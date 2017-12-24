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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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بنزرت:تعذّر جلب الموقوفين بسبب عطب في سيارة السجن
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القضائي
بنزرت:تعذّر جلب الموقوفين بسبب عطب في سيارة السجن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

شهدت المحكمة الابتدائية ببنزرت بمناسبة انعقاد جلسة للدائرة الجناحية ليوم الجمعة حادثة خلفت استياء كبيرا في صفوف اهالي الموقوفين وكذلك السادة المحامين وتمثلت هذه الحادثة في عدم جلب الموقوفين للمثول اما السيد رئيس الدائرة الجناحية ويعود ذلك لحصول عطب بسيارة المعدة لجلب الموقوفين التابعة لادارة السجن يذكر وانه رغم انتظار الهيئة المنعقدة قصد حلول الموقوفين الا انه والى حد رفع الجلسة لم يتم جلبهم مما استوجب تاخير النظر في جميع قضاياهم الى يوم الجمعه المقبل الموافق ليوم 29 ديسمبر 2017 وهذا يعتبر وحسب رجال القانون هضم لجانب الحريات وحقوق الانسان و الدفاع خصوصا وانه يمكن ان يكون من بين الموقوفين من له الحق بالتمتع بالسراح وكذلك من يمكن ان يصدر في حقه حكم بخطية مالية او عقوبة تاجيل التنفيذ وكذلك الحكم بعدم سماع الدعوى يشار وان بعض السادة المحامين طلبوا التقدم بمطالب افراج الا انه وللاسف وكاجراء قانوني لا يمكن التقدم بهذا الطلب خصوصا في غياب المتهمين كما علمنا بان بعض السادة المحامين قدموا مطالب افراج ليبقى القرار للسيد رئيس الدا ئرة المذكورة.

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القضائي
بنزرت:تعذّر جلب الموقوفين بسبب عطب في سيارة السجن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

شهدت المحكمة الابتدائية ببنزرت بمناسبة انعقاد جلسة للدائرة الجناحية ليوم الجمعة حادثة خلفت استياء كبيرا في صفوف اهالي الموقوفين وكذلك السادة المحامين وتمثلت هذه الحادثة في عدم جلب الموقوفين للمثول اما السيد رئيس الدائرة الجناحية ويعود ذلك لحصول عطب بسيارة المعدة لجلب الموقوفين التابعة لادارة السجن يذكر وانه رغم انتظار الهيئة المنعقدة قصد حلول الموقوفين الا انه والى حد رفع الجلسة لم يتم جلبهم مما استوجب تاخير النظر في جميع قضاياهم الى يوم الجمعه المقبل الموافق ليوم 29 ديسمبر 2017 وهذا يعتبر وحسب رجال القانون هضم لجانب الحريات وحقوق الانسان و الدفاع خصوصا وانه يمكن ان يكون من بين الموقوفين من له الحق بالتمتع بالسراح وكذلك من يمكن ان يصدر في حقه حكم بخطية مالية او عقوبة تاجيل التنفيذ وكذلك الحكم بعدم سماع الدعوى يشار وان بعض السادة المحامين طلبوا التقدم بمطالب افراج الا انه وللاسف وكاجراء قانوني لا يمكن التقدم بهذا الطلب خصوصا في غياب المتهمين كما علمنا بان بعض السادة المحامين قدموا مطالب افراج ليبقى القرار للسيد رئيس الدا ئرة المذكورة.

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بنزرت:القبض على عنصرين صادرة ضدّهما عديد مناشير التفتيش في جرائم خطيرة
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تفشت بسبب موجة البرد:الانفلونزا تقتل 15 تونسيـــا في أسبوعين
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
قالت الدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمتجددة انه تم تسجيل 15 وفاة الى...
المزيد >>
بعد تجاوز عديد «التعطيلات»:قريبا «إخراج» الودرني، القلاّل، عبد اللّه، والمرحوم بن ضياء من «قائمة المصادرة»
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» أن اجراءات وتراتيب رفع المصادرة عن أملاك مسؤولين سابقين من بينهم عبد الوهاب عبد اللّه وعياض...
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حسب مراسلة رسمية وجهت الى السلطات التونسية:لا حسابات ولا أصول بنكية باسم بن علي في سويســــرا
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أكدت مرسالة رسمية صادرة عن السلطات الفيدرالية السويسرية وتحصلت عليها السلطات الرسمية التونسية ان بن علي لا...
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خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
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