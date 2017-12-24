عكس ما تمّ ترويجه:جرايات المتقاعدين ستصرف في موعدها

تونس «الشروق»:

نفت مصادر مطلعة ماراج من أخبار تفيد بتأخير صرف جرايات المتقاعدين. وقالت المصادر ان الجرايات بالنسبة الى شهر ديسمبر الجاري ستصرف في موعدها رغم الصعوبات الكبيرة التي يمر بها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

ولم تخف مصادرنا ان الوضع سيزداد سوءا في صناديق التقاعد وان المطلوب الان التوجه نحو تطبيق الإصلاحات بشكل عاجل وتفادي الازمة المزمنة التي تعيشها الان كل أنظمة التقاعد.

ويذكر ان صناديق التقاعد في تونس تعيش منذ سنوات عجزا ظل يتفاقم وبلغ مئات المليارات خاصة في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.





سفيان