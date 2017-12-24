غزالة :العثور على جثة مشوّهة

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تفيد وقائع قضية الحال انه على اثر تقدم كهل بشكاية لمركز الحرس الوطني بغزالة مفادها ان ابنه متغيب منذ ثلاثة ايام عن المنزل على اثره انطلقت الابحاث ليتم العثور عليه جثة هامدة بالقرب من مقر اقامته بها تشويه كبير على مستوى الرأس وباستشارة النيابة العمومية وبعد القيام بالمعاينات والاجراءات الاولية اذنت برفع الجثة للتشريح للوقوف على الاسباب الحقيقية للوفاة كما اذنت لفرقة الابحاث التابعة للحرس الوطني بالبحث ببنزرت بمزيد البحث في الموضوع للتثبت هل ان الوفاة ناتجة عن جريمة قتل او موت طبيعي وان التشويه الموجود على مستوى الرأس سببه حيوان مفترس لتبقى الابحاث وحدها الكفيلة لكشف اسرار هذه الحادثة.
تفيد وقائع قضية الحال انه على اثر تقدم كهل بشكاية لمركز الحرس الوطني بغزالة مفادها ان ابنه متغيب منذ ثلاثة ايام عن المنزل على اثره انطلقت الابحاث ليتم العثور عليه جثة هامدة بالقرب من مقر اقامته بها تشويه كبير على مستوى الرأس وباستشارة النيابة العمومية وبعد القيام بالمعاينات والاجراءات الاولية اذنت برفع الجثة للتشريح للوقوف على الاسباب الحقيقية للوفاة كما اذنت لفرقة الابحاث التابعة للحرس الوطني بالبحث ببنزرت بمزيد البحث في الموضوع للتثبت هل ان الوفاة ناتجة عن جريمة قتل او موت طبيعي وان التشويه الموجود على مستوى الرأس سببه حيوان مفترس لتبقى الابحاث وحدها الكفيلة لكشف اسرار هذه الحادثة.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017