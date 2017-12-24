بنزرت:4 وفيات بأنفلونزا الخنازير

ارتفعت حالات الإصابة بالنزلة الوافدة ببنزرت الى 16 اصابة وبلغ عدد الوفيات 4 وفق تاكيد المدير الجهوي للصحة ببنزرت السيد جمال السعيداني الذي اوضح للشروق ان حالات الوفيات. شملت رجلين يعانيان من أمراض مزمنة سنهما فوق الستين سنة احدهما من أوتيك و طفلة في سن الخامسة توفيت بأحد مستشفيات العاصمة و امرأة من جهة المصيدة مقعدة في العقد الثالث توفيت بعد تعكر حالتها رغم ان عددا من أفراد عائلتها شفوا من الفيروس الذي اصابهم في نفس الفترة.

وأكد المدير الجهوي للصحة ان الوضع يعتبر عاديا وهو تحت المراقبة و المتابعة موضحا ان وزارة الصحة وضعت على ذمة المواطنين التلقيح الخاص بالإنفلونزا و نصح المواطنين به خاصة الأطفال من هم فوق الستة اشهر و كبار السن و كل من يشكو من أمراض مزمنة او ضيق تنفس.





مراد الدلاجي