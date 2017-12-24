تطاوين:«المرازيق» و«الصابرية» و«العذارى» يطالبون بحقهم في استغلال أراضيهم

صرح مؤخرا رئيس لجنة التصرف في الاراضي الاشتراكية بالعوينة بتطاوين فتحي التليلي أن قبائل المرازيق والصابرية والعذارى وأولاد يعقوب التابعة لولاية تطاوين يطالبون باستغلال أراضيهم التي تخضع لبطاقة الصحراء مما يمنعهم من الدخول إليها وقد راسلوا كل المؤسسات والسلط الرسمية من محاكم و هياكل إلا أنهم لم يتحصلوا على أجوبة. وفي هذا الخصوص قال التليلي «لقد فوجئ الأهالي على اثر تقدمهم بشكوى حول تحول الأراضي إلى مصب نفايات ان صبغة الأرض غير مسجلة. علما انهم يمتلكونها منذ أكثر من 850 سنة ولهم وثائق رسمية في ذلك». وأضاف التليلي ان الأرض لأجدادهم وأن قبائل «المرازيق» و»الصابرية» و»العذارى» و»أولاد يعقوب» يعيشون منذ أكثر من 850 سنة على مساحة كبيرة ولكن بعد الإستقلال وبعد صدور قانون الأراضي الإشتراكية لسنة 1967 فوجئوا بانتزاع أكثر من نصف الأرض وضمّ الجزء الأكبر من الأرض المنتزعة إداريا لولاية تطاوين وجزء آخر لولاية قابس.