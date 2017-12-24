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صفاقس:قطط في قاعة الجلسة تتسبّب في تأجيل القضايا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017
(الشروق) – مكتب صفاقس
اضطرت رئيسة دائرة قضائية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس أول أمس الجمعة إلى رفع الجلسة وتأجيل النظر فيها إلى موعد لاحق بسبب كثرة القطط داخل القاعة.
وذكرت إذاعة شمس آف أم انه رغم محاولات اخراج القطط من القاعة المخصصة للجلسات ، فإن بعضها ظل متمسكا بالبقاء مضيفة ان الجلسة مخصصة للنظر في قضايا الطلاق.
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صفاقس:قطط في قاعة الجلسة تتسبّب في تأجيل القضايا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017
(الشروق) – مكتب صفاقس
اضطرت رئيسة دائرة قضائية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس أول أمس الجمعة إلى رفع الجلسة وتأجيل النظر فيها إلى موعد لاحق بسبب كثرة القطط داخل القاعة.
وذكرت إذاعة شمس آف أم انه رغم محاولات اخراج القطط من القاعة المخصصة للجلسات ، فإن بعضها ظل متمسكا بالبقاء مضيفة ان الجلسة مخصصة للنظر في قضايا الطلاق.
بنزرت:القبض على عنصرين صادرة ضدّهما عديد مناشير التفتيش في جرائم خطيرة
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تمكنت فجر امس المصالح الامنية ببنزرت بعد الرصد والمتابعة من نصب كمين محكم ومداهمة احد المنازل بالميدة بعد...المزيد >>
تفشت بسبب موجة البرد:الانفلونزا تقتل 15 تونسيـــا في أسبوعين
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
قالت الدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمتجددة انه تم تسجيل 15 وفاة الى...المزيد >>
بعد تجاوز عديد «التعطيلات»:قريبا «إخراج» الودرني، القلاّل، عبد اللّه، والمرحوم بن ضياء من «قائمة المصادرة»
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» أن اجراءات وتراتيب رفع المصادرة عن أملاك مسؤولين سابقين من بينهم عبد الوهاب عبد اللّه وعياض...المزيد >>
حسب مراسلة رسمية وجهت الى السلطات التونسية:لا حسابات ولا أصول بنكية باسم بن علي في سويســــرا
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أكدت مرسالة رسمية صادرة عن السلطات الفيدرالية السويسرية وتحصلت عليها السلطات الرسمية التونسية ان بن علي لا...المزيد >>
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017
خالد الحدّادالتوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...المزيد >>
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