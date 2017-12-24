تفشت بسبب موجة البرد:الانفلونزا تقتل 15 تونسيـــا في أسبوعين

تونس - الشروق:

قالت الدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمتجددة انه تم تسجيل 15 وفاة الى حد الان بسبب فيروس h1n1.

واضافت في تصريح لـ»الشروق» انه يتم رصد جميع الحالات بالتعاون مع المصالح الجهوية ويتم الابلاغ عنها بصفة حينية هذا وقد كثفت وزارة الصحة من حملات التحسيس والتوعية بضرورة الوقاية من الاصابة ونشر العدوى ومنها فيديو قدم خلاله مجموعة من الاطباء نصائح حول تجنب العدوى وكيفية العلاج.

وتهم جميع المواطنين وخاصة منهم كبار السن والاطفال والمصابين بأمراض مزمنة وذوي الاحتياجات الخصوصية .

وينصح في حال ملامسة المرضى بالحرص على غسل اليدين وتجنب تقبيلهم واستعمال منشفة خاصة حتى لا تنتقل العدوى لبقية الافراد الموجودين مع المصاب في نفس المنزل وضرورة تهوئة البيت.

اما في حال انتقال العدوى اوصت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمتجدّدة في تصريحاتها الاعلامية بضرورة البقاء في المنزل وتناول الدواء وتجنب الخروج للهواء البارد.

كما نصحت أيضا بالاكثار من شرب الماء وتناول الحساء الساخن والمشروبات الساخنة.

وللاشارة يعرف فيروس h1n1 بسرعة العدوى وتساهم موجة البرد التي نعيشها حاليا في مزيد انتشاره وبالتالي مضاعفة حالات الاصابة.

نزيهة بوسعيدي