بنزرت:تعذّر جلب الموقوفين بسبب عطب في سيارة السجن

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شهدت المحكمة الابتدائية ببنزرت بمناسبة انعقاد جلسة للدائرة الجناحية ليوم الجمعة حادثة خلفت استياء كبيرا في صفوف اهالي الموقوفين وكذلك السادة المحامين وتمثلت هذه الحادثة في عدم جلب الموقوفين للمثول اما السيد رئيس الدائرة الجناحية ويعود ذلك لحصول عطب بسيارة المعدة لجلب الموقوفين التابعة لادارة السجن يذكر وانه رغم انتظار الهيئة المنعقدة قصد حلول الموقوفين الا انه والى حد رفع الجلسة لم يتم جلبهم مما استوجب تاخير النظر في جميع قضاياهم الى يوم الجمعه المقبل الموافق ليوم 29 ديسمبر 2017 وهذا يعتبر وحسب رجال القانون هضم لجانب الحريات وحقوق الانسان و الدفاع خصوصا وانه يمكن ان يكون من بين الموقوفين من له الحق بالتمتع بالسراح وكذلك من يمكن ان يصدر في حقه حكم بخطية مالية او عقوبة تاجيل التنفيذ وكذلك الحكم بعدم سماع الدعوى يشار وان بعض السادة المحامين طلبوا التقدم بمطالب افراج الا انه وللاسف وكاجراء قانوني لا يمكن التقدم بهذا الطلب خصوصا في غياب المتهمين كما علمنا بان بعض السادة المحامين قدموا مطالب افراج ليبقى القرار للسيد رئيس الدا ئرة المذكورة.
شهدت المحكمة الابتدائية ببنزرت بمناسبة انعقاد جلسة للدائرة الجناحية ليوم الجمعة حادثة خلفت استياء كبيرا في صفوف اهالي الموقوفين وكذلك السادة المحامين وتمثلت هذه الحادثة في عدم جلب الموقوفين للمثول اما السيد رئيس الدائرة الجناحية ويعود ذلك لحصول عطب بسيارة المعدة لجلب الموقوفين التابعة لادارة السجن يذكر وانه رغم انتظار الهيئة المنعقدة قصد حلول الموقوفين الا انه والى حد رفع الجلسة لم يتم جلبهم مما استوجب تاخير النظر في جميع قضاياهم الى يوم الجمعه المقبل الموافق ليوم 29 ديسمبر 2017 وهذا يعتبر وحسب رجال القانون هضم لجانب الحريات وحقوق الانسان و الدفاع خصوصا وانه يمكن ان يكون من بين الموقوفين من له الحق بالتمتع بالسراح وكذلك من يمكن ان يصدر في حقه حكم بخطية مالية او عقوبة تاجيل التنفيذ وكذلك الحكم بعدم سماع الدعوى يشار وان بعض السادة المحامين طلبوا التقدم بمطالب افراج الا انه وللاسف وكاجراء قانوني لا يمكن التقدم بهذا الطلب خصوصا في غياب المتهمين كما علمنا بان بعض السادة المحامين قدموا مطالب افراج ليبقى القرار للسيد رئيس الدا ئرة المذكورة.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017