بعد رفض قرار ترومب:إشادة واسعة بموقف تونس

استأثر قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المصوت عليه بأغلبية ساحقة والقاضي برفض تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس اهتمام رواد شبكات التواصل الاجتماعي مع نهاية الاسبوع حيث تناولوا الخبر وماتبعه من احداث بتحليلات ومتابعات مختلفة.

ومحليا سلطت العديد من التدوينات الضوء على الموقف التونسي ضمن الرافضين لقرار ترومب على ضوء حالة اللاستقرار التي تعيشه والتي كانت من الممكن ان تدفع الى تغليب المصلحة الوطنية على القضايا الخارجية اثر تهديد ترومب بقطع علاقات المعونة لمن يرفض قراره، ومن ذلك اعتبر العقيد المتقاعد محمد صالح الحدري على حسابه الفيسبوكي هذا التصويت الايجابي الذي كانت تونس مساهمة فيه بمثابة الانتصار للفلسطينيين ولكل العرب والمسلمين والهزيمة الكبرى لترومب مضيفا بان امريكا قد أصبحت منعزلة دوليا ووان مصير القدس يبقى من جديد رهين مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني، وهي تدوينة ختمها بالسؤال الانكاري بشأن تنفيذ ترومب لتهديده بقطع الإعانة عن الدول التي صوتت لسحب القرار.

وفي هذا السياق علق عبد الله السباعي معتبرا أن الموقف الرافض للهيمنة الامركية يدفع الشعب التونسي الى وجوب الوقوف الى جانب الدبلوماسية التونسية وتهنئتها على هكذا موقف يتجلى منه حالة اللا خوف من الصهاينة وزبانيتهم برأيه.

وخص المحامي الفلسطيني بسام القواسمة تونس من بين الدول العربية الرافضة لقرار ترومب بالاشادة وذلك من منطلق وضعها غير المستقر والذي يجعلها في حاجة الى الدعم الخارجي، غير أنها رفضت المساومة في الملف الفلسطيني ولم تخشى تهديدات ترومب حيث تابع بالقول في تدونة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: «تونس، البلد الفقير والصغير والذي يصارع ملفات داخلية شائكة ، يصوت ضد قرار ترامب....ومن تونس ، تنطلق مبادرة إنشاء لجنة مساندة لعهد التميمي ومن تونس ايضا، تنطلق مبادرة انشاء لجنة دفاع تتراسّها محامية تونسية بالتنسيق مع والد عهد « باسم التميمي ...يشرّفنا هذا الموقف».