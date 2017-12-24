نصائح للوقاية من وسائل التدفئة أمام تزايد موجة البرد

أمام تواصل موجة البرد هذه الأيام، ومع تزايد إقبال العائلات التونسية على استخدام العديد من وسائل التدفئة منها التقليدية كالكانون أو آلات التدفئة بالغاز ، دعت وزارة الصحة من خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع الفيسبوك إلى اتّخاذ الاحتياطات اللاّزمة عند استعمال هذه الوسائل التّي يمكن أن تؤدّي إلى الاختناق بأحادي أوكسيد الكربون وذلك بالحرص على تهوئة الغرف وعدم ترك وسيلة التدفئة بداخلها أثناء النوم، كما دعت الوزارة في حالة الاحساس بدوران أو اختناق أو فقدان وعي الى ضرورة إخراج المصاب فورا إلى فضاء مفتوح واستدعاء الطبيب أو الاتصال بالحماية المدنية مع التوجّه إلى أقرب مؤسّسة صحيّة عند ظهور إحدى اعراض الاختناق على غرار وجع في الرأس أو غثيان أو إحساس بالارتخاء.