تفشت بسبب موجة البرد:الانفلونزا تقتل 15 تونسيـــا في أسبوعين

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تونس - الشروق:
قالت الدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمتجددة انه تم تسجيل 15 وفاة الى حد الان بسبب فيروس h1n1.
واضافت في تصريح لـ»الشروق» انه يتم رصد جميع الحالات بالتعاون مع المصالح الجهوية ويتم الابلاغ عنها بصفة حينية هذا وقد كثفت وزارة الصحة من حملات التحسيس والتوعية بضرورة الوقاية من الاصابة ونشر العدوى ومنها فيديو قدم خلاله مجموعة من الاطباء نصائح حول تجنب العدوى وكيفية العلاج.
وتهم جميع المواطنين وخاصة منهم كبار السن والاطفال والمصابين بأمراض مزمنة وذوي الاحتياجات الخصوصية .
وينصح في حال ملامسة المرضى بالحرص على غسل اليدين وتجنب تقبيلهم واستعمال منشفة خاصة حتى لا تنتقل العدوى لبقية الافراد الموجودين مع المصاب في نفس المنزل وضرورة تهوئة البيت.
اما في حال انتقال العدوى اوصت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمتجدّدة في تصريحاتها الاعلامية بضرورة البقاء في المنزل وتناول الدواء وتجنب الخروج للهواء البارد.
كما نصحت أيضا بالاكثار من شرب الماء وتناول الحساء الساخن والمشروبات الساخنة.
وللاشارة يعرف فيروس h1n1 بسرعة العدوى وتساهم موجة البرد التي نعيشها حاليا في مزيد انتشاره وبالتالي مضاعفة حالات الاصابة.
تونس - الشروق:
قالت الدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمتجددة انه تم تسجيل 15 وفاة الى حد الان بسبب فيروس h1n1.
واضافت في تصريح لـ»الشروق» انه يتم رصد جميع الحالات بالتعاون مع المصالح الجهوية ويتم الابلاغ عنها بصفة حينية هذا وقد كثفت وزارة الصحة من حملات التحسيس والتوعية بضرورة الوقاية من الاصابة ونشر العدوى ومنها فيديو قدم خلاله مجموعة من الاطباء نصائح حول تجنب العدوى وكيفية العلاج.
وتهم جميع المواطنين وخاصة منهم كبار السن والاطفال والمصابين بأمراض مزمنة وذوي الاحتياجات الخصوصية .
وينصح في حال ملامسة المرضى بالحرص على غسل اليدين وتجنب تقبيلهم واستعمال منشفة خاصة حتى لا تنتقل العدوى لبقية الافراد الموجودين مع المصاب في نفس المنزل وضرورة تهوئة البيت.
اما في حال انتقال العدوى اوصت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمتجدّدة في تصريحاتها الاعلامية بضرورة البقاء في المنزل وتناول الدواء وتجنب الخروج للهواء البارد.
كما نصحت أيضا بالاكثار من شرب الماء وتناول الحساء الساخن والمشروبات الساخنة.
وللاشارة يعرف فيروس h1n1 بسرعة العدوى وتساهم موجة البرد التي نعيشها حاليا في مزيد انتشاره وبالتالي مضاعفة حالات الاصابة.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017