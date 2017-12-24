دوّنوا على جدرانهم

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24 ديسمبر 2017
أنس الحطاب (عضو مجلس نواب الشعب)
احتراما لمواقف الشعب .وتفاديا لدكتاتورية الاحزاب ...اضع هذا المقترح محل عريضة بين أيادي الشعب التونسي...لتكون في مرحلة ثانية محل مشروع قانون في مجلس نواب الشعب.
«تعتبر لاغية كل انتخابات عامة لم تسجل نسبة إقبال تتجاوز 15%». و يمكن ان تقابلها نسبة عزوف تقدر ب 85 %، حيث تعتبر هذه النسبة حدا أدنى للتعبير عن موقف الشعب من الطبقة السياسية.
التعليقات:
فتحي العرايضي
أسباب العزوف وتدني نسبة الإقبال على الانتخابات هي الطبقة السياسية وما تحتويه من أشباه سياسيين وحب الذات والتصرف تجاه الدولة كأنها غنيمة ...القادم أسوأ سيدتي
ريان الرزقاني:
هذا الحال يبقي الوضع على ما هو عليه ولكن الأصح على كل نائب وقع إنتخابه أن يبقى في نفس الكتله التي وقع إنتخابه فيها ولا يمكنه الإستقاله من الكتله أو تغييرها
عادل كعنيش (كاتب عام ودادية قدماء البرلمانيين)
بعض العناصر القيادية الدستورية احترنا في امرهم فهم لايوافقون على الالتحاق بالنداء بدعوى انهم لايريدون ان يكونوا حطبا لغيرهم ولا يوافقون على تعزيز حزب المبادرة لان هذا الحزب اضاع الفرصة التىً سنحت له حسب زعمهم ولم يعد هنالك أمل فى ان يتدارك أمره ولايقبلون الالتحاق بالمشروع ولا بآفاق لانها ليست احزاب ذات مرجعية دستورية ولايقبلون بعث حزب جديد لان هنالك 209حزب اليوم وقد اصبحت الاحزاب تحتاج الى إمكانيات مالية ضخمة غير متوفرة مع الاشارة ان رجال الاعمال لا يدعمون الا الاحزاب التي تتواجد في السلطة فى كلمة واحدة فهم باقون على تشرذمهم والوقت يمر
التعليقات:
سامي خضر:
التوافق اثبت عجزه على تسيير البلاد نبقى نتمسك به وحالة البلاد أكثر من مزرية وجب التفكير في حل الخروج من هذا المستنقع
الطاهر الزرلي: لأن اغلبهم يريدون مراكز متقدمة واغلبهم منافقين ويحملون أجندات غير دستورية للنرجسية وللانا الطاغية
مهدي عبد الجواد(سياسي)
مضحكات .....بلا شجاعة
اقرأ أحيانا دعوات و تحليلات، تعبر على حجم الكارثة التي نعيش، و تكشف ان الثقافة السياسية السائدة، لم تتجاوز انعكاس السلوك الشرطي، بدرجة صفر من التنبير مثل؛
- تحميل النهضة مسؤولية نتائج انتخابات المانيا، هو حقيقة درجة صفر سياسة. فكان على النهضة ان تقوم بالتصويت لغيرها.
- تحميل التوافق مع النهضة عبء النتائج، هو رفض اعتراف بالمسؤولية على نتيجة الانتخابات.
- التنادي، بفك الارتباط و التشارك السياسي مع النهضة، بل إنهاء التوافق، فكأن المنادين بانهاء التوافق، هم من أقاموه.
التعليقات:
محجوب كريد: صديقي الاحزاب تعيش داخل مكاتبها و تنظر من الداخل و المواطن هو الوحيد القادر على تحديد حجم هؤلاء لكن اعمتهم السلطة و اطماعهم فهم في سبات عميق.
أنس الحطاب (عضو مجلس نواب الشعب)
احتراما لمواقف الشعب .وتفاديا لدكتاتورية الاحزاب ...اضع هذا المقترح محل عريضة بين أيادي الشعب التونسي...لتكون في مرحلة ثانية محل مشروع قانون في مجلس نواب الشعب.
«تعتبر لاغية كل انتخابات عامة لم تسجل نسبة إقبال تتجاوز 15%». و يمكن ان تقابلها نسبة عزوف تقدر ب 85 %، حيث تعتبر هذه النسبة حدا أدنى للتعبير عن موقف الشعب من الطبقة السياسية.
التعليقات:
فتحي العرايضي
أسباب العزوف وتدني نسبة الإقبال على الانتخابات هي الطبقة السياسية وما تحتويه من أشباه سياسيين وحب الذات والتصرف تجاه الدولة كأنها غنيمة ...القادم أسوأ سيدتي
ريان الرزقاني:
هذا الحال يبقي الوضع على ما هو عليه ولكن الأصح على كل نائب وقع إنتخابه أن يبقى في نفس الكتله التي وقع إنتخابه فيها ولا يمكنه الإستقاله من الكتله أو تغييرها
عادل كعنيش (كاتب عام ودادية قدماء البرلمانيين)
بعض العناصر القيادية الدستورية احترنا في امرهم فهم لايوافقون على الالتحاق بالنداء بدعوى انهم لايريدون ان يكونوا حطبا لغيرهم ولا يوافقون على تعزيز حزب المبادرة لان هذا الحزب اضاع الفرصة التىً سنحت له حسب زعمهم ولم يعد هنالك أمل فى ان يتدارك أمره ولايقبلون الالتحاق بالمشروع ولا بآفاق لانها ليست احزاب ذات مرجعية دستورية ولايقبلون بعث حزب جديد لان هنالك 209حزب اليوم وقد اصبحت الاحزاب تحتاج الى إمكانيات مالية ضخمة غير متوفرة مع الاشارة ان رجال الاعمال لا يدعمون الا الاحزاب التي تتواجد في السلطة فى كلمة واحدة فهم باقون على تشرذمهم والوقت يمر
التعليقات:
سامي خضر:
التوافق اثبت عجزه على تسيير البلاد نبقى نتمسك به وحالة البلاد أكثر من مزرية وجب التفكير في حل الخروج من هذا المستنقع
الطاهر الزرلي: لأن اغلبهم يريدون مراكز متقدمة واغلبهم منافقين ويحملون أجندات غير دستورية للنرجسية وللانا الطاغية
مهدي عبد الجواد(سياسي)
مضحكات .....بلا شجاعة
اقرأ أحيانا دعوات و تحليلات، تعبر على حجم الكارثة التي نعيش، و تكشف ان الثقافة السياسية السائدة، لم تتجاوز انعكاس السلوك الشرطي، بدرجة صفر من التنبير مثل؛
- تحميل النهضة مسؤولية نتائج انتخابات المانيا، هو حقيقة درجة صفر سياسة. فكان على النهضة ان تقوم بالتصويت لغيرها.
- تحميل التوافق مع النهضة عبء النتائج، هو رفض اعتراف بالمسؤولية على نتيجة الانتخابات.
- التنادي، بفك الارتباط و التشارك السياسي مع النهضة، بل إنهاء التوافق، فكأن المنادين بانهاء التوافق، هم من أقاموه.
التعليقات:
محجوب كريد: صديقي الاحزاب تعيش داخل مكاتبها و تنظر من الداخل و المواطن هو الوحيد القادر على تحديد حجم هؤلاء لكن اعمتهم السلطة و اطماعهم فهم في سبات عميق.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017