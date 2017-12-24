بنزرت:القبض على عنصرين صادرة ضدّهما عديد مناشير التفتيش في جرائم خطيرة

تمكنت فجر امس المصالح الامنية ببنزرت بعد الرصد والمتابعة من نصب كمين محكم ومداهمة احد المنازل بالميدة بعد حصولهم على اذن قضائي في الغرض من القبض على عنصرين خطيرين صادرة ضدهما 6 مناشير تفتيش في جرائم السرقة وتحويل وجهة شخص باستعمال العنف والاعتداء بالعنف الشديد بواسطة سلاح ابيض والمسك والاستهلاك والترويج لمادة مخدرة و بين الموقوفين من تعلق به مضمون حكم بات صادرعن الدائرة الجنائية ببنزرت يقضي بسجنه لمدة 7 سنوات وقد تم الاحتفاظ بهما على ان تتم احالتهما لاحقا على انظار السيد وكيل الجمهورية ببنزرت لابداء الرأي في شأنهما.





بدرالدين عرعار