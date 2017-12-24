غزالة :العثور على جثة مشوّهة

تفيد وقائع قضية الحال انه على اثر تقدم كهل بشكاية لمركز الحرس الوطني بغزالة مفادها ان ابنه متغيب منذ ثلاثة ايام عن المنزل على اثره انطلقت الابحاث ليتم العثور عليه جثة هامدة بالقرب من مقر اقامته بها تشويه كبير على مستوى الرأس وباستشارة النيابة العمومية وبعد القيام بالمعاينات والاجراءات الاولية اذنت برفع الجثة للتشريح للوقوف على الاسباب الحقيقية للوفاة كما اذنت لفرقة الابحاث التابعة للحرس الوطني بالبحث ببنزرت بمزيد البحث في الموضوع للتثبت هل ان الوفاة ناتجة عن جريمة قتل او موت طبيعي وان التشويه الموجود على مستوى الرأس سببه حيوان مفترس لتبقى الابحاث وحدها الكفيلة لكشف اسرار هذه الحادثة.

بدرالدين عرعار