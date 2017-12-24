تفاعل ايجابي مع تحرك شوقي الطبيب

تفاعل رواد الفيسبوك ايجابا مع ما أكده امس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب بشأن إحالة ملفات إعلاميين على القضاء فيما يتعلق برجل الأعمال الموقوف شفيق جراية.ونوه عدد من المتابعين باشارة شوقي الطبيب الى وجوب التصدي للبرنامج المتكامل من قبل اللوبيات التي ترعى صحافة المجاري وصفحات المجاري على الفايسبوك والتي تبث البلبلة والفتنة وتنفذ مشاريع التفرقة - التقسيم.

وبهذه المناسبة طالب العديد من المدونين ضرورة الضرب بقوة على الايادي العابثة والتي تشوه تونس من فينة الى اخرى عبر بث الاكاذيب والافتراءات ضمن عملية منظمة تخترق اجهزة الدولة مشددين في السياق ذاته أن هذه الاجراءات المشددة مطلوبة لاسترجاع هيبة الدولة في مقاربة تستوعب حرية التعبير المسؤولة.