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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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عكس ما تمّ ترويجه:جرايات المتقاعدين ستصرف في موعدها
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النقابي
عكس ما تمّ ترويجه:جرايات المتقاعدين ستصرف في موعدها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تونس «الشروق»: 

نفت مصادر مطلعة ماراج من أخبار تفيد بتأخير صرف جرايات المتقاعدين. وقالت المصادر ان الجرايات بالنسبة الى شهر ديسمبر الجاري ستصرف في موعدها رغم الصعوبات الكبيرة التي يمر بها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
ولم تخف مصادرنا ان الوضع سيزداد سوءا في صناديق التقاعد وان المطلوب الان التوجه نحو تطبيق الإصلاحات بشكل عاجل وتفادي الازمة المزمنة التي تعيشها الان كل أنظمة التقاعد.
ويذكر ان صناديق التقاعد في تونس تعيش منذ سنوات عجزا ظل يتفاقم وبلغ مئات المليارات خاصة في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

سفيان
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النقابي
عكس ما تمّ ترويجه:جرايات المتقاعدين ستصرف في موعدها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تونس «الشروق»: 

نفت مصادر مطلعة ماراج من أخبار تفيد بتأخير صرف جرايات المتقاعدين. وقالت المصادر ان الجرايات بالنسبة الى شهر ديسمبر الجاري ستصرف في موعدها رغم الصعوبات الكبيرة التي يمر بها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
ولم تخف مصادرنا ان الوضع سيزداد سوءا في صناديق التقاعد وان المطلوب الان التوجه نحو تطبيق الإصلاحات بشكل عاجل وتفادي الازمة المزمنة التي تعيشها الان كل أنظمة التقاعد.
ويذكر ان صناديق التقاعد في تونس تعيش منذ سنوات عجزا ظل يتفاقم وبلغ مئات المليارات خاصة في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

سفيان
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24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
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الطبوبي يؤكد:الاتحاد لن يقبل أن يكون شاهد زور
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
اعلن نورالدين الطبوبي الامين العام للمركزية النقابية يوم أمس بمناسبة انعقاد مؤتمر جامعة المعادن ان الاتحاد...
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هدّدوا بالدخول في إضرابات جوع:بوعلي المباركي يطالب الحكومة بتطبيق اتفاق سيدي بوزيد
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
طالب بوعلي المباركي عضو المركزية النقابية الحكومة بتطبيق ما جاء في الاتفاق الخاص بجهة سيدي بوزيد وتجنب...
المزيد >>
عكس ما تمّ ترويجه:جرايات المتقاعدين ستصرف في موعدها
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
نفت مصادر مطلعة ماراج من أخبار تفيد بتأخير صرف جرايات المتقاعدين. وقالت المصادر ان الجرايات بالنسبة الى شهر...
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خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
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