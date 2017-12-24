بعد ان تحوّلت الى قضية رأي عام :القبض على مغتصب طالبة الطب

تونس (الشروق)

تمكنت امس وحدات الشرطة العدلية بباب سويقة من القبض على مغتصب طالبة الطب وعنصر ثان شارك في الجريمة وتم حجز هاتفها الجوال وسلاح ابيض استعملاه في تهديد واغتصاب الضحية .

وقال مصدر «الشروق» انه تم تحديد هويتي المتورطين في جريمة اغتصاب الطالبة فجر يوم امس بعد ورود معلومات بأنهما كانا متواجدين بمكان الجريمة لحظة وقوعها ورغم محاولتهما الافلات من الامنيين الا انه تم الاطاحة بهما ونقلهما الى مقر مركز الشرطة العدلية بباب سويقة اين اعترفا بالتهم المنسوبة إليهما.

قال المتهم المكنى بـ»ولد كعبولة» انه كان يخطط للقيام ببركاج فقط للطالبة وشاهدها حين خروجها من الجامعة وقام بملاحقتها بالقرب من مستشفى شارل نكول ليقوم بسرقة هاتفها والاعتداء عليها بالعنف مضيفا انه فكر في جريمة الاغتصاب اثناء «البراكاج» بهدف السرقة .

ومن جهته قال مصدر مطلع ان المتهم من العناصر الاجرامية الخطيرة وتم سابقا القبض عليه في عملية سطو ولكن تم اطلاق سراحه نظرا لصغر سنه. ويذكر ان جريمة اغتصاب طالبة الطب اثارت غضب الراي العام التونسي نظرا لارتفاع نسبة الجريمة وعدم وجود وحدات امنية في شوارع العاصمة وخاصة الخطيرة منها كما ان جريمة الاغتصاب تمت في الساعة السابعة ليلا بالقرب من مقر مستشفى شارل نكول على بعد أمتار من مركز الشرطة.

كما شهدت سابقا منطقة حي ابن خلدون بالعاصمة عملية اختطاف عاملة كانت بصدد العودة لمنزلها وتم نقلها في سيارة على وجه الكراء الى ولاية اريانة اين تعرضت للاغتصاب الوحشي من قبل عدد من المنحرفين ليتم القبض عليهم لاحقا من قبل وحدات اريانة المدينة .





منى البوعزيزي