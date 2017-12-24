بعد تجاوز عديد «التعطيلات»:قريبا «إخراج» الودرني، القلاّل، عبد اللّه، والمرحوم بن ضياء من «قائمة المصادرة»

تونس (الشروق)

علمت «الشروق» أن اجراءات وتراتيب رفع المصادرة عن أملاك مسؤولين سابقين من بينهم عبد الوهاب عبد اللّه وعياض الودرني وغيرهما دخلت مراحلها الأخيرة.

وجدير بالتذكير بأن اللجنة الوطنية للمصادرة رفعت سنة 2012 تقريرا مفاده الدعوة الى «إخراج» كل من عبد الوهاب عبد اللّه، المرحوم عبد العزيز بن ضياء، عياض الودرني وعبد اللّه القلال، من قائمة الأشخاص المصادرة أملاكهم منذ سنة 2011.

وحسب ذات التقارير «الموثّقة» فإن اللجنة ثبت لديها عدم فساد مصدر تلك الأملاك، كما أن «مداخيل» هؤلاء المسؤولين السابقين، بالنظر الى مسيرتهم المهنية التي فاقت الأربعين عاما في أقل الحالات تخول لهم تحقيق مكسب وأملاك أكبر بكثير مما حققوه وبطرق شرعية لا لُبْسَ فيها.

وقد بادر الأشخاص المعنيون بالتظلّم عديد المرّات سواء لدى لجنة المصادرة، وزارة أملاك الدولة ورئاسة الحكومة، لرفع الظلم المسلّط عليهم، لأنه ليس «أقسى» من افتكاك «ملك» أو «رزق» من صاحبه دون وجه حق... «كابد» السنين والأعوام حتى يحقّقه وبـ«جرّة» قلم لا تدوم سوى ثوان «معدودة» يفتك منه ذلك «الملك».

وحسب معطيات ثابتة متوفرة لـ«الشروق» فإن الجهات الرسمية المعنية تحرّكت منذ فترة باتجاه إعادة الأملاك المصادرة الى أصحابها وقد دخل هذا التحرّك الرسمي مراحله الأخيرة بعد أن تمّ تجاوز مراحل أخرى وينتظر أن يعرف هذا الملف الحسم مباشرة مع بداية السنة القادمة خاصة وأن الأملاك المصادرة هي منازل والدستور وحفظ حرمة المسكن وحقّ الملكية لا سيما بالنسبة الى المحل السكني الذي يحفظ بدوره لصاحبه العيش الكريم ويحميه من التشرّد في الشارع... فما بال الأمر بمنزل من خدم الدولة الوطنية ومن أعلى المراكز طيلة عشرات الأعوام، أقلها ربما أستاذا جامعيا أو مديرا عاما؟!





سليم العجرودي