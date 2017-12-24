بنزرت:تعذّر جلب الموقوفين بسبب عطب في سيارة السجن

شهدت المحكمة الابتدائية ببنزرت بمناسبة انعقاد جلسة للدائرة الجناحية ليوم الجمعة حادثة خلفت استياء كبيرا في صفوف اهالي الموقوفين وكذلك السادة المحامين وتمثلت هذه الحادثة في عدم جلب الموقوفين للمثول اما السيد رئيس الدائرة الجناحية ويعود ذلك لحصول عطب بسيارة المعدة لجلب الموقوفين التابعة لادارة السجن يذكر وانه رغم انتظار الهيئة المنعقدة قصد حلول الموقوفين الا انه والى حد رفع الجلسة لم يتم جلبهم مما استوجب تاخير النظر في جميع قضاياهم الى يوم الجمعه المقبل الموافق ليوم 29 ديسمبر 2017 وهذا يعتبر وحسب رجال القانون هضم لجانب الحريات وحقوق الانسان و الدفاع خصوصا وانه يمكن ان يكون من بين الموقوفين من له الحق بالتمتع بالسراح وكذلك من يمكن ان يصدر في حقه حكم بخطية مالية او عقوبة تاجيل التنفيذ وكذلك الحكم بعدم سماع الدعوى يشار وان بعض السادة المحامين طلبوا التقدم بمطالب افراج الا انه وللاسف وكاجراء قانوني لا يمكن التقدم بهذا الطلب خصوصا في غياب المتهمين كما علمنا بان بعض السادة المحامين قدموا مطالب افراج ليبقى القرار للسيد رئيس الدا ئرة المذكورة.