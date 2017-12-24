دوّنوا على جدرانهم

أنس الحطاب (عضو مجلس نواب الشعب)

احتراما لمواقف الشعب .وتفاديا لدكتاتورية الاحزاب ...اضع هذا المقترح محل عريضة بين أيادي الشعب التونسي...لتكون في مرحلة ثانية محل مشروع قانون في مجلس نواب الشعب.

«تعتبر لاغية كل انتخابات عامة لم تسجل نسبة إقبال تتجاوز 15%». و يمكن ان تقابلها نسبة عزوف تقدر ب 85 %، حيث تعتبر هذه النسبة حدا أدنى للتعبير عن موقف الشعب من الطبقة السياسية.

التعليقات:

فتحي العرايضي

أسباب العزوف وتدني نسبة الإقبال على الانتخابات هي الطبقة السياسية وما تحتويه من أشباه سياسيين وحب الذات والتصرف تجاه الدولة كأنها غنيمة ...القادم أسوأ سيدتي

ريان الرزقاني:

هذا الحال يبقي الوضع على ما هو عليه ولكن الأصح على كل نائب وقع إنتخابه أن يبقى في نفس الكتله التي وقع إنتخابه فيها ولا يمكنه الإستقاله من الكتله أو تغييرها

عادل كعنيش (كاتب عام ودادية قدماء البرلمانيين)

بعض العناصر القيادية الدستورية احترنا في امرهم فهم لايوافقون على الالتحاق بالنداء بدعوى انهم لايريدون ان يكونوا حطبا لغيرهم ولا يوافقون على تعزيز حزب المبادرة لان هذا الحزب اضاع الفرصة التىً سنحت له حسب زعمهم ولم يعد هنالك أمل فى ان يتدارك أمره ولايقبلون الالتحاق بالمشروع ولا بآفاق لانها ليست احزاب ذات مرجعية دستورية ولايقبلون بعث حزب جديد لان هنالك 209حزب اليوم وقد اصبحت الاحزاب تحتاج الى إمكانيات مالية ضخمة غير متوفرة مع الاشارة ان رجال الاعمال لا يدعمون الا الاحزاب التي تتواجد في السلطة فى كلمة واحدة فهم باقون على تشرذمهم والوقت يمر

التعليقات:

سامي خضر:

التوافق اثبت عجزه على تسيير البلاد نبقى نتمسك به وحالة البلاد أكثر من مزرية وجب التفكير في حل الخروج من هذا المستنقع

الطاهر الزرلي: لأن اغلبهم يريدون مراكز متقدمة واغلبهم منافقين ويحملون أجندات غير دستورية للنرجسية وللانا الطاغية

مهدي عبد الجواد(سياسي)

مضحكات .....بلا شجاعة

اقرأ أحيانا دعوات و تحليلات، تعبر على حجم الكارثة التي نعيش، و تكشف ان الثقافة السياسية السائدة، لم تتجاوز انعكاس السلوك الشرطي، بدرجة صفر من التنبير مثل؛

- تحميل النهضة مسؤولية نتائج انتخابات المانيا، هو حقيقة درجة صفر سياسة. فكان على النهضة ان تقوم بالتصويت لغيرها.

- تحميل التوافق مع النهضة عبء النتائج، هو رفض اعتراف بالمسؤولية على نتيجة الانتخابات.

- التنادي، بفك الارتباط و التشارك السياسي مع النهضة، بل إنهاء التوافق، فكأن المنادين بانهاء التوافق، هم من أقاموه.

التعليقات:

محجوب كريد: صديقي الاحزاب تعيش داخل مكاتبها و تنظر من الداخل و المواطن هو الوحيد القادر على تحديد حجم هؤلاء لكن اعمتهم السلطة و اطماعهم فهم في سبات عميق.