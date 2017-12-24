الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
غزالة :العثور على جثة مشوّهة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم الاحد 24 ديسمبر 2017 وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من... نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي ميسي لنيمار: سنشرب "المتة" مجددا (فيديو) ايقاف المدون صحبي العمري
القضائي
غزالة :العثور على جثة مشوّهة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تفيد وقائع قضية الحال انه على اثر تقدم كهل بشكاية لمركز الحرس الوطني بغزالة مفادها ان ابنه متغيب منذ ثلاثة ايام عن المنزل على اثره انطلقت الابحاث ليتم العثور عليه جثة هامدة بالقرب من مقر اقامته بها تشويه كبير على مستوى الرأس وباستشارة النيابة العمومية وبعد القيام بالمعاينات والاجراءات الاولية اذنت برفع الجثة للتشريح للوقوف على الاسباب الحقيقية للوفاة كما اذنت لفرقة الابحاث التابعة للحرس الوطني بالبحث ببنزرت بمزيد البحث في الموضوع للتثبت هل ان الوفاة ناتجة عن جريمة قتل او موت طبيعي وان التشويه الموجود على مستوى الرأس سببه حيوان مفترس لتبقى الابحاث وحدها الكفيلة لكشف اسرار هذه الحادثة.

بدرالدين عرعار
تقرؤون أيضا
بنزرت:القبض على عنصرين صادرة ضدّهما عديد مناشير التفتيش في جرائم خطيرة
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تمكنت فجر امس المصالح الامنية ببنزرت بعد الرصد والمتابعة من نصب كمين محكم ومداهمة احد المنازل بالميدة بعد...
المزيد >>
تفشت بسبب موجة البرد:الانفلونزا تقتل 15 تونسيـــا في أسبوعين
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
قالت الدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمتجددة انه تم تسجيل 15 وفاة الى...
المزيد >>
بعد تجاوز عديد «التعطيلات»:قريبا «إخراج» الودرني، القلاّل، عبد اللّه، والمرحوم بن ضياء من «قائمة المصادرة»
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» أن اجراءات وتراتيب رفع المصادرة عن أملاك مسؤولين سابقين من بينهم عبد الوهاب عبد اللّه وعياض...
المزيد >>
حسب مراسلة رسمية وجهت الى السلطات التونسية:لا حسابات ولا أصول بنكية باسم بن علي في سويســــرا
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أكدت مرسالة رسمية صادرة عن السلطات الفيدرالية السويسرية وتحصلت عليها السلطات الرسمية التونسية ان بن علي لا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
القضائي
غزالة :العثور على جثة مشوّهة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تفيد وقائع قضية الحال انه على اثر تقدم كهل بشكاية لمركز الحرس الوطني بغزالة مفادها ان ابنه متغيب منذ ثلاثة ايام عن المنزل على اثره انطلقت الابحاث ليتم العثور عليه جثة هامدة بالقرب من مقر اقامته بها تشويه كبير على مستوى الرأس وباستشارة النيابة العمومية وبعد القيام بالمعاينات والاجراءات الاولية اذنت برفع الجثة للتشريح للوقوف على الاسباب الحقيقية للوفاة كما اذنت لفرقة الابحاث التابعة للحرس الوطني بالبحث ببنزرت بمزيد البحث في الموضوع للتثبت هل ان الوفاة ناتجة عن جريمة قتل او موت طبيعي وان التشويه الموجود على مستوى الرأس سببه حيوان مفترس لتبقى الابحاث وحدها الكفيلة لكشف اسرار هذه الحادثة.

بدرالدين عرعار
تقرؤون أيضا
بنزرت:القبض على عنصرين صادرة ضدّهما عديد مناشير التفتيش في جرائم خطيرة
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تمكنت فجر امس المصالح الامنية ببنزرت بعد الرصد والمتابعة من نصب كمين محكم ومداهمة احد المنازل بالميدة بعد...
المزيد >>
تفشت بسبب موجة البرد:الانفلونزا تقتل 15 تونسيـــا في أسبوعين
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
قالت الدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمتجددة انه تم تسجيل 15 وفاة الى...
المزيد >>
بعد تجاوز عديد «التعطيلات»:قريبا «إخراج» الودرني، القلاّل، عبد اللّه، والمرحوم بن ضياء من «قائمة المصادرة»
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» أن اجراءات وتراتيب رفع المصادرة عن أملاك مسؤولين سابقين من بينهم عبد الوهاب عبد اللّه وعياض...
المزيد >>
حسب مراسلة رسمية وجهت الى السلطات التونسية:لا حسابات ولا أصول بنكية باسم بن علي في سويســــرا
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أكدت مرسالة رسمية صادرة عن السلطات الفيدرالية السويسرية وتحصلت عليها السلطات الرسمية التونسية ان بن علي لا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم الاحد 24 ديسمبر 2017 وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من... نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي ميسي لنيمار: سنشرب "المتة" مجددا (فيديو) ايقاف المدون صحبي العمري
﻿