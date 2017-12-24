القيروان:مداهمة محل عشوائي لصنع المقروض بمواد مدعمة مخالف للشروط الصحية

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(الشروق) ــ مكتب القيروان
قام أعوان مصلحة الإدارة الفرعية للصحة البيئية التابعة للإدارة الجهوية للصحة بالقيروان بالتعاون مع أعوان الإدارة الجهوية للصناعة والتجارة وأعوان الشرطة البيئية وأعوان التنظيف ببلدية القيروان خلال حملة مراقبة صحية واقتصادية انتظمت يوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 بمناسبة الاستعدادات للاحتفال برأس السنة الميلادية , بمداهمة محل عشوائي بأحد أحياء مدينة القيروان أعده صاحبه لصنع حلويات المقروض في ظروف جد كارثية ومخالفة لأدنى الشروط الصحية مع تعمده استعمال مواد مدعمة كالزيت النباتي والسكر والفارينة , والأخطر أن صاحب هذا المحل يحفظ الزيت النباتي في حاوية بلاستيكية كانت تحمل سابقا موادا كيميائية سامة ومضرة . وقد تم حجز كل معدات المحل وكل المواد والقيام بكل الإجراءات القانونية لإتلافها بعد الحصول على اذن قاضي الناحية.
كما تم خلال نفس الحملة حجز 530 قطعة مرطبات في محل عشوائي وسط مدينة القيروان خالف صاحبه ادنى الشروط الصحية.
(الشروق) ــ مكتب القيروان
قام أعوان مصلحة الإدارة الفرعية للصحة البيئية التابعة للإدارة الجهوية للصحة بالقيروان بالتعاون مع أعوان الإدارة الجهوية للصناعة والتجارة وأعوان الشرطة البيئية وأعوان التنظيف ببلدية القيروان خلال حملة مراقبة صحية واقتصادية انتظمت يوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 بمناسبة الاستعدادات للاحتفال برأس السنة الميلادية , بمداهمة محل عشوائي بأحد أحياء مدينة القيروان أعده صاحبه لصنع حلويات المقروض في ظروف جد كارثية ومخالفة لأدنى الشروط الصحية مع تعمده استعمال مواد مدعمة كالزيت النباتي والسكر والفارينة , والأخطر أن صاحب هذا المحل يحفظ الزيت النباتي في حاوية بلاستيكية كانت تحمل سابقا موادا كيميائية سامة ومضرة . وقد تم حجز كل معدات المحل وكل المواد والقيام بكل الإجراءات القانونية لإتلافها بعد الحصول على اذن قاضي الناحية.
كما تم خلال نفس الحملة حجز 530 قطعة مرطبات في محل عشوائي وسط مدينة القيروان خالف صاحبه ادنى الشروط الصحية.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017