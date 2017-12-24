بعد ان تحوّلت الى قضية رأي عام :القبض على مغتصب طالبة الطب

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تونس (الشروق)
تمكنت امس وحدات الشرطة العدلية بباب سويقة من القبض على مغتصب طالبة الطب وعنصر ثان شارك في الجريمة وتم حجز هاتفها الجوال وسلاح ابيض استعملاه في تهديد واغتصاب الضحية .
وقال مصدر «الشروق» انه تم تحديد هويتي المتورطين في جريمة اغتصاب الطالبة فجر يوم امس بعد ورود معلومات بأنهما كانا متواجدين بمكان الجريمة لحظة وقوعها ورغم محاولتهما الافلات من الامنيين الا انه تم الاطاحة بهما ونقلهما الى مقر مركز الشرطة العدلية بباب سويقة اين اعترفا بالتهم المنسوبة إليهما.
قال المتهم المكنى بـ»ولد كعبولة» انه كان يخطط للقيام ببركاج فقط للطالبة وشاهدها حين خروجها من الجامعة وقام بملاحقتها بالقرب من مستشفى شارل نكول ليقوم بسرقة هاتفها والاعتداء عليها بالعنف مضيفا انه فكر في جريمة الاغتصاب اثناء «البراكاج» بهدف السرقة .
ومن جهته قال مصدر مطلع ان المتهم من العناصر الاجرامية الخطيرة وتم سابقا القبض عليه في عملية سطو ولكن تم اطلاق سراحه نظرا لصغر سنه. ويذكر ان جريمة اغتصاب طالبة الطب اثارت غضب الراي العام التونسي نظرا لارتفاع نسبة الجريمة وعدم وجود وحدات امنية في شوارع العاصمة وخاصة الخطيرة منها كما ان جريمة الاغتصاب تمت في الساعة السابعة ليلا بالقرب من مقر مستشفى شارل نكول على بعد أمتار من مركز الشرطة.
كما شهدت سابقا منطقة حي ابن خلدون بالعاصمة عملية اختطاف عاملة كانت بصدد العودة لمنزلها وتم نقلها في سيارة على وجه الكراء الى ولاية اريانة اين تعرضت للاغتصاب الوحشي من قبل عدد من المنحرفين ليتم القبض عليهم لاحقا من قبل وحدات اريانة المدينة .
تونس (الشروق)
تمكنت امس وحدات الشرطة العدلية بباب سويقة من القبض على مغتصب طالبة الطب وعنصر ثان شارك في الجريمة وتم حجز هاتفها الجوال وسلاح ابيض استعملاه في تهديد واغتصاب الضحية .
وقال مصدر «الشروق» انه تم تحديد هويتي المتورطين في جريمة اغتصاب الطالبة فجر يوم امس بعد ورود معلومات بأنهما كانا متواجدين بمكان الجريمة لحظة وقوعها ورغم محاولتهما الافلات من الامنيين الا انه تم الاطاحة بهما ونقلهما الى مقر مركز الشرطة العدلية بباب سويقة اين اعترفا بالتهم المنسوبة إليهما.
قال المتهم المكنى بـ»ولد كعبولة» انه كان يخطط للقيام ببركاج فقط للطالبة وشاهدها حين خروجها من الجامعة وقام بملاحقتها بالقرب من مستشفى شارل نكول ليقوم بسرقة هاتفها والاعتداء عليها بالعنف مضيفا انه فكر في جريمة الاغتصاب اثناء «البراكاج» بهدف السرقة .
ومن جهته قال مصدر مطلع ان المتهم من العناصر الاجرامية الخطيرة وتم سابقا القبض عليه في عملية سطو ولكن تم اطلاق سراحه نظرا لصغر سنه. ويذكر ان جريمة اغتصاب طالبة الطب اثارت غضب الراي العام التونسي نظرا لارتفاع نسبة الجريمة وعدم وجود وحدات امنية في شوارع العاصمة وخاصة الخطيرة منها كما ان جريمة الاغتصاب تمت في الساعة السابعة ليلا بالقرب من مقر مستشفى شارل نكول على بعد أمتار من مركز الشرطة.
كما شهدت سابقا منطقة حي ابن خلدون بالعاصمة عملية اختطاف عاملة كانت بصدد العودة لمنزلها وتم نقلها في سيارة على وجه الكراء الى ولاية اريانة اين تعرضت للاغتصاب الوحشي من قبل عدد من المنحرفين ليتم القبض عليهم لاحقا من قبل وحدات اريانة المدينة .
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017