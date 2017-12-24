بعد رفض قرار ترومب:إشادة واسعة بموقف تونس

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استأثر قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المصوت عليه بأغلبية ساحقة والقاضي برفض تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس اهتمام رواد شبكات التواصل الاجتماعي مع نهاية الاسبوع حيث تناولوا الخبر وماتبعه من احداث بتحليلات ومتابعات مختلفة.
ومحليا سلطت العديد من التدوينات الضوء على الموقف التونسي ضمن الرافضين لقرار ترومب على ضوء حالة اللاستقرار التي تعيشه والتي كانت من الممكن ان تدفع الى تغليب المصلحة الوطنية على القضايا الخارجية اثر تهديد ترومب بقطع علاقات المعونة لمن يرفض قراره، ومن ذلك اعتبر العقيد المتقاعد محمد صالح الحدري على حسابه الفيسبوكي هذا التصويت الايجابي الذي كانت تونس مساهمة فيه بمثابة الانتصار للفلسطينيين ولكل العرب والمسلمين والهزيمة الكبرى لترومب مضيفا بان امريكا قد أصبحت منعزلة دوليا ووان مصير القدس يبقى من جديد رهين مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني، وهي تدوينة ختمها بالسؤال الانكاري بشأن تنفيذ ترومب لتهديده بقطع الإعانة عن الدول التي صوتت لسحب القرار.
وفي هذا السياق علق عبد الله السباعي معتبرا أن الموقف الرافض للهيمنة الامركية يدفع الشعب التونسي الى وجوب الوقوف الى جانب الدبلوماسية التونسية وتهنئتها على هكذا موقف يتجلى منه حالة اللا خوف من الصهاينة وزبانيتهم برأيه.
وخص المحامي الفلسطيني بسام القواسمة تونس من بين الدول العربية الرافضة لقرار ترومب بالاشادة وذلك من منطلق وضعها غير المستقر والذي يجعلها في حاجة الى الدعم الخارجي، غير أنها رفضت المساومة في الملف الفلسطيني ولم تخشى تهديدات ترومب حيث تابع بالقول في تدونة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: «تونس، البلد الفقير والصغير والذي يصارع ملفات داخلية شائكة ، يصوت ضد قرار ترامب....ومن تونس ، تنطلق مبادرة إنشاء لجنة مساندة لعهد التميمي ومن تونس ايضا، تنطلق مبادرة انشاء لجنة دفاع تتراسّها محامية تونسية بالتنسيق مع والد عهد « باسم التميمي ...يشرّفنا هذا الموقف».
استأثر قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المصوت عليه بأغلبية ساحقة والقاضي برفض تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس اهتمام رواد شبكات التواصل الاجتماعي مع نهاية الاسبوع حيث تناولوا الخبر وماتبعه من احداث بتحليلات ومتابعات مختلفة.
ومحليا سلطت العديد من التدوينات الضوء على الموقف التونسي ضمن الرافضين لقرار ترومب على ضوء حالة اللاستقرار التي تعيشه والتي كانت من الممكن ان تدفع الى تغليب المصلحة الوطنية على القضايا الخارجية اثر تهديد ترومب بقطع علاقات المعونة لمن يرفض قراره، ومن ذلك اعتبر العقيد المتقاعد محمد صالح الحدري على حسابه الفيسبوكي هذا التصويت الايجابي الذي كانت تونس مساهمة فيه بمثابة الانتصار للفلسطينيين ولكل العرب والمسلمين والهزيمة الكبرى لترومب مضيفا بان امريكا قد أصبحت منعزلة دوليا ووان مصير القدس يبقى من جديد رهين مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني، وهي تدوينة ختمها بالسؤال الانكاري بشأن تنفيذ ترومب لتهديده بقطع الإعانة عن الدول التي صوتت لسحب القرار.
وفي هذا السياق علق عبد الله السباعي معتبرا أن الموقف الرافض للهيمنة الامركية يدفع الشعب التونسي الى وجوب الوقوف الى جانب الدبلوماسية التونسية وتهنئتها على هكذا موقف يتجلى منه حالة اللا خوف من الصهاينة وزبانيتهم برأيه.
وخص المحامي الفلسطيني بسام القواسمة تونس من بين الدول العربية الرافضة لقرار ترومب بالاشادة وذلك من منطلق وضعها غير المستقر والذي يجعلها في حاجة الى الدعم الخارجي، غير أنها رفضت المساومة في الملف الفلسطيني ولم تخشى تهديدات ترومب حيث تابع بالقول في تدونة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: «تونس، البلد الفقير والصغير والذي يصارع ملفات داخلية شائكة ، يصوت ضد قرار ترامب....ومن تونس ، تنطلق مبادرة إنشاء لجنة مساندة لعهد التميمي ومن تونس ايضا، تنطلق مبادرة انشاء لجنة دفاع تتراسّها محامية تونسية بالتنسيق مع والد عهد « باسم التميمي ...يشرّفنا هذا الموقف».
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017