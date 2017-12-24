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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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تطاوين:«المرازيق» و«الصابرية» و«العذارى» يطالبون بحقهم في استغلال أراضيهم
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تطاوين:«المرازيق» و«الصابرية» و«العذارى» يطالبون بحقهم في استغلال أراضيهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

صرح مؤخرا رئيس لجنة التصرف في الاراضي الاشتراكية بالعوينة بتطاوين فتحي التليلي أن قبائل المرازيق والصابرية والعذارى وأولاد يعقوب التابعة لولاية تطاوين يطالبون باستغلال أراضيهم التي تخضع لبطاقة الصحراء مما يمنعهم من الدخول إليها  وقد راسلوا كل المؤسسات والسلط الرسمية من محاكم و هياكل إلا أنهم لم يتحصلوا على أجوبة. وفي هذا الخصوص قال التليلي «لقد فوجئ الأهالي على اثر تقدمهم بشكوى حول تحول الأراضي إلى مصب نفايات ان صبغة الأرض غير مسجلة. علما انهم يمتلكونها منذ أكثر من 850 سنة ولهم وثائق رسمية في ذلك». وأضاف التليلي ان  الأرض لأجدادهم وأن قبائل «المرازيق» و»الصابرية» و»العذارى» و»أولاد يعقوب» يعيشون منذ أكثر من 850 سنة على مساحة كبيرة ولكن بعد الإستقلال وبعد صدور قانون الأراضي الإشتراكية لسنة 1967 فوجئوا بانتزاع أكثر من نصف الأرض وضمّ الجزء الأكبر من الأرض المنتزعة إداريا لولاية تطاوين وجزء آخر لولاية قابس.

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تطاوين:«المرازيق» و«الصابرية» و«العذارى» يطالبون بحقهم في استغلال أراضيهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

صرح مؤخرا رئيس لجنة التصرف في الاراضي الاشتراكية بالعوينة بتطاوين فتحي التليلي أن قبائل المرازيق والصابرية والعذارى وأولاد يعقوب التابعة لولاية تطاوين يطالبون باستغلال أراضيهم التي تخضع لبطاقة الصحراء مما يمنعهم من الدخول إليها  وقد راسلوا كل المؤسسات والسلط الرسمية من محاكم و هياكل إلا أنهم لم يتحصلوا على أجوبة. وفي هذا الخصوص قال التليلي «لقد فوجئ الأهالي على اثر تقدمهم بشكوى حول تحول الأراضي إلى مصب نفايات ان صبغة الأرض غير مسجلة. علما انهم يمتلكونها منذ أكثر من 850 سنة ولهم وثائق رسمية في ذلك». وأضاف التليلي ان  الأرض لأجدادهم وأن قبائل «المرازيق» و»الصابرية» و»العذارى» و»أولاد يعقوب» يعيشون منذ أكثر من 850 سنة على مساحة كبيرة ولكن بعد الإستقلال وبعد صدور قانون الأراضي الإشتراكية لسنة 1967 فوجئوا بانتزاع أكثر من نصف الأرض وضمّ الجزء الأكبر من الأرض المنتزعة إداريا لولاية تطاوين وجزء آخر لولاية قابس.

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بنزرت:4 وفيات بأنفلونزا الخنازير
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
ارتفعت حالات الإصابة بالنزلة الوافدة ببنزرت الى 16 اصابة وبلغ عدد الوفيات 4 وفق تاكيد المدير الجهوي للصحة...
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