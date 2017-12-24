بعد تجاوز عديد «التعطيلات»:قريبا «إخراج» الودرني، القلاّل، عبد اللّه، والمرحوم بن ضياء من «قائمة المصادرة»

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تونس (الشروق)
علمت «الشروق» أن اجراءات وتراتيب رفع المصادرة عن أملاك مسؤولين سابقين من بينهم عبد الوهاب عبد اللّه وعياض الودرني وغيرهما دخلت مراحلها الأخيرة.
وجدير بالتذكير بأن اللجنة الوطنية للمصادرة رفعت سنة 2012 تقريرا مفاده الدعوة الى «إخراج» كل من عبد الوهاب عبد اللّه، المرحوم عبد العزيز بن ضياء، عياض الودرني وعبد اللّه القلال، من قائمة الأشخاص المصادرة أملاكهم منذ سنة 2011.
وحسب ذات التقارير «الموثّقة» فإن اللجنة ثبت لديها عدم فساد مصدر تلك الأملاك، كما أن «مداخيل» هؤلاء المسؤولين السابقين، بالنظر الى مسيرتهم المهنية التي فاقت الأربعين عاما في أقل الحالات تخول لهم تحقيق مكسب وأملاك أكبر بكثير مما حققوه وبطرق شرعية لا لُبْسَ فيها.
وقد بادر الأشخاص المعنيون بالتظلّم عديد المرّات سواء لدى لجنة المصادرة، وزارة أملاك الدولة ورئاسة الحكومة، لرفع الظلم المسلّط عليهم، لأنه ليس «أقسى» من افتكاك «ملك» أو «رزق» من صاحبه دون وجه حق... «كابد» السنين والأعوام حتى يحقّقه وبـ«جرّة» قلم لا تدوم سوى ثوان «معدودة» يفتك منه ذلك «الملك».
وحسب معطيات ثابتة متوفرة لـ«الشروق» فإن الجهات الرسمية المعنية تحرّكت منذ فترة باتجاه إعادة الأملاك المصادرة الى أصحابها وقد دخل هذا التحرّك الرسمي مراحله الأخيرة بعد أن تمّ تجاوز مراحل أخرى وينتظر أن يعرف هذا الملف الحسم مباشرة مع بداية السنة القادمة خاصة وأن الأملاك المصادرة هي منازل والدستور وحفظ حرمة المسكن وحقّ الملكية لا سيما بالنسبة الى المحل السكني الذي يحفظ بدوره لصاحبه العيش الكريم ويحميه من التشرّد في الشارع... فما بال الأمر بمنزل من خدم الدولة الوطنية ومن أعلى المراكز طيلة عشرات الأعوام، أقلها ربما أستاذا جامعيا أو مديرا عاما؟!
تونس (الشروق)
علمت «الشروق» أن اجراءات وتراتيب رفع المصادرة عن أملاك مسؤولين سابقين من بينهم عبد الوهاب عبد اللّه وعياض الودرني وغيرهما دخلت مراحلها الأخيرة.
وجدير بالتذكير بأن اللجنة الوطنية للمصادرة رفعت سنة 2012 تقريرا مفاده الدعوة الى «إخراج» كل من عبد الوهاب عبد اللّه، المرحوم عبد العزيز بن ضياء، عياض الودرني وعبد اللّه القلال، من قائمة الأشخاص المصادرة أملاكهم منذ سنة 2011.
وحسب ذات التقارير «الموثّقة» فإن اللجنة ثبت لديها عدم فساد مصدر تلك الأملاك، كما أن «مداخيل» هؤلاء المسؤولين السابقين، بالنظر الى مسيرتهم المهنية التي فاقت الأربعين عاما في أقل الحالات تخول لهم تحقيق مكسب وأملاك أكبر بكثير مما حققوه وبطرق شرعية لا لُبْسَ فيها.
وقد بادر الأشخاص المعنيون بالتظلّم عديد المرّات سواء لدى لجنة المصادرة، وزارة أملاك الدولة ورئاسة الحكومة، لرفع الظلم المسلّط عليهم، لأنه ليس «أقسى» من افتكاك «ملك» أو «رزق» من صاحبه دون وجه حق... «كابد» السنين والأعوام حتى يحقّقه وبـ«جرّة» قلم لا تدوم سوى ثوان «معدودة» يفتك منه ذلك «الملك».
وحسب معطيات ثابتة متوفرة لـ«الشروق» فإن الجهات الرسمية المعنية تحرّكت منذ فترة باتجاه إعادة الأملاك المصادرة الى أصحابها وقد دخل هذا التحرّك الرسمي مراحله الأخيرة بعد أن تمّ تجاوز مراحل أخرى وينتظر أن يعرف هذا الملف الحسم مباشرة مع بداية السنة القادمة خاصة وأن الأملاك المصادرة هي منازل والدستور وحفظ حرمة المسكن وحقّ الملكية لا سيما بالنسبة الى المحل السكني الذي يحفظ بدوره لصاحبه العيش الكريم ويحميه من التشرّد في الشارع... فما بال الأمر بمنزل من خدم الدولة الوطنية ومن أعلى المراكز طيلة عشرات الأعوام، أقلها ربما أستاذا جامعيا أو مديرا عاما؟!
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017