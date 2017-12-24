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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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تفشت بسبب موجة البرد:الانفلونزا تقتل 15 تونسيـــا في أسبوعين
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القضائي
تفشت بسبب موجة البرد:الانفلونزا تقتل 15 تونسيـــا في أسبوعين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تونس - الشروق: 
قالت الدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمتجددة انه تم تسجيل 15 وفاة الى حد الان بسبب فيروس h1n1.
واضافت في تصريح لـ»الشروق» انه يتم رصد جميع الحالات بالتعاون مع المصالح الجهوية ويتم الابلاغ عنها بصفة حينية هذا وقد كثفت وزارة الصحة من حملات التحسيس والتوعية بضرورة الوقاية من الاصابة ونشر العدوى ومنها فيديو قدم خلاله مجموعة من الاطباء نصائح حول تجنب العدوى وكيفية العلاج.
وتهم جميع المواطنين وخاصة منهم كبار السن والاطفال والمصابين بأمراض مزمنة وذوي الاحتياجات الخصوصية .
وينصح في حال ملامسة المرضى بالحرص على غسل اليدين وتجنب تقبيلهم واستعمال منشفة خاصة حتى لا تنتقل العدوى لبقية الافراد الموجودين مع المصاب في نفس المنزل وضرورة تهوئة البيت.
اما في حال انتقال العدوى اوصت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمتجدّدة في تصريحاتها الاعلامية بضرورة البقاء في المنزل وتناول الدواء وتجنب الخروج للهواء البارد.
كما نصحت أيضا بالاكثار من شرب الماء وتناول الحساء الساخن والمشروبات الساخنة.
وللاشارة يعرف فيروس h1n1 بسرعة العدوى وتساهم موجة البرد التي نعيشها حاليا في مزيد انتشاره وبالتالي مضاعفة حالات الاصابة.

نزيهة بوسعيدي
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القضائي
تفشت بسبب موجة البرد:الانفلونزا تقتل 15 تونسيـــا في أسبوعين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تونس - الشروق: 
قالت الدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمتجددة انه تم تسجيل 15 وفاة الى حد الان بسبب فيروس h1n1.
واضافت في تصريح لـ»الشروق» انه يتم رصد جميع الحالات بالتعاون مع المصالح الجهوية ويتم الابلاغ عنها بصفة حينية هذا وقد كثفت وزارة الصحة من حملات التحسيس والتوعية بضرورة الوقاية من الاصابة ونشر العدوى ومنها فيديو قدم خلاله مجموعة من الاطباء نصائح حول تجنب العدوى وكيفية العلاج.
وتهم جميع المواطنين وخاصة منهم كبار السن والاطفال والمصابين بأمراض مزمنة وذوي الاحتياجات الخصوصية .
وينصح في حال ملامسة المرضى بالحرص على غسل اليدين وتجنب تقبيلهم واستعمال منشفة خاصة حتى لا تنتقل العدوى لبقية الافراد الموجودين مع المصاب في نفس المنزل وضرورة تهوئة البيت.
اما في حال انتقال العدوى اوصت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمتجدّدة في تصريحاتها الاعلامية بضرورة البقاء في المنزل وتناول الدواء وتجنب الخروج للهواء البارد.
كما نصحت أيضا بالاكثار من شرب الماء وتناول الحساء الساخن والمشروبات الساخنة.
وللاشارة يعرف فيروس h1n1 بسرعة العدوى وتساهم موجة البرد التي نعيشها حاليا في مزيد انتشاره وبالتالي مضاعفة حالات الاصابة.

نزيهة بوسعيدي
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تفشت بسبب موجة البرد:الانفلونزا تقتل 15 تونسيـــا في أسبوعين
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
قالت الدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمتجددة انه تم تسجيل 15 وفاة الى...
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بعد تجاوز عديد «التعطيلات»:قريبا «إخراج» الودرني، القلاّل، عبد اللّه، والمرحوم بن ضياء من «قائمة المصادرة»
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» أن اجراءات وتراتيب رفع المصادرة عن أملاك مسؤولين سابقين من بينهم عبد الوهاب عبد اللّه وعياض...
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حسب مراسلة رسمية وجهت الى السلطات التونسية:لا حسابات ولا أصول بنكية باسم بن علي في سويســــرا
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أكدت مرسالة رسمية صادرة عن السلطات الفيدرالية السويسرية وتحصلت عليها السلطات الرسمية التونسية ان بن علي لا...
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خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
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