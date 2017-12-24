الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
نكتة من الفايسبوك
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم الاحد 24 ديسمبر 2017 وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من... نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي ميسي لنيمار: سنشرب "المتة" مجددا (فيديو) ايقاف المدون صحبي العمري
الفايس بوك
نكتة من الفايسبوك
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

الزوجة: لماذا لا تقل لي كلاما جميلا، كان تقل مثلا أني اجملهن واحلاهن وأنه ليس لي مثيل اطلاقا...
الزوج: كنت سأفعل لكننا اتفقنا بألا يكذب احدنا على الاخر.

تقرؤون أيضا
دوّنوا على جدرانهم
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
احتراما لمواقف الشعب .وتفاديا لدكتاتورية الاحزاب ...اضع هذا المقترح محل عريضة بين أيادي الشعب التونسي...لتكون...
المزيد >>
بعد رفض قرار ترومب:إشادة واسعة بموقف تونس
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
استأثر قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المصوت عليه بأغلبية ساحقة والقاضي برفض تغيير الوضع القانوني...
المزيد >>
نصائح للوقاية من وسائل التدفئة أمام تزايد موجة البرد
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أمام تواصل موجة البرد هذه الأيام، ومع تزايد إقبال العائلات التونسية على استخدام العديد من وسائل التدفئة...
المزيد >>
تفاعل ايجابي مع تحرك شوقي الطبيب
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تفاعل رواد الفيسبوك ايجابا مع ما أكده امس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب بشأن إحالة ملفات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الفايس بوك
نكتة من الفايسبوك
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

الزوجة: لماذا لا تقل لي كلاما جميلا، كان تقل مثلا أني اجملهن واحلاهن وأنه ليس لي مثيل اطلاقا...
الزوج: كنت سأفعل لكننا اتفقنا بألا يكذب احدنا على الاخر.

تقرؤون أيضا
دوّنوا على جدرانهم
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
احتراما لمواقف الشعب .وتفاديا لدكتاتورية الاحزاب ...اضع هذا المقترح محل عريضة بين أيادي الشعب التونسي...لتكون...
المزيد >>
بعد رفض قرار ترومب:إشادة واسعة بموقف تونس
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
استأثر قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المصوت عليه بأغلبية ساحقة والقاضي برفض تغيير الوضع القانوني...
المزيد >>
نصائح للوقاية من وسائل التدفئة أمام تزايد موجة البرد
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أمام تواصل موجة البرد هذه الأيام، ومع تزايد إقبال العائلات التونسية على استخدام العديد من وسائل التدفئة...
المزيد >>
تفاعل ايجابي مع تحرك شوقي الطبيب
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تفاعل رواد الفيسبوك ايجابا مع ما أكده امس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب بشأن إحالة ملفات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم الاحد 24 ديسمبر 2017 وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من... نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي ميسي لنيمار: سنشرب "المتة" مجددا (فيديو) ايقاف المدون صحبي العمري
﻿