوقي والتأكد من مصدر المياه وخاصة تفادي شراء المياه مجهولة المصدر من الباعة المتجولين مشيرا الى ان الادارة الجهوية للصحة بنابل قد كثفت من حملات مراقبة الحنفيات بمختلف المعتمديات وخاصة منها المناطق الريفية حفاظا منها على صحة وسلامة المستهلك حملات شملت مجامع المياه والحنفيات المركزة بالطرقات بصفة عشوائية مع الحرص على تنفيذ القانون وردع المخالفين حسب ما يضبطه القانون
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017