صفاقس:قطط في قاعة الجلسة تتسبّب في تأجيل القضايا

(الشروق) – مكتب صفاقس

اضطرت رئيسة دائرة قضائية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس أول أمس الجمعة إلى رفع الجلسة وتأجيل النظر فيها إلى موعد لاحق بسبب كثرة القطط داخل القاعة.

وذكرت إذاعة شمس آف أم انه رغم محاولات اخراج القطط من القاعة المخصصة للجلسات ، فإن بعضها ظل متمسكا بالبقاء مضيفة ان الجلسة مخصصة للنظر في قضايا الطلاق.