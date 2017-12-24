القيروان:مداهمة محل عشوائي لصنع المقروض بمواد مدعمة مخالف للشروط الصحية

(الشروق) ــ مكتب القيروان

قام أعوان مصلحة الإدارة الفرعية للصحة البيئية التابعة للإدارة الجهوية للصحة بالقيروان بالتعاون مع أعوان الإدارة الجهوية للصناعة والتجارة وأعوان الشرطة البيئية وأعوان التنظيف ببلدية القيروان خلال حملة مراقبة صحية واقتصادية انتظمت يوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 بمناسبة الاستعدادات للاحتفال برأس السنة الميلادية , بمداهمة محل عشوائي بأحد أحياء مدينة القيروان أعده صاحبه لصنع حلويات المقروض في ظروف جد كارثية ومخالفة لأدنى الشروط الصحية مع تعمده استعمال مواد مدعمة كالزيت النباتي والسكر والفارينة , والأخطر أن صاحب هذا المحل يحفظ الزيت النباتي في حاوية بلاستيكية كانت تحمل سابقا موادا كيميائية سامة ومضرة . وقد تم حجز كل معدات المحل وكل المواد والقيام بكل الإجراءات القانونية لإتلافها بعد الحصول على اذن قاضي الناحية.

كما تم خلال نفس الحملة حجز 530 قطعة مرطبات في محل عشوائي وسط مدينة القيروان خالف صاحبه ادنى الشروط الصحية.





جمال الدين الذهبي