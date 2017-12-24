الصمعة:غلق 5 حنفيات عمومية على ملك الخواص

مكتب نابل (الشروق)

أعلن مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي انه قد تم إصدار قرار بغلق حنفيات عمومية على ملك الخواص بمدينة الصمعة التابعة لمعتمدية بني خيار من ولاية نابل من قبل والية الجهة سلوى الخياري.

وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد التأكد من ان الماء غير صالح للشرب باعتبار وان مصدر الماء هوآبار خاصة معدة للري الفلاحي و لا تتوفر فيه شروط حفظ الصحة ومن شانه ان يتسبب في عديد الأمراض لمستعملي الحنفيات كالتهاب الكبد الفيروسي وغيرها من الأمراض الخطيرة على صحة المواطنين وخاصة الاطفال. وفي سياق متصل حذّر السليمي المواطنين وطالبهم بضرورة التوقي والتأكد من مصدر المياه وخاصة تفادي شراء المياه مجهولة المصدر من الباعة المتجولين مشيرا الى ان الادارة الجهوية للصحة بنابل قد كثفت من حملات مراقبة الحنفيات بمختلف المعتمديات وخاصة منها المناطق الريفية حفاظا منها على صحة وسلامة المستهلك حملات شملت مجامع المياه والحنفيات المركزة بالطرقات بصفة عشوائية مع الحرص على تنفيذ القانون وردع المخالفين حسب ما يضبطه القانون





فاطمة بن عثمان