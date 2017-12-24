حسب مراسلة رسمية وجهت الى السلطات التونسية:لا حسابات ولا أصول بنكية باسم بن علي في سويســــرا

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تونس ـ الشروق :
أكدت مرسالة رسمية صادرة عن السلطات الفيدرالية السويسرية وتحصلت عليها السلطات الرسمية التونسية ان بن علي لا يملك اي حساب بنكي باسمه في البنوك السويسرية. وذكر مصدر قانوني جد موثوق لـ«الشروق» ان السلطات السويسرية بادرت منذ سنة 2011 بإصدار قرار قضى بتجميد جميع الحسابات والأصول البنكية التي يشتبه في كونها على ملك الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي او احد أفراد عائلته او أصهاره.
وحسب ذات المصدر فإن السويسريين ظلوا يقومون بالأبحاث وعمليات التدقيق المرتبطة بذلك الملف وذلك تحت اشراف السلطات القضائية السويسرية، حيث ولئن أمكن حصر بعض الحسابات والأصول البنكية لبعض المقربين من الرئيس الاسبق الا ان ذات التحقيقات أكدت انه لا وجود لأي حساب بنكي او أصول بنكية جامدة او متحركة تحمل اسم الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي.
وحسب مصدر «الشروق» الجد موثوق فإنه وبعد أكثر من ستة أعوام كاملة من الأبحاث والتحقيقات وجهت الفيدرالية السويسرية مراسلة رسمية الى نظيرتها التونسية عبر وزارة العدل التونسية مفادها انها أغلقت وبصفة نهائية ملف البحث عن حسابات او أصول بنكية تحمل اسم الرئيس الأسبق بن علي مع تواصل التعاون القضائي بين تونس وسويسرا بخصوص حسابات وأصول بنكية أخرى مملوكة من طرف أشخاص آخرين غير بن علي.
علما وأن الرئيس الأسبق معروف بكونه من الرؤساء القلائل الذين لا يحبّون السفر الى الخارج في اطار الترويح عن النفس وخارج المهام الرسمية وهذا أمر موثق ومثبّت بالنسبة لبن علي.
تونس ـ الشروق :
أكدت مرسالة رسمية صادرة عن السلطات الفيدرالية السويسرية وتحصلت عليها السلطات الرسمية التونسية ان بن علي لا يملك اي حساب بنكي باسمه في البنوك السويسرية. وذكر مصدر قانوني جد موثوق لـ«الشروق» ان السلطات السويسرية بادرت منذ سنة 2011 بإصدار قرار قضى بتجميد جميع الحسابات والأصول البنكية التي يشتبه في كونها على ملك الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي او احد أفراد عائلته او أصهاره.
وحسب ذات المصدر فإن السويسريين ظلوا يقومون بالأبحاث وعمليات التدقيق المرتبطة بذلك الملف وذلك تحت اشراف السلطات القضائية السويسرية، حيث ولئن أمكن حصر بعض الحسابات والأصول البنكية لبعض المقربين من الرئيس الاسبق الا ان ذات التحقيقات أكدت انه لا وجود لأي حساب بنكي او أصول بنكية جامدة او متحركة تحمل اسم الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي.
وحسب مصدر «الشروق» الجد موثوق فإنه وبعد أكثر من ستة أعوام كاملة من الأبحاث والتحقيقات وجهت الفيدرالية السويسرية مراسلة رسمية الى نظيرتها التونسية عبر وزارة العدل التونسية مفادها انها أغلقت وبصفة نهائية ملف البحث عن حسابات او أصول بنكية تحمل اسم الرئيس الأسبق بن علي مع تواصل التعاون القضائي بين تونس وسويسرا بخصوص حسابات وأصول بنكية أخرى مملوكة من طرف أشخاص آخرين غير بن علي.
علما وأن الرئيس الأسبق معروف بكونه من الرؤساء القلائل الذين لا يحبّون السفر الى الخارج في اطار الترويح عن النفس وخارج المهام الرسمية وهذا أمر موثق ومثبّت بالنسبة لبن علي.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017