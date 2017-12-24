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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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حسب مراسلة رسمية وجهت الى السلطات التونسية:لا حسابات ولا أصول بنكية باسم بن علي في سويســــرا
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القضائي
حسب مراسلة رسمية وجهت الى السلطات التونسية:لا حسابات ولا أصول بنكية باسم بن علي في سويســــرا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تونس ـ الشروق :
أكدت مرسالة رسمية صادرة عن السلطات الفيدرالية السويسرية وتحصلت عليها السلطات الرسمية التونسية ان بن علي لا يملك اي حساب بنكي باسمه في البنوك السويسرية. وذكر مصدر قانوني جد موثوق لـ«الشروق» ان السلطات السويسرية بادرت منذ سنة 2011 بإصدار قرار قضى بتجميد جميع الحسابات والأصول البنكية التي يشتبه في كونها على ملك الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي او احد أفراد عائلته او أصهاره.
وحسب ذات المصدر فإن السويسريين ظلوا يقومون بالأبحاث وعمليات التدقيق المرتبطة بذلك الملف وذلك تحت اشراف السلطات القضائية السويسرية، حيث ولئن أمكن حصر بعض الحسابات والأصول البنكية لبعض المقربين من الرئيس الاسبق الا ان ذات التحقيقات أكدت انه لا وجود لأي حساب بنكي او أصول بنكية جامدة او متحركة تحمل اسم الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي.
وحسب مصدر «الشروق» الجد موثوق فإنه وبعد أكثر من ستة أعوام كاملة من الأبحاث والتحقيقات وجهت الفيدرالية السويسرية مراسلة رسمية الى نظيرتها التونسية عبر وزارة العدل التونسية مفادها انها أغلقت وبصفة نهائية ملف البحث عن حسابات او أصول بنكية تحمل اسم الرئيس الأسبق بن علي مع تواصل التعاون القضائي بين تونس وسويسرا بخصوص حسابات وأصول بنكية أخرى مملوكة من طرف أشخاص آخرين غير بن علي.
علما وأن الرئيس الأسبق معروف بكونه من الرؤساء القلائل الذين لا يحبّون السفر الى الخارج في اطار الترويح عن النفس وخارج المهام الرسمية وهذا أمر موثق ومثبّت بالنسبة لبن علي.

سليم العجرودي
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القضائي
حسب مراسلة رسمية وجهت الى السلطات التونسية:لا حسابات ولا أصول بنكية باسم بن علي في سويســــرا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تونس ـ الشروق :
أكدت مرسالة رسمية صادرة عن السلطات الفيدرالية السويسرية وتحصلت عليها السلطات الرسمية التونسية ان بن علي لا يملك اي حساب بنكي باسمه في البنوك السويسرية. وذكر مصدر قانوني جد موثوق لـ«الشروق» ان السلطات السويسرية بادرت منذ سنة 2011 بإصدار قرار قضى بتجميد جميع الحسابات والأصول البنكية التي يشتبه في كونها على ملك الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي او احد أفراد عائلته او أصهاره.
وحسب ذات المصدر فإن السويسريين ظلوا يقومون بالأبحاث وعمليات التدقيق المرتبطة بذلك الملف وذلك تحت اشراف السلطات القضائية السويسرية، حيث ولئن أمكن حصر بعض الحسابات والأصول البنكية لبعض المقربين من الرئيس الاسبق الا ان ذات التحقيقات أكدت انه لا وجود لأي حساب بنكي او أصول بنكية جامدة او متحركة تحمل اسم الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي.
وحسب مصدر «الشروق» الجد موثوق فإنه وبعد أكثر من ستة أعوام كاملة من الأبحاث والتحقيقات وجهت الفيدرالية السويسرية مراسلة رسمية الى نظيرتها التونسية عبر وزارة العدل التونسية مفادها انها أغلقت وبصفة نهائية ملف البحث عن حسابات او أصول بنكية تحمل اسم الرئيس الأسبق بن علي مع تواصل التعاون القضائي بين تونس وسويسرا بخصوص حسابات وأصول بنكية أخرى مملوكة من طرف أشخاص آخرين غير بن علي.
علما وأن الرئيس الأسبق معروف بكونه من الرؤساء القلائل الذين لا يحبّون السفر الى الخارج في اطار الترويح عن النفس وخارج المهام الرسمية وهذا أمر موثق ومثبّت بالنسبة لبن علي.

سليم العجرودي
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حسب مراسلة رسمية وجهت الى السلطات التونسية:لا حسابات ولا أصول بنكية باسم بن علي في سويســــرا
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