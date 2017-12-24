تطاوين:«المرازيق» و«الصابرية» و«العذارى» يطالبون بحقهم في استغلال أراضيهم

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صرح مؤخرا رئيس لجنة التصرف في الاراضي الاشتراكية بالعوينة بتطاوين فتحي التليلي أن قبائل المرازيق والصابرية والعذارى وأولاد يعقوب التابعة لولاية تطاوين يطالبون باستغلال أراضيهم التي تخضع لبطاقة الصحراء مما يمنعهم من الدخول إليها وقد راسلوا كل المؤسسات والسلط الرسمية من محاكم و هياكل إلا أنهم لم يتحصلوا على أجوبة. وفي هذا الخصوص قال التليلي «لقد فوجئ الأهالي على اثر تقدمهم بشكوى حول تحول الأراضي إلى مصب نفايات ان صبغة الأرض غير مسجلة. علما انهم يمتلكونها منذ أكثر من 850 سنة ولهم وثائق رسمية في ذلك». وأضاف التليلي ان الأرض لأجدادهم وأن قبائل «المرازيق» و»الصابرية» و»العذارى» و»أولاد يعقوب» يعيشون منذ أكثر من 850 سنة على مساحة كبيرة ولكن بعد الإستقلال وبعد صدور قانون الأراضي الإشتراكية لسنة 1967 فوجئوا بانتزاع أكثر من نصف الأرض وضمّ الجزء الأكبر من الأرض المنتزعة إداريا لولاية تطاوين وجزء آخر لولاية قابس.
صرح مؤخرا رئيس لجنة التصرف في الاراضي الاشتراكية بالعوينة بتطاوين فتحي التليلي أن قبائل المرازيق والصابرية والعذارى وأولاد يعقوب التابعة لولاية تطاوين يطالبون باستغلال أراضيهم التي تخضع لبطاقة الصحراء مما يمنعهم من الدخول إليها وقد راسلوا كل المؤسسات والسلط الرسمية من محاكم و هياكل إلا أنهم لم يتحصلوا على أجوبة. وفي هذا الخصوص قال التليلي «لقد فوجئ الأهالي على اثر تقدمهم بشكوى حول تحول الأراضي إلى مصب نفايات ان صبغة الأرض غير مسجلة. علما انهم يمتلكونها منذ أكثر من 850 سنة ولهم وثائق رسمية في ذلك». وأضاف التليلي ان الأرض لأجدادهم وأن قبائل «المرازيق» و»الصابرية» و»العذارى» و»أولاد يعقوب» يعيشون منذ أكثر من 850 سنة على مساحة كبيرة ولكن بعد الإستقلال وبعد صدور قانون الأراضي الإشتراكية لسنة 1967 فوجئوا بانتزاع أكثر من نصف الأرض وضمّ الجزء الأكبر من الأرض المنتزعة إداريا لولاية تطاوين وجزء آخر لولاية قابس.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017